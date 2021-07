HIV-estolääkettä syövä Simo Kauppinen uskaltaa nyt harrastaa seksiä ilman ehkäisyä – jonot lääkitykseen venyvät, koska kysyntä yllätti HUSin

HIV-tartunnalta käyttäjäänsä suojaava prep-lääkitys muuttui kuun alussa maksuttomaksi. Tukikeskus Hivpoint toivoo muutoksen tuovan kaikki lääkkeen tarvitsijat sen piiriin. Samalla vuosikymmenten pelon toivotaan hellittävän.

Hivpointin seksuaalineuvoja Sami Tuunainen uskoo, että kun prep-lääkkeellä ihminen pystyy itse päättämään omasta suojautumisestaan, pelko vähenee ja seksielämä paranee.

– HIV on aina koskettanut etenkin homo- ja bi-miehiä. Seksin harrastamiseen on liittynyt jännitystä ja jopa pelkoa tartuntariskiä kohtaan, Tuunainen sanoo.

Samoin kokee vantaalainen Simo Kauppinen, 24. Hän joutui pitkään elämään jännityksessä seksin jälkeen. Kauppinen aloitti prep-lääkityksen vuodenvaihteessa, ja on saanut siitä turvallisuudentunnetta.

– Jos mulla on luottamuksellinen suhde kumppanini kanssa, niin silloin voin nauttia seksistä myös ilman ehkäisyä ja olla varma, että HIV ei tartu.

Kaikilla ei ole ollut lääkkeeseen varaa

HI-virukselta suojaava lääke on nyt Suomessa maksuton kaikille julkisesta terveydenhuollosta reseptin saaneille. Uusi asiakasmaksulaki mahdollisti lääkkeen tarjoamisen ilmaiseksi 1. heinäkuuta alkaen.

Tutkimusten mukaan prep-lääke on yksi turvallisimmista ja kustannustehokkaimmista ehkäisykeinoista HI-virustartuntaa vastaan. Hivpoint arvioi, että oikein käytettynä suojaus toimii 99 prosentin varmuudella.

Monissa Euroopan maissa, kuten Norjassa ja Ranskassa, lääke on ollut maksuton tai kuulunut lääkemaksukorvausten piiriin jo useamman vuoden. Aiemmin, kun prepiä ei Suomessa määrätty, sitä on tilattu tai haettu ulkomailta.

Suomessa lääkettä on saanut reseptillä keväästä 2019 alkaen. 30 tabletin paketti on maksanut 59 euroa.

Nyt maksuttomuuden vuoksi entistä useammalla lääkettä tarvitsevalla on mahdollisuus päästä lääkitykseen kiinni.

– Kaikilla tarpeessa olijoilla ei ole ollut lääkkeeseen varaa, kuten opiskelijoilla ja työttömillä. Nyt heidät kaikki saadaan ennaltaehkäisyn piiriin, kertoo Hivpointin Sami Tuunainen.

Myös Simo Kauppinen muistuttaa, että maksuttomuus laskee kynnystä hakea lääkitystä.

– On harhaanjohtavaa ajatella, että kaikki käyttäisivät ehkäisyä seksin aikana. Siksi ehdottomasti suosittelen tätä lääkettä niille, joilla on paljon suojaamatonta seksiä, Kauppinen sanoo.

Jonotusaika yli puoli vuotta

Prep-lääkitystä ei myönnetä kaikille. Perusteluna vaaditaan korkeaa riskiä saada tartunta.

Lisäksi lääkityksen piiriin pääseminen voi kestää pitkään. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin mukaan jonot prep-hoitoon kestävät yli puoli vuotta.

– Noin 150 ihmistä on jonossa. Joka päivä tulee lisää kyselyjä, eikä jono lopu millään, sanoo HUSin iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back.

Pitkät jonot johtuvat siitä, että terveysviranomaisilla ei ollut ennakkotietoa suuresta kysynnästä. Lisäksi prep-hoitoa tarjoava sukupuolitautien poliklinikka ei priorisoi lääkitystä, sillä sitä tarvitaan ennaltaehkäisyyn, ei sairauteen.

Muualla Suomessa jonotus on ripeämpää, sillä suurin osa lääkehoidon piiriin hakeutuvista on pääkaupunkiseudulta. Hivpointin mukaan Suomessa on arviolta noin 600 lääkkeen käyttäjää.

– Etenkin kevät ja koronan hellittäminen on vaikuttanut kysynnän lisääntymiseen, Hiltunen-Back sanoo.

HUSin jonoja yritetään purkaa järjestämällä osa prep-kontrollikäynneistä sähköisesti, jolloin aikaa vapautuisi uusille asiakkaille.

– Olemme pyrkineet koko ajan parhaamme mukaan tätä tilannetta korjaamaan, Hiltunen-Back vakuuttaa.

Miten prep toimii?

HI-virus tarttuu sitä sairastavalta toiselle ihmiselle limakalvojen kautta, tai rikkoutuneelle iholle päässeen veren tai siemennesteen kautta. Yleensä kyseessä on anaali- tai suuseksi. HIV:tä sairastaville on tarjolla lääkitys, joka estää taudin leviämisen toiseen henkilöön seksin aikana.

Prep-lääke taas toimii ennaltaehkäisevästi. Pillerilääkettä otetaan joko säännöllisesti päivittäin, tai hetkittäiseen tarpeeseen, mikäli henkilö aikoo harrastaa seksiä HIV-positiivisen kanssa.

Prep-lääkityksen käyttö vaatii tarkkuutta. Päivittäisessä käytössä lääkettä pitäisi syödä seitsemän päivää yksi tabletti päivässä, ennen kuin suoja on saatu. Lopettaessa pillereitä on syötävä viikon ajan viimeisen altistumistilanteen jälkeen.

Lääkettä voi käyttää myös tarpeen vaatiessa. Tällöin on syötävä kaksi tablettia vuorokausi ennen seksiä, ja kahtena päivänä viimeisen seksikerran jälkeen.

Lisäksi lääkityksen aloittaneelta vaaditaan kontrollikäyntejä ja sukupuolitautitestejä kolmen kuukauden välein.

Simo Kauppinen ei pidä kontrollikäyntejä rasitteena – päinvastoin.

– Kontrollikäynneillä on koko ajan itse ajan tasalla, onko mahdollisesti jotain oireettomia seksitartuntoja, ja kumppani tietää myös. Tässä pystytään varhaisessa vaiheessa katkaisemaan jatkotartuntoja.

Simo Kauppinen on puhunut prep-lääkityksen hyödyistä myös omalla Sibbee-Instagram-tilillään. Kuva: Antti Kolppo / Yle

