Maastopalot raivoavat helteisessä ja kuivassa Kanadan länsiosassa: Parhaillaan yli 170 paloa

Kanadan armeija on valmiudessa evakuoimaan ihmisiä Brittiläisen Kolumbian paloalueilta. Suurin osa uusimmista paloista on saanut alkunsa salamoinnista. Aluella on erittäin kuivaa ja kuumaa.

Metsäpalot raivoavat Kanadassa ennätyshelteiden jälkeen