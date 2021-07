Nyt Housemarque kertoo kesän kohutuimmasta pelikaupasta: “Sony osti meidät, koska teemme jotakin sellaista, mitä muut eivät tee”

Kesän kuumin peliuutinen kuultiin viime tiistaina, kun peliyhtiö Sony Interactive Entertainment ilmoitti ostaneensa Suomen vanhimman ja suurimpiin kuuluvan peliyhtiön, vuonna 1995 perustetun Housemarquen.

Housemarquen toisen perustajan ja toimitusjohtajan Ilari Kuittisen mukaan Sony ei kuitenkaan ole ollut ainoa Housemarquesta kiinnostunut taho, vaan mukana on ollut muitakin pelijättejä.

– Usual suspects eli alan suuria toimijoita Kiinasta, Ruotsista ja Yhdysvalloista. Täytyy sanoa, että takana on hyvin erikoinen kevät ja se, että meistä on kilpailtu, tuntuu jopa hieman surrealistiselta.

Jättikaupan, jonka hinta on salainen, voisi sanoa olevan loogista jatkumoa Housemarquen toiminnalle ja kehitykselle.

– Tämä kauppa tarjoaa meille taloudellisen vapauden kehittää yritystä kohti maailman parhaita pelistudioita. Sen avulla pystymme luomaan uusia pelikokemuksia, jotka ovat entistä isompia ja kunnianhimoisempia, Kuittinen toteaa.

Housemarquen uusin peli, Returnal antaa osviittaa tulevasta. Persoonallista Returnalia tehtiin neljä vuotta ja sen tekeminen maksoi kymmeniä miljoonia euroja. Samalla kriitikoiden kehuma peli nosti Housemarquen AAA-sarjaan eli isojen budjettien pelien tekijäksi.

Housemarquen toistaiseksi suurin ja kallein peli, tänä keväänä julkaistu Returnal yhdistelee scifi- ja kauhuteemoja. Kuva: Housemarque

Sony on ollut pitkäaikainen kumppani

Housemarque on tehnyt Sonyn kanssa tiivistä yhteistyötä jo viisitoista vuotta, Playstation 3:n ajoista lähtien. Lisäksi Sony toimi Returnalin rahoittajana ja julkaisijana. Housemarquen markkinointipäällikkö Mikael Haverin mukaan yhtiöiden välille on syntynyt pitkän historian lisäksi luottamusta, ja nyt oli oikea hetki yhdistää voimat.

– Emme ole koskaan olleet firmana näin iso ja Returnal on toistaiseksi suurin tuotoksemme. Voitaisiin puhua jonkinlaisesta kulminaatiopisteestä: katsomme nyt potentiaaliseen tulevaisuuteen. Entäpä jos pistäisimme paukkuja vielä lisää ja tekisimme isojen yleisöjen pelejä, joiden tavoitteet myös taiteellisuuden ja innovaatioiden suhteen olisivat korkealla, Haveri ennakoi.

Sonyn omistuksissa oleviin pelitaloihin kuuluu muun muassa hollantilainen Guerrilla Games sekä amerikkalaiset Naughty Dog ja Insomniac Games.

– Kyse on ykkösluokasta jo kansainvälisten, lukuisten palkintojenkin perusteella. Tällaisessa perheessä on aika kiva olla, Mikael Haveri kiteyttää.

Returnalin karmivien hirviöiden yhtenä inspiraation lähteenä ovat toimineet puolalainen nykytaiteilijan Zdzisław Beksińskin synkän surrealistiset ja häiritsevän painajaismaiset teokset. Inspiraation hakeminen tällaisesta lähteestä tuo Housemarquelle selvää erottuvuutta. Kuva: Housemarque

Omanlaisten juttujen pelitalo

Kaupankäyntiin kuuluvat poikkeuksetta molemminpuoliset hyötynäkökohdat, ja näin on myös Housemarquen ja Sonyn kohdalla. Ilari Kuittisen mukaan Sony saa nyt portfolioonsa peliyhtiön, joka tekee aivan omanlaisia juttuja.

– Keskusteluissamme tuli selkeästi esille se, että Sony halusi ostaa meidät siksi, että teemme jotakin sellaista mitä muut eivät tee. Heidän lähtökohtansa ei ole ollut se, että ryhtyisimme tekemään Sonyn määrittelemän kaavan mukaisia pelejä.

Myös Mikael Haverin mukaan Housemarquen erilaisuudesta ja erottuvuudesta on ollut hyötyä.

– Emme ole olleet se kaikkein suurin tuote, mutta olemme onnistuneet aktivoimaan pelaajia mielipiteenvaihtoon. Tällaisessa on omat etunsa.

Sony on japanilaisfirma, ja japanilaisilla on tunnetusti sympatioita suomalaisia kohtaan. Tämä lienee myös jonkinlainen vetovoimatekijä Sonyn ja Housemarquen välillä.

– Japanilainen FromSoftware toi reilu kymmenen vuotta sitten Dark Souls -pelillään haasteellisuuden takaisin pelimaailmaan. Tässä mielessä sieltä löytyy meille myös hengenheimolaisia, Ilari Kuittinen toteaa.

Kuittisen mukaan muitakin yhteisiä tekijöitä löytyy.

– Esimerkiksi työkulttuuri ja viehtymys teknologiseen kehitykseen ovat tällaisia asioita. Toisaalta on vaikea sanoa, millaisesta hyödystä suomalaisuuden kohdalla voisi puhua, ja tuleeko hyöty jotakin kautta epäsuorasti.

Housemarquen Resogun-peliä vuodelta 2013. Housemarquen tavaramerkiksi muodostuivat jossakin vaiheessa räiskintäpelit. Kuva: Housemarque

Housemarque on päässyt kovaan seuraan

Pelitoimittaja ja kirjailija Juho Kuorikosken mukaan Sonyn ja Housemarquen kaupasta on pelkästään hyötyä molemmille osapuolille.

– Tämä on todella iso juttu. Sonylla on nyt oma pelistudio Suomessa ja vaikka Housemarque on ollut aiemminkin Sonylle tärkeä yhteistyökumppani, se on nyt osa sisäpiiriä ja päässyt kovaan seuraan.

Kuorikosken mukaan Housemarquelle kauppa merkitsee ennen kaikkea vakautta ja jatkuvuutta.

– Housemarquella oli nelisen vuotta sitten Nex Machina -pelinsä kanssa varsin hankaliakin hetkiä, mutta tällä hetkellä yhtiön tulevaisuus on turvattu.

Suuria pelikauppoja on Suomessa tehty aiemminkin. Supercell päätyi vuonna 2016 kiinalaisen Tencentin haltuun, ja amerikkalaisfirma Zynga osti Small Giant Gamesin pari vuotta sitten. Kyse on mobiilipeliyhtiöistä.

– Jos ajatellaan Housemarqueta, tämän kokoluokan konsolipelikauppaa tuskin on Suomessa aiemmin tehty, Juho Kuorikoski sanoo.

Mutta millaisia tulevaisuudensuunnitelmia Sonyn huomaan päätyneellä Housemarquella tällä on?

– Nyt me huilaamme, pidämme kesälomaa ja syksyllä kehitämme ja kokeilemme uusia ideoita. Tulossa on jotakin isompaa ja kunnianhimoisempaa, Ilari Kuittinen sanoo.

