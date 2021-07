Nemorosa-laama löytyi hyvässä kunnossa – karkulainen ei kelpaa lammaslauman vartijaksi

Laama löytyi hyvässä kunnossa. Lammaslauman vartijaksi kaavailtu Nemorosa ei karkureissun jälkeen kelpaa tehtävään, koska pakoreitti on hänelle nyt tuttu ja houkuttelee todennäköisesti karkumatkalle jatkossakin.

Punkalaitumella karannut Nemorosa-laama on löytynyt. Lammaslauman vartijaksi kaavailtu Nemorosa-laama lähti omille teilleen keskiviikkona, minkä jälkeen sitä etsittiin kolmisen päivää Punkalaitumen ja Huittisten rajan tuntumassa.

Laama oli tavattaessa väsynyt, mutta muutoin kunnossa. Paikallisen metsästysseuran apu ja maastotuntemus oli ratkaisevaa.

– Etsintöihin osallistui paljon muitakin paikallisia. Ihmisten halu auttaa ja yhteisöllisyys tuolla alueella on ihailtavaa, laamatilallinen Anu Koivisto kertoo.

Nemorosa-laama karkasi keskiviikkona Punkalaitumelta veräjälankojen välistä, kun sitä ja toista laamaa oltiin siirtämässä lammastilalle. Toinen laamoista saatiin kiinni melko nopeasti, mutta Nemorosan karkumatka jatkuu useita päiviä Pirkanmaan ja Satakunnan rajalla Huittisissa.

Nemorosaa oli kaavailtu tilalle lammaslauman vartijaksi, mutta karkureissun jälkeen edessä lienee siirto muihin tehtäviin. Koiviston mukaan on hyvin todennäköistä on, ettei laama todennäköisesti pysy enää aitauksessa, kun on kerran keksinyt karkureitin.

– Kokeilu kuitenkin jatkuu, ja suunnitelmissa on tuoda eri laamat laumanvartijatehtävää hoitamaan.

Nemorosan ja sen kaverin siirtäminen lammastilalle liittyy WWF:n projektiin. Laamojen käyttö lammaspaimenina susialueilla on uusi kokeilu.

Maailmalla laamoja käytetään lauman vartijoina esimerkiksi susia vastaan. Laamat eivät luontaisesti pakene petoeläimiä, vaan tulevat niitä kohden ja jopa puolustautuvat esimerkiksi sylkemällä.