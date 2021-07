Brasiliaan saatiin poikkeuksellinen lumipeite – Etelä-Amerikkaa koettelee kylmyysaalto samaan aikaan kun Pohjois-Amerikka käristyy kuumuudessa

Brasilian eteläosassa Santa Catarinan osavaltiossa rikottiin viime viikolla lumiennätys (siirryt toiseen palveluun). Maa oli paikoin valkoisena kolmena perättäisenä päivänä ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen.

Lunta satoi myös Rio Grande do Sulin ja Paranán osavaltioissa.

Kuva: Samuli Huttunen / Yle

Viime tiistaina Serra do Rio do Rastron kaupungissa Santa Catarinassa jouduttiin sulkemaan moottoritie vuorokaudeksi jääpeitteen vuoksi.

Päiväntasaajan eteläpuolella on tällä hetkellä talvikausi, eivätkä matalat lämpötilat tai pienet lumisateet ole täysin harvinaisia Brasilian eteläosissa.

Tämänkertaisten lumisateiden taustalla on kuitenkin poikkeuksellisen laaja kylmä rintama. Se on ulottunut Argentiinasta Boliviaan, Uruguayhin, Paraguayhin ja aina Brasilian pohjoisempiin osavaltioihin Acreen ja Rondôniaan (siirryt toiseen palveluun) asti.

Säätietosivusto Severe Weather (siirryt toiseen palveluun) kertoo, että viime keskiviikkona lämpötila oli suuressa osassa keskistä Etelä-Amerikkaa 8–16 astetta keskimääräistä alhaisempi.

Argentiinassa, jonne kylmä rintama saapui kesäkuun puolessa välissä (siirryt toiseen palveluun), rikottiin maan ilmatieteellisen laitoksen mukaan useita kylmyysennätyksiä ja nähtiin runsaita lumisateita.

Esimerkiksi Córdoban kaupungissa herättiin 16. kesäkuuta (siirryt toiseen palveluun) lumipeitteiseen maahan ensimmäistä kertaa 14 vuoteen. Samana päivänä mitattiin alhaisin maksimilämpötila vuoden 1961 jälkeen: 5,8 astetta. Asiasta kertoo maan kansallinen uutistoimisto Telam.

Samanaikaisesti Kanadan ja Yhdysvaltojen länsiosia on piinannut ennätyksellinen helleaalto noin viikon ajan. Kanadan Lyttonissa todettiin viime tiistaina maan lämpöennätys 49,6 astetta, ennen kuin kylä tuhoutui lähes kokonaan maastopalossa.

Kuva: Samuli Huttunen / Yle

Kanadan yleisradioyhtiö CBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) Brittiläisessä Kolumbiassa riehuu tällä hetkellä yli 180 maastopaloa.

Ääri-ilmiöihin vaikuttaa ilmastonmuutos

Mistä normaalista poikkeavat sääilmiöt pohjoisessa ja eteläisessä Amerikassa johtuvat?

Suoraa yhteyttä ilmiöiden välillä ei ole, arvioi yliopistonlehtori Jouni Räisänen Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden keskuksesta.

– Pohjois- ja Etelä-Amerikka ovat kaukana toisistaan ja vieläpä eri puolilla päiväntasaajaa, Räisänen sanoo.

Kanadan ja Yhdysvaltojen helleaaltoon on vaikuttanut paikallaan pysyvä sulkukorkeapaine. Kuumuutta lisää alueita vaivannut kuivuus.

– Kuivina kausina auringon paistaessa ei ole vettä haihdutettavaksi, vaan kaikki säteilyenergia on käytettävissä lämpötilan nostamiseen, Räisänen sanoo.

Paikallisiin lämpötiloihin vaikuttavat Räisäsen mukaan myös esimerkiksi pinnanmuodot.

Etelä-Amerikan kylmä rintama on puolestaan puhaltanut matalapaineen siivittämänä Etelä-Mantereelta, joka oli kesäkuussa noin kolme astetta normaalia kylmempi.

Yhteinen taustavaikuttaja äärimmäisillä sääilmiöillä kuitenkin on. Jos jossakin on epätavallisen lämmintä, nyrkkisääntö on, että helle on kasvihuoneilmiön voimistamaa, Räisänen sanoo.

– Jos Kanadan Lyttonissa edellinen lämpöennätys rikkoutui 4,5 asteella, noin pari astetta tästä on ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen vaikutusta, hän sanoo.

– Epätavallinen kylmyys tapahtuu puolestaan kasvihuoneilmiön voimistumisesta huolimatta. Ilman sitä lämpötila putoaisi vielä hieman alemmas.

