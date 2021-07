Deltamuunnoksen pelko hillitsee juhlintaa – Washingtonissa vietetään itsenäisyyspäivää kepeästi ja varoen

WASHINGTON Yhdysvaltain pääkaupungissa valmistauduttiin sunnuntain itsenäisyyspäivään varovaisen iloisissa tunnelmissa. Pormestari Muriel Bowser julisti koronarajoitukset poistetuiksi kaupungista, mikä tietää ravintoloille niiden kipeästi kaipaamaa sesonkia.

Rokotuksen saaneiden edellytetään pitävän kasvosuojusta enää vain joukkoliikennevälineissä. Washingtonin ulkoilmatilaisuuksista tärkein on National Mall-puistossa järjestettävä 17 minuutin mittainen ilotulitus, joka alkaa illalla kello 21.09.

Sen sijaan perinteinen marssiorkesteiden paraati keskustassa on peruttu. Eri puolilta Yhdysvaltoja tulevat orkesterit eivät ole pystyneet harjoittelemaan riittävästi. Monilla orkestereilla on myös ollut vaikeuksia rahankeruussa matkaa varten.

"Monumentteja ja jalkapalloa"

Valkoisen talon edessä Lafayette-puistossa oli viikonvaihteessa tavanomaista enemmän väkeä. Kaupunkiin oli tullut turisteja kaikkialta maasta ja ulkomailtakin – ei takavuosien tapaan, mutta Bowserin sanoin “lupaavasti.”

– Kyllä tätä on odotettukin, 18 vuotta täyttäneen tyttärensä syntymäpäivälahjaksi pääkaupunkiin Floridasta tuonut Ryan Scott sanoi.

– Emme tee mitään erikoista. Katselemme paikkoja. Täytyy myöntää, että olen tylsä turisti, koska meinaan käydä samalla kannustamassa kotikaupunkini jalkapallojoukkuetta. Dolphins kun sattuu pelaamaan viikonvaihteessa juuri täällä, miamilainen Scott paljasti.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on varoittanut kansalaisia deltamuunnoksesta itsenäisyyspäivän juhlien lähestyessä. Biden piti päivitystilaisuuden koronavirustilanteesta 18. kesäkuuta Valkoisessa talossa. Kuva: Tasos Katopodis / EPA

Lähes puolet rokotettu kokonaan

Itsenäisyyspäivä on maanlaajuinen testi koronarokotusten onnistumisesta. Ihmisiä on liikkeellä sankoin joukoin, ja rajoitukset on purettu lähes kaikkialla Yhdysvalloissa.

Kokonaan rokotettuja oli lauantai-iltana 156 miljoonaa yhdysvaltalaista (siirryt toiseen palveluun) eli 47,6 prosenttia kansasta.

Yhdysvallat on rokottanut Eurooppaa vauhdikkaammin. Presidentti Joe Bidenin tavoite siitä, että 70 prosenttia kansasta olisi saanut vähintään yhden rokotuksen itsenäisyyspäivään mennessä, jää kuitenkin toteutumatta.

Biden varoitti juhlien alla deltamuunnoksesta (siirryt toiseen palveluun), joka leviää myös Yhdysvalloissa.

Kolumbialainen Carlos Gracias vierailee Washingtonissa lastensa Sophian (sylissä), Josephin (silmälasit) ja Pedron kanssa. Kuva: Hans Peter Dhuy / Yle

Testi matkustusrajoitusten purkamiselle?

Deltamuunnos mietitytti Valkoista taloa katsomaan tullutta Carlos Graciasia. Hän on Kolumbian pääkaupungista Bogotásta, ja ensimmäisellä ulkomaanmatkallaan koronakriisin alkamisen jälkeen.

Gracias saapui ensin muun perheensä luokse Floridaan, mistä jatkoi lastensa kanssa autolla pääkaupunkiin. Lapset näkivät Washingtonin monumentit nyt ensimmäistä kertaa.

– Tähän saakka kaikki on sujunut mutkattomasti. Toivon todella, että itsenäisyyspäivä olisi merkkipaalu pandemian taittumisesta, Gracia pohdiskeli.

Bidenin hallinnon odotetaan purkavan kansainvälisiä matkustusrajoituksia. Itsenäisyyspäivän seutua pidetään niidenkin osalta tärkenä suunnannäyttäjänä: Mikäli uutta tartuntapiikkiä ei ilmaannu, Biden saattaa pian kertoa aikataulusta, jolloin matkustaminen Euroopasta Yhdysvaltoihin helpottuu.

Rhianna Everest (vas.) pääsi useiden kuukausien jälkeen matkustamaan itsenäisyyspäiväksi ystävänsä Nadia Sarfrazin (oik.) luokse Washingtoniin Kuva: Hans Peter Dhuy / Yle

"Illanistujaiset ja maailmanparannusta"

Moni yhdysvaltalainen matkustaa itsenäisyyspäivän viikonvaihteessa ensimmäistä kertaa tänä vuonna.

Oikeustiedettä Berkeleyn yliopistossa Kaliforniassa opiskeleva Rhiana Everest on vihdoin päässyt tapaamaan pääkaupungin Georgetownin yliopistossa kemianalan väitöskirjaa valmistelevaa ystäväänsä Nadia Sarfrazia.

Heidän itsenäisyyspäivän ohjelmassaan ovat illanistujaiset ja ilotulituksen seuraaminen kaveripiirissä. Samalla pitkästä aikaa toisensa tapaaville tarjoutuu mahdollisuus keskustella maailmanmenosta.

– Itsenäisyyspäivä on minulle tärkeä. Siihen liittyy paljon ristiriitaisuuksia, mutta se on myös hyvä syy juhlia varsinkin nyt, kun rajoituksia on purettu, Sarfraz sanoi.

– On tärkeä juhlia tahdikkaasti ja pitää mielessä, ketkä oikeasti rakensivat tämän maan. He eivät olleet valkoihoisia, Everest muistutti.