Pride-kulkue marssi Seinäjoella vuosien tauon jälkeen – Panulan perhe saapui juhlimaan ihmisoikeuksia: "Tämä on normaalia, tämä on enemmistön mielipide"

Seinäjoen ensimmäinen pride-tapahtuma vuosien tauon jälkeen keräsi Keskustorin täyteen ihmisiä.

Tapahtuma järjestettiin pika-aikataululla, vain viikkoja ennen h-hetkeä. Seinäjoen tapahtumasta erilaisen teki se, että järjestelyistä vastasivat yksityishenkilötilman Setan apua.

Silmämääräisen arvion sekä sosiaalisen median tietojen perusteella Seinäjoen tapahtumaan otti osaa noin 200 ihmistä.

"Pride on osa Suomea ja pride on osa Seinäjokea"

Keskipäivän kulkueeseen ja Keskustorin tapahtumaan otti osaa lapualainen Panulan perhe. Sanna ja Harri Panulalle oli molemmille itsestäänselvää, että kulkueeseen osallistutaan, kun sellainen lähellä järjestetään.

Lapualainen Panulan perhe saapui Seinäjoelle juhlimaan pridea, sillä heille seksuaalinen ja sukupuolinen tasa-arvo on merkittävä ihmisoikeuskysymys. Kuva: Arttu Kuivanen / Yle

– Me kannatetaan ihmisoikeuksia. Molemmilla meillä on läheisiä, jotka kuuluvat vähemmistöihin. Haluamme olla heitä tukemassa, sanoo Sanna Panula.

Mukana olivat myös perheen lapset Salla ja Saana, jotka pukivat ylleen sateenkaarenväriset mekot. Lapset kertovat piirreelleensä ja askarrelleensa tänään myös kotona sateenkaaria.

Helsingissä ja Tampereella asunut Harri Panula on osallistunut kaupungeissa useisiin pride-kulkueisiin 1990-luvulta lähtien ja nähnyt, miten vuosien saatossa 50 hengen joukko kasvaa lähes satakertaiseksi.

– Etelä-Pohjanmaalla on aina kaikki mahtunut mukaan. Voi olla, että tänä aikana se "hyi että" -viesti on kuuluvampi, mutta se on selkeästi vähemmistö. Tämä on normaalia ja tämä on enemmistön mielipide Suomessa, sanoo Harri Panula ja viittaa sukupuoliseen ja seksuaaliseen tasa-arvoon.

– On 2020-lukua, että Pride on osa Suomea ja pride on osa Seinäjokea.

Veera Ehtee ja Tiina Ranta ottivat osaa pride-juhlintaan tukeakseen jokaisen mahdollisuutta olla oma itsensä. Kuva: Arttu Kuivanen / Yle

"Mistään hinnasta ei olisi jääty pois"

Ystävykset Veera Ehtee ja Tiina Ranta osallistuivat kulkueeseen Seinäjoella ensimmäistä kertaa. Aiempi, vuonna 2016 järjestetty kulkue jäi välistä, sillä molempien lapset olivat pieniä.

– Missään nimessä ei olisi jääty pois!, Ehtee huudahtaa.

Myös he ovat ensisijaisesti mukana tukemassa vähemmistöihin kuuluvia läheisiään.

– Vaikka itse olen hetero, olen nähnyt sitä pelkoa ihmisissä siitä, ettei uskalla olla sitä mitä on.

Hanna Hietikko, toinen Seinäjoen priden järjestäjistä, kertoi lauantaina iltapäivällä, että tapahtuman osallistujamäärä ylitti järjestäjien odotukset moninkertaisesti, vaikkakaan tarkkaa määrää järjestäjilläkään ei ole selvillä.

Hietikon mukaan tapahtuma oli iltapäivään mennessä sujunut rauhallisesti.'

