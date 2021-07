Suezin kanavan jumittanut alus pääsee jatkamaan matkaansa ylihuomenna

Suezin kanavaan jumittunutta Ever Given -alusta irrotettiin 28. maaliskuuta.

Suezin kanavaan jumittunutta Ever Given -alusta irrotettiin 28. maaliskuuta. Kuva: AFP

Suezin kanavan kuuden päivän ajaksi maaliskuussa tukkinut Ever Given -konttialus pääsee vapaaksi keskiviikkona, ilmoittivat kanavaviranomaiset sunnuntaina.

Viranomaisten mukaan keskiviikkona järjestetään seremonia, jolla juhlistetaan sopimuksen allekirjoitusta aluksen omistajan kanssa sekä aluksen lähtöä. Sopimuksen sisällöstä ei ole kerrottu yksityiskohtia julkisuuteen.

Ever Given on ollut ankkuroituneena Isolla Katkerajärvellä Suezin kanavan keskivaiheilla.

Egypti piti alusta hallussaan hankkiakseen aluksen japanilaiselta omistajalta korvauksia muun muassa kanavatulojen menetyksestä sekä aluksen pelastamisen aiheuttamista kuluista.

Alun perin Suezin kanavaviranomaiset vaativat korvauksia 916 miljoonaa dollaria eli vajaat 773 miljoonaa euroa. Ajan myötä korvausvaadetta laskettiin 550 miljoonaan dollariin eli vajaaseen 464 miljoonaan euroon.

Konttialuksen irrottamisessa tarvittiin toistakymmentä hinaajaa. Hiekkaa ruopattiin kanavan pohjasta noin 30 000 kuutiometrin verran.

400-metrisen konttialuksen omistaa japanilainen Shoei Kisen Kaisha. Alus oli vuokrattuna taiwanilaiselle Evergreen-varustamolle, kun se juuttui vinottain kiinni Suezin kanavan eteläpäähän maaliskuussa. Se saatiin irti rantapenkereeltä kuuden päivän kuluttua.