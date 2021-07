Myanmarin sotilasjuntta vapautti pari tuhatta vankia, joukossa taiteilijoita – oppositio pitää tekoa julkisuustemppuna

Sotilasjuntta päästi viime viikolla pois vankiloista 2 300 mielenosoitusten vuoksi pidätettyä. Joukossa on paikallisittain tunnettuja taiteilijoita ja toimittajia. Junttaa vastustava oppositio sanoo armeijan yrittävän kääntää huomion pois omista rikoksistaan.

Myanmarissa helmikuun alussa vallan kaapannut sotilasjuntta on vapauttanut 2 296 armeijan vastaisiin mielenosoituksiin osallistunutta. Vapautettuja kuljettavat bussit odottivat vankiloiden pihoilla viime viikolla, kuun vaihtuessa.

Valtaosa vapautetuista (siirryt toiseen palveluun) oli suurkaupunkien vankiloissa: pääkaupunki Naypyidawassa, entisessä pääkaupungissa Yangonissa ja Mandalayssa. Yangonista, Inseinin vankilasta, päästettiin pois 700 ihmistä.

Myanmarin valtion televisio ja paikalliset lehdet kertoivat tapahtumista. Viranomaiset eivät kertoneet mitään syytä, miksi vapautukset tehtiin juuri nyt. Valtiolliset tv-kanavat ovat armeijan hallussa. Niiden mukaan vapautetut eivät olleet merkittävässä asemassa (siirryt toiseen palveluun) mielenosoitusten järjestämisessä.

Armeijan tiukkaa linjaa kuvastaa se, että se ei joistakin ennakko-odotuksista huolimatta vapauttanut 37-vuotiasta amerikkalaistoimittajaa Danny Fensteriä. Fenster johtaa Frontier Myanmar-nimistä verkkojulkaisua. (siirryt toiseen palveluun)

Hänet pidätettiin toukokuun loppupuolella ja vietiin Inseinin vankilaan Yangoniin. Toimittajan lakimiehen mukaan pidätyksen muodollinen syy oli Fensterin aiempi toiminta edellisessä verkkojulkaisussa.

Myanmarilainen toimittaja K Zune Nway ja kuvajournalisti Ye Myo Khant olivat vankilasta vapautettujen joukossa. Kuva: Lynn Bo Bo / EPA

Oppositio pitää vapautuksia armeijan julkisuuspelinä

Vankilasta päässeiden joukossa oli kymmeniä tunnettuja myanmarilaisia taiteilijoita, näyttelijöitä ja myös toimittajia. Myanmarin poliittisia vankeja auttava järjestö AAPP (siirryt toiseen palveluun)sanoo, että armeija vain tyhjentää vankiloita ja tekee tilaa uusille pidätyksille.

AAPP laskee, että nyt viisi kuukautta vallassa ollut sotilasjuntta on pidättänyt noin 6 500 ihmistä ja tappanut 883 väkivallattomiin mielenosoituksiin osallistunutta kansalaista.

Samaa mieltä on maan länsiosassa Chinin osavaltiossa toimiva ihmisoikeusryhmä. Uutiskanava CNN:n jutussa (siirryt toiseen palveluun) ryhmä kertoo, että armeija tekee yhä pidätyksiä ja kiduttaa kansalaisia entiseen tahtiin. Hajanaisen opposition mukaan sotilasjohto haluaa vapautuksilla kääntää kansainvälisen huomion pois omista julmuuksistaan.

Armeijan yksi yritys maineensa pehmentämiseen on, että se on jälleen ohjeistanut mediaa lopettamaan sotilasjuntta-sanan käytön. Kaappauksen johtaja kenraali Min Aung Hlaing on yrittänyt saada toimittajat tottelemaan käskyä, mutta se ei ole onnistunut.

Armeija myös kiistää muiden laskelmat pidätysten ja kuolleiden määrästä ja pitää niitä liian suurina.

Aung San Suu Kyi pysyy telkien takana

Heti kaappauksen alussa alussa sotilaat pidättivät Myanmarin siviilijohdon. Vankiloihin ja kotiaresteihin joutuivat valtiokansleri Aung San Suu Kyi, presidentti Win Myint ja kymmenet kansanedustajat.

76-vuotiasta Suu Kyita on aika ajoin kuultu oikeudessa mm. videoyhteyden kautta, mutta prosessi ei ole edennyt suuntaan eikä toiseen. Armeija on nostanut häntä vastaan syytteet muun muassa laittomien matkapuhelinten hallussapidosta.

Al Jazeera kirjoittaa k (siirryt toiseen palveluun)enraali Min Aung Hlaingin sanoneen venäläiselle uutistoimisto Sputnikille viime viikolla, että Suu Kyin kohtalo ei ole hänen päätettävissään, vaan ratkaisu kuuluu Myanmarin oikeuslaitokselle. Lausunnolla ei kuitenkaan ole käytännön merkitystä, sillä koko valtio ja sen hallinto ovat nyt armeijan komennuksessa.

