Suomalaisittain täysin poikkeukselliset Cannesin elokuvajuhlat alkavat – Juho Kuosmanen kilpailee nyt Kultaisesta palmusta

Suomalainen elokuva kilpailee jälleen Kultaisesta palmusta, kun punainen matto levitetään Cannesin festivaalipalatsin rappusille Ranskan Rivieralla. Tällä kertaa elokuvajuhlien matolla ei steppaa Aki Kaurismäki, vaan toisen pitkän elokuvansa valmiiksi saanut Juho Kuosmanen.

Maailman arvostetuin elokuvafestivaali palaa tänään tiistaina koronan aiheuttamalta tauolta. Viime vuoden elokuvajuhlat jouduttiin perumaan viime tinkaan pandemian takia. Tänä vuonna koronaturvallisuuteen ja kävijöiden testaamiseen kiinnitetään paljon huomiota.

Kuosmasen uusi elokuva Hytti nro 6 on ensimmäinen Cannesin kilpasarjaan valittu suomalainen elokuva kymmeneen vuoteen. Edellinen oli Kaurismäen Le Havre, joka ei vuonna 2011 saanut kilpasarjan juryltä palkintoja.

Kaurismäki on hallinnut Cannesin Suomi-kuvaa, sillä kilpasarjassa ei ole 40 vuoteen esitetty kenenkään muun suomalaisen tekijän elokuvia. Viimeksi palkintoja Suomeen toi Mies vailla menneisyyttä, josta Kaurismäki voitti vuonna 2002 festivaalin kakkospalkinnon Grand Prix’n ja Kati Outinen parhaan naispääosan palkinnon.

Kuosmasella on mahdollisuus tehdä suomalaista elokuvahistoriaa, sillä tähän mennessä yksikään suomalainen elokuva ei ole voittanut festivaalin pääpalkintoa.

Elokuvien raskas sarja

Cannesin kilpasarjan elokuvia varjellaan kuin valtionsalaisuuksia. Siitä syystä ensi lauantaina maailmanensi-iltansa saavasta Hytti nro 6:sta ei tiedetä vielä paljonkaan.

Hytti nro 6:n sisältö on vielä salaisuuden verhoama. Sen verran tiedetään, että elokuvassa matkustetaan junalla 1990-luvun Venäjällä. Pääosia esittävät Seidi Haarla ja Juri Borisov. Kuva: Festival de Cannes

Sen verran on tiedossa, että elokuva perustuu löyhästi Rosa Liksomin Finlandia-palkittuun romaaniin, jossa suomalainen nainen matkustaa junalla Neuvostoliiton halki. Elokuvassa matkataan Neuvostoliiton sijasta sen hajoamisen jälkeisessä ajassa ja valtaosa elokuvasta on kuvattu oikeassa junassa Venäjällä.

Pääosassa nähdään Seidi Haarla, joka valittiin aiemmin tänä vuonna kahdentoista eurooppalaisen näyttelijälupauksen joukkoon European Shooting Stars -tapahtumassa.

Yleensä Berliinin elokuvajuhlien yhteydessä järjestetty lupaavien näyttelijöiden esittelytapahtuma European Shooting Stars järjestettiin jo viime viikolla. Kahdentoista tulevaisuuden tähden joukkoon pääsi tänä vuonna suomalainen Seidi Haarla, joka nähdään pääosassa Juho Kuosmasen tulevassa elokuvassa Hytti nro 6.

Hytti nro 6:n kilpakumppaneihin Cannesissa kuuluu myös Wes Andersonin odotettu uusi elokuva The French Dispatch. Tähtiä vilisevän elokuvan tärkeimpiin näyttelijöihin kuuluu Andersonin luottomies Bill Murray. Kuva: Festival de Cannes

Hymyilevällä miehellä (2016) Cannesin Un Certain Regard -sarjan pääpalkinnon voittanut Kuosmanen nousee nyt elokuvataiteen raskaaseen sarjaan. Hytti nro 6:n kilpakumppaneina on 23 uutta elokuvaa sellaisilta tekijöitä kuin Wes Anderson, Jacques Audiard ja Paul Verhoeven. Taide-elokuvan vanhemman eliitin lisäksi mukana on myös Sean Bakerin (The Florida Project, 2017) ja Julia Ducournaun (Raw, 2016) kaltaisia nousevia tähtiä.

Toisaalta tämänvuotisen kilpasarjan runsaus ja nimekkyys kielivät siitä, että Hytti nro 6 olisi elokuvana poikkeuksellisen onnistunut. Muuten festivaalin valitsijat olisivat voineet jättää sen hyvällä omallatunnolla pois muutenkin runsaasta ohjelmistosta.

Kilpasarjassa on myös salainen ase. Tämän vuoden jurya johtaa yhdysvaltalainen ohjaaja Spike Lee, jolle Suomi on tullut tutuksi näyttelijä Jasper Pääkkösen kautta. Lee vieraili myös kolme vuotta sitten Helsingissä Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilla.

Leen lisäksi juryyn kuuluvat elokuvaohjaajat Mati Diop, Jessica Hausner ja Kleber Mendonça Filho, näyttelijät Maggie Gyllenhaal, Mélanie Laurent, Tahar Rahim ja Song Kang-ho sekä laulaja Mylène Farmer.

Kultainen palmu ja Cannesin kilpasarjan muut palkinnot jaetaan lauantai-iltana 17. heinäkuuta. Silloin saadaan tietää, mitä mieltä Lee ja kumppanit ovat suomalaisen elokuvan uusimmasta tuulahduksesta.

Suomalainen osaaminen vahvasti esillä

Khadar Ayderus Ahmedin ensimmäinen pitkä elokuva Guled & Nasra on jo herättänyt huomiota somalialaisten yhteisöissä eri puolilla maailmaa. Kuva: Lasse Lecklin / BUFO

Kilpasarja on vain yksi osa Cannesin elokuvafestivaalia. Rivieralla nähdään nyt heinäkuussa enemmän suomalaisten tekijöiden elokuvia kuin koskaan aiemmin yhden festivaalin aikana.

Tämän vuoden elokuvajuhlien toinen kotimainen on ohjaaja Khadar Ayderus Ahmedin ensimmäinen pitkä elokuva Guled & Nasra. Se saa maailmanensi-iltansa keskiviikkona (siirryt toiseen palveluun) Kriitikkojen viikolla, joka on Cannesin festivaalin toiseksi suurin sivusarja. Kokonaan somalinkielinen pitkä elokuva on harvinaisuus, joka on jo noteerattu somalialaisten yhteisöissä eri puolilla maailmaa.

Suomalaisten elokuvantekijöiden työ näkyy ja kuuluu myös kahdessa suomalaisessa osatuotannossa, norjalaisessa yliluonnollisessa trillerissä The Innocents ja intialaisessa dokumenttielokuvassa Invisible Demons.

Intialainen Invisible Demons -dokumenttielokuva esitetään Cannesin elokuvajuhlien uudessa, ilmastoa käsittelevien elokuvien sarjassa. Elokuvan tuottaja ja sen toinen käsikirjoittaja on Iikka Vehkalahti. Kuva: Festival de Cannes

Norjalaisen Eskil Vogtin ohjaama The Innocents on yliluonnollinen trilleri, jonka tekijätiimissä ovat mukana suomalaiset maskeeraaja Salla Yli-Luoma, säveltäjä Pessi Levanto ja foley-artisti Heikki Kossi. Elokuva esitetään festivaalin kakkossarjassa Un Certain Regardissa, jonka pääpalkinnon Hymyilevä mies voitti vuonna 2016.

Invisible Demons esitetään puolestaan festivaalin uudessa, ilmastoa käsittelevien elokuvien esityssarjassa. Dokumenttielokuvassa ohjaaja Rahul Jain tutkii ilmastonmuutoksen ja saasteiden vaikutuksia (siirryt toiseen palveluun) Delhin kaupunkiin. Elokuvan tuottaja ja sen toinen käsikirjoittaja on Iikka Vehkalahti.

Cannesin elokuvajuhlat päättyvät sunnuntaina 18. heinäkuuta. Festivaalin kilpasarjan palkinnot jaetaan lauantaina illalla 17. heinäkuuta.

Cannesin elokuvajuhlien tämän vuoden virallisessa julisteessa poseeraa juryn puheenjohtaja, elokuvaohjaaja Spike Lee. Kuva: © Photograph of Spike Lee courtesy of Bob Peterson and Nike © All rights reserved / Design © Hartland Villa

Hymyilevä mies (2016) ja Juho Kuosmasen lyhytelokuvia on katsottavissa Yle Areenassa.

