"Tilanne voi ryöpsähtää hyvin nopeasti", arvioi Suomen Liettuan-suurlähettiläs laittomia rajanylityksiä Valko-Venäjältä

Liettua on julistanut maanlaajuisen hätätilan Valko-Venäjän rajan yli laittomasti saapuvien siirtolaisten takia. Maa pyrkii näin koordinoimaan voimavaroja tilanteen hoitamiseksi.

Liettua pitää siirtolaisten päästämistä rajan yli Valko-Venäjän hallinnon kostona maan opposition tukemisesta ja EU:n asettamista pakotteista.

Liettuaan on saapunut viime viikkoina suuri määrä siirtolaisia Valko-Venäjän kautta. Valtaosa tulijoista on Lähi-idästä ja etenkin Irakista.

Myös Suomen Liettuan-suurlähettiläs Arja Makkonen toteaa, että rajanylitysten taustalla ovat Valko-Venäjän ja EU:n huonontuneet suhteet. EU on määrännyt Valko-Venäjälle pakotteita maan epärehellisten vaalien ja ihmisoikeusloukkausten takia. Makkonen sanoo olleen tiedossa, että Valko-Venäjältä tulee vastatoimia.

– Valko-Venäjä on sanonut suoraan, etteivät he enää puutu yhtä tehokkaasti laittomaan maahanmuuttoon, siirtolaisuuteen tai huumekauppaan ja niin edelleen.

Liettua on tulijoille kauttakulkumaa

Ihmiset tulevat Valko-Venäjältä rajan yli paikoista, joissa ei ole teknistä valvontaa. Tällaista rajaa on Valko-Venäjän ja Liettuan välillä pitkällä matkalla. Vain reilu kolmannes rajalinjasta on teknisen valvonnan piirissä.

– He tulevat yli ja anovat turvapaikkaa. Heillä ei ole yleensä mitään dokumentteja mukana, vaan ne on tuhottu matkalla. Ilmeisesti suurin osa heistä pitää Liettuaa läpikulkumaana jonnekin muualle Eurooppaan, jossa heillä on mahdollisesti sukulaisia, tuttavia tai ystäviä.

Suurlähettiläs Makkonen sanoo Liettuan tekevän parhaansa, ettei siitä tulisi läpikulkumaata.

– Heidät on tarkoitus pitää täällä turvapaikkakeskuksissa. Liettua ei halua, että tästä tulisi uutta reittiä laittomalle maahanmuutolle. Tämä on Liettualle uusi tilanne, ja muiden jäsenmaiden tuki on todella tärkeää.

Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontex on aloittanut valvontaoperaation rajalla.

Onko tässä ainekset suureen kriisiin?

– Tällä hetkellä on todella vaikeaa sanoa, millä tavalla tilanne kehittyy. Luvut ovat menneet ylöspäin. Eilen pidätettiin 150, ja tänä aamuna heitä oli 116. Omien laskujeni mukaan tämän vuoden puolella laittomasti rajan yli tulleita on ollut 938.

– Luvut eivät ole ihan päätä huimaavia, mutta koko ajan mennään ylöspäin.

Onko tilanne mielestänne vakava?

– Kyllä tämä on huolestuttavaa. Meillä on Suomessakin kokemuksia siitä, että tilanne voi ryöpsähtää hyvin nopeasti isoihinkin numeroihin. Siinä mielessä on erittäin hyvä, että Frontex on lähtenyt tukemaan jäsenvaltioiden kanssa rajavalvontaa.

Myös Liettuan rajavartioston varapäällikkö, eversti Vidas Macaitis oli eilen perjantaina maan yleisradion tv-haastattelussa huolissaan määrän kasvusta. Macaitisin mukaan laittomasti saapuneita siirtolaisia oli koko viime vuonna noin 70.

Liettuan ulkoministeri aikoo keskustella ongelmasta Irakin ja Turkin kanssa, koska Liettua uskoo siirtolaisten saapuvan Valko-Venäjälle reittilennoilla Bagdadista ja Istanbulista. Liettuan mukaan lennot ovat Valko-Venäjän hallinnon järjestämiä.

Lukašenka luo kuvaa ulkomailta tulevasta lietsonnasta

Valko-Venäjän itsevaltainen johtaja Aljaksandr Lukašenka uhkasi toukokuussa, että Valko-Venäjä ei enää estäisi siirtolaisten kulkua EU:n alueelle. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun EU oli asettanut Valko-Venäjälle uusia pakotteita.

Latvian, Liettuan ja Puolan raja Valko-Venäjän kanssa on EU:n ulkoraja. Julkisuudessa on arveluja siitä, että Valko-Venäjä järjestää siirtolaisille lentoja Minskiin esimerkiksi Istanbulista ja Bagdadista. Kuva: JYrki Lyytikkä / Yle

Eilen Lukašenka ilmoitti sulkevansa Ukrainan vastaisen rajan, mitä hän perusteli aseiden salakuljetuksen estämisellä. Lukašenkan mukaan salakuljetuksen taustalla olisi useita länsimaita: hän yrittää luoda kuvaa, että Valko-Venäjän poliittista kriisiä lietsotaan ulkomailta.

Liettuassa vieraillut EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi eilen, että Valko-Venäjän toimissa on nähtävissä poliittisesti motivoitu kuvio.

– Komissio ja koko Euroopan unioni seisovat teidän (Liettuan) rinnallanne näinä vaikeina aikoina, hän jatkoi.

Von der Leyenin mukaan komissio selvittää parhaillaan, voidaanko Liettualle antaa hätärahoitusta.

