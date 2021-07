Kajaanissa on koko maan huonoin koronatilanne, mutta silti kaupungissa on alkamassa tapahtumien superviikko – pandemiapäällikkö: "Ei huoleta"

Suomen huonon koronatilanne on tällä hetkellä Kajaanissa. Kaupungissa ilmaantuvuus on noussut useiden viikkojen ajan ja se on nyt 52,8 tartuntaa 100 000 asukasta kohden viimeisen kahden viikon ajalta. Muu Kainuu on perustasolla.

Huonosta koronatilanteesta huolimatta Kajaanissa järjestetään tällä viikolla perinteinen Kajaanin Runoviikko -tapahtuma sekä Lammen Loiskeet -festivaali. Kuluvalle viikolle suunnitellun Markkinakatu-tapahtuman Kajaanin kaupunki perui viime viikolla. Markkinakadulle olisi tullut myyjiä ympäri Suomen.

Lue lisää: Kajaani peruu ensi viikon Markkinakadun – kaupungissa yksi uusi koronatartunta, viisi karanteeniin

Runoviikon tapahtumapäällikko Tuula Tikkanen kertoo järjestäjien ottaneen yhteyttä Kainuun soteen hyvissä ajoin. Toimenpiteitä on suunniteltu yhdessä. Esimerkiksi osallistujien tiedot kerätään talteen siltä varalta, että heitä on tarvetta tavoitella jälkikäteen. Turvatoimenpiteet, eli käsidesi, turvavälit ja maskien käyttö ovat myös osa tapahtumaa.

– Tapahtuma on suunniteltu alusta pitäen niin, että ohjelma on aiempaa väljempi. Puolet kapasiteetista on ollut myynnissä, eikä tilaisuuksia ole samaan aikaan kahdessa salissa ruuhkien välttämiseksi.

Kiihtymisvaihe kuitenkin huolestuttaa Tikkasta.

– Olemme miettineet, mitä voisimme vielä tarvita. Minusta tuntuu, että ohjeita on mietitty tarkasti ja pystymme järjestämään koronaturvallisen tapahtuman.

Sote luottaa ihmisiin

Pahentunut tilanne ei huoleta Kainuun soten vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erolaa.

– Suhtaudumme luottavaisesti siihen, että tapahtumajärjestäjät ja osallistujat ovat vastuullisia. Ei huoleta sen enempää kuin ihmisten kokoontuminen ja liikkuminen ylipäänsä.

Erola kertoo, että tapahtumajärjestäjien kanssa on käyty yksitoiskohdat tarkasti läpi.

– Tietoa on riittävästi viruksen käyttäytymisestä ja siltä suojautumiselta.

Lue myös: Tuhannet festarikävijät juhlivat Himoksella – turvaväleistä lipsutaan mutta käsidesiä kuluu, katso video yksiltä kesän harvoista festareista

Lammen Loiskeet-festivaalin järjestäjä Jouko Palorinne kertoo, että koronan ailahtelevuuteen on jo totuttu. Nyt toive olisi, että tilanne rauhoittuu. Järjestäjänä Palorinne suhtautuu koronaan omien sanojensa mukaan järkevästi. Palorinne näkee, että olisi kuitenkin jo aika saada tapahtumia järjestettyä.

– Meillä on tosi paljon käsienpesupisteitä ja pintoja puhdistetaan säännöllisin väliajoin. Meillä on laaja alue ja paikalle otetaan vain 2 500 ihmistä, joten kaikille on tilaa. Jokainen festarikävijä ottaa myös vastuun omasta käyttäytymisestään, Palorinne sanoo.

Joko uskallat lähteä tapahtumiin? Keskustelu on auki 6. heinäkuuta kello 23.00 saakka.