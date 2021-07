Brasiliassa osoitettiin mieltä presidenttiä vastaan – Korkeimman oikeuden tuomari valtuutti rikostutkinnan Jair Bolsonaroa vastaan

Eri puolilla Brasiliaa on järjestetty mielenosoituksia presidentti Jair Bolsonaroa vastaan.

Mielenosoittajat syyttävät Bolsonaroa koronapandemian tuhoisasta leviämisestä Brasiliassa ja vaativat presidentin asettamista virkasyytteeseen.

Bolsonaroa on jo pitkään arvosteltu koronapandemian huonosta hoidosta. Brasiliassa on todettu lähes 19 miljoonaa koronatartuntaa ja yli puoli miljoonaa brasilialaista on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

– Kun me lähdemme kadulle pandemian aikaan, se johtuu siitä, että tilanne on käymässä rumaksi. Emme voi sietää sitä enää, Amanda Crispin sanoi uutistoimisto Reutersille São Paulossa.

Brasilian poliittisen kartan äärioikealta tuleva presidentti on viivytellyt koronatoimissa, vähätellyt pandemiaa ja kylvänyt epäluuloa rokotuksia kohtaan.

Nyt Bolsonaron hallintoa ei syytetä vain epäpätevyydestä pandemian hoidossa vaan myös korruptiosta.

Rokotekauppa herätti epäilyksiä

Perjantaina korkeimman oikeuden tuomari Rosa Weber antoi syyttäjälle valtuudet aloittaa rikostutkinta Bolsonaroa vastaan. Taustalla ovat epäselvyydet intialaisen koronarokotteen ostossa.

316 miljoonan dollarin eli 266 miljoonan euron kaupat intialaisesta Covaxin-rokotteesta herättivät epäilyksiä, koska Brasilia oli pitkään jättänyt huomiotta yhdysvaltalaisen lääkevalmistajan Pfizerin tarjoukset rokotteiden toimittamisesta.

Intialaisrokotteen kaupat sen sijaan tehtiin ennen kuin rokotteen kliiniset testit olivat valmiita ja Brasilian lääkevalvontaviranomaiset olivat hyväksyneet rokotteen maan markkinoille. Lisäksi kaupat tehtiin välikäden kautta.

Bolsonaron epäillään viivytelleen

Tapaus nousi esiin Brasilian senaatin valiokunnan tutkimuksessa.

Brasilian terveysministeriön tuontiosaston päällikkö Luis Ricardo Miranda kertoi, että häntä painostettiin hyväksymään 20 miljoonan Covaxin-rokoteannoksen osto intialaiselta lääkeyhtiöltä Bharat Biotechiltä.

Hän kertoi, että laskutuksissa oli epäselvyyksiä, erityisesti 45 miljoondan dollarin etumaksussa Singaporessa päämajaansa pitävälle yhtiölle.

Miranda todisti senaatin valiokunnan kuulemisessa yhdessä veljensä, kansanedustaja Luis Mirandan kanssa. Tämä oli aiemmin Bolsonaron liittolainen.

Veljekset kertoivat esittäneensä huolensa epäselvyyksistä suoraan Bolsonarolle, joka lupasi kertoa asiasta liittovaltion poliisille.

Poliisi ei koskaan saanut kehotusta tutkia asiaa, uutistoimisto AP:n lähde kertoo.

Presidentinkanslian pääsihteeri Onyx Lorenzoni vahvisti, että Bolsonaro oli tavannut Mirandan veljekset, mutta hän sanoi heidän esitelleen väärennettyjä asiakirjoja, minkä takia Bolsonaro oli määrännyt tutkinnan veljeksistä.

Intialaisyhtiö on kiistänyt väärinkäytökset koronakaupoissa. Bolsonaro on myös kiistänyt väärinkäytökset ja kiistänyt tienneensä epäillystä korruptiosta.

Vaalikampanja vaarassa

Skandaali on asettanut Bolsonaron vaikeaan asemaan.

Jos hän tuomitsee kongressissa olevat liittolaisensa, joita epäillään pyrkimyksistä hyötyä rokotekaupasta, hän vaarantaa samalla hauraan liittouman, joka suojelee häntä virkasyytteeseen asettamiselta kongressissa.

Jos hän taas suojelee skandaaliin sekaantuneita liittolaisiaan kongressissa, se tahraa hänen maineensa ensi vuoden presidentinvaalien lähestyessä. Bolsonaron kannatus on jo laskusuunnassa.

Samaan aikaan poliittiselle kentälle on palannut Bolsonarolle uhkaavin haastaja, kun suositun entisen presidentin Luiz Inácio Lula da Silvan korruptiotuomio kumottiin ja hän voi jälleen pyrkiä presidentiksi.

Tämänhetkiset mielipidemittaukset ennustavat voittoa Lulalle.

Vasemmistolaisen Lulan presidenttikausi osui Brasilian talouden noususuhdanteeseen, kun Kiinan kysyntä siivitti Brasilian taloutta. Tämä mahdollisti sosiaaliohjelmat, jotka kohensivat köyhien asemaa.

