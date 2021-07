Ulkomaisten turistien osalta kesäsesonki menetetty – kotimaisten matkailijoiden kysyntä viime kesääkin parempaa

Eduskunta hyväksyi perjantaina maahantulomallin, joka määrittää miten Suomeen voi jatkossa matkustaa: maahan pääsee jatkossa ilman koronatestejä, jos on saanut täyden rokotussarjan tai sairastanut koronan edellisen puolen vuoden aikana.

Suomeen pääsee myös, jos pystyy esittämään tuoreen negatiivisen koronatestituloksen, Suomeen saapumisen jälkeen tulisi silti käydä myöhemmin testissä. Matkustamista helpottamaan tuli myös viime viikolla voimaan asetus EU:n yhteisestä koronatodistuksesta.

Ulkomaisten matkailijoiden osalta tämänkin kesän sesonki alkaa kuitenkin olla jo menetetty, kommentoi matkailukesän näkymiä Yle Radio 1:n Ykkösaamussa maanantaina Visit Finlandin toimitusjohtaja Kristiina Hietasaari. Maahantulomalli tuli liian myöhään, sillä ihmisten matkailusuunnitelmat ovat pitkälti olleet jo tehtynä.

– Emme enää tämän kesän osalta odota kovinkaan suurta ryntäystä maailmalta Suomeen. Tosi ikävää, kun meillä on jo yksi kesä ja yksi talvi, jotka on meille todella tärkeitä sesonkeja, menetetty. Kyllä näyttää siltä, että tämä kolmaskin tärkeä sesonki tulee olemaan erittäin huono ulkomaisen matkailun osalta, Hietasaari sanoo.

Maahantulomallin mukaan matalan ilmaantuvuuden maista voi tulla vapaasti Suomeen ja maat määritellään erikseen valtioneuvoston asetuksella. Pelastajaa ei kuitenkaan odoteta myöskään Keski-Euroopan lomakaudesta, joka alkaa Suomea myöhemmin.

– On toki positiivista, että joistakin maista tänne Suomeen pääsee, ja toivotaan että se pysyy niin. Nythän tosiaan vielä jännitetään, mikä se Suomen asettama ilmaantumisraja on. Toivon mukaan ollaan yhdessä muiden EU:n linjausten kanssa ja sallitaan matkailu niin kuin muutkin EU-maat sallivat, Hietasaari totesi Ykkösaamussa.

Venäläisturistien puute näkyy Kolilla

Kolin kansallismaisemaa pyritään nyt markkinoimaan Puolaan ja Baltian maihin, kun venäläisturisteja ei tule. Kuva: Jukka Kuosmanen

Pohjois-Karjalassa Kolilla on totuttu vastaanottamaan venäläismatkailijoita, mutta kun rajat ovat olleet kiinni ja ruplan kurssikin todella heikko, on heidän puutettaan menestyksekkäästi paikattu kotimaan matkailijoilla, kuten muuallakin Suomessa.

Kolin matkailuyhdistyksen toimitusjohtaja Veli Lyytikäinen jakoi kuitenkin Ykkösaamussa Kristiina Hietasaaren huolen siitä, että keskieurooppalaisia turisteja ei tällä kesäsesongilla Suomeen juuri tule.

– Saksankieliseltä alueelta ei tule kuin yksittäisiä matkailijoita vasta syksyllä. Seuraava on sitten uudenvuoden sesonki, että saadaanko sitten kansainvälisiä vieraita. Nähtävästi silloinkaan ei saada turisteja Venäjältä, koska koronatilanne on siellä huono ja ruplan kurssi heikko. Markkinointia tehdään Puolaan ja Baltian maihin, joista voisi tulla paikkausta, Lyytikäinen toivoo.

Vahva brändi auttaa matkailijoiden houkuttelussa

Kansallispuistojen kävijämäärän arvioidaan nousevan tänä vuonna jälleen uuteen ennätykseen. Viime vuonna suosituin oli Pallas-Yllästunturin kansallispuisto. Myös Turunmaan ja Ahvenanmaan saariston matkailu on hyötynyt korona-ajasta.

Korona-aikana osa alueista on selviytynyt voittajana, kertoo Suomen matkailuorganisaatioiden yhdistyksen toimitusjohtaja Hannu Komu Ykkösaamussa. Komu muistuttaa, että matkailualalla on koko ajan kilpailutilanne, sillä yrityksiä on paljon, eikä kukaan saa matkailijoita automaattisesti.

– Voittajia ovat olleet sellaiset alueet ja kohteet, joilla on ennestään hyvä maine ja hyvä brändi. Ja tärkeää on myös se, miten kohteella on ollut markkinanäkyvyyttä valtakunnan tasolla. Näillä tekijöillä, markkinanäkyvyydellä ja aikaisemmalla tunnettavuudella on suuri merkitys siinä, ketkä saa matkailijat, Komu sanoo.

Kotimaiset matkailijat pelastavat osan ulkomaalaisten turistien jättämästä aukosta.

– Koronan aikana on oletettu, että Suomi on tulvillaan kotimaisia matkailijoita ja viime kesä olikin erittäin hyvä kesä. Tämän kesän kysyntä 100 syytä (siirryt toiseen palveluun) -sivuston mukaan näyttää olevan vieläkin parempaa, että kyllä kotimaiset matkailijat on liikkeellä. Ja ne jakautuvat sitten näkyvillä olevan tarjonnan mukaan kohteisiin, Komu jatkaa.

