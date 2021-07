Päiväkodeissa tarjoiltu salaatti varmistui Jyväskylän salmonellaepidemian aiheuttajaksi – ulkomaiset tuoretuotteet arveluttavat, EU:n alueella luotetaan pitkälti omavalvontaan

Jyväskylän seudulla päiväkodeissa riehuneen salmonellaepidemian alkuperäksi on varmistunut päiväkodeissa tarjoiltu salaatti. Salaatti sisälsi kotimaista kurkkua, hernettä sekä ulkomaista jäävuorisalaattia. Salmonellan todennäköisin lähde on Saksasta Ruotsin kautta Suomeen tullut jäävuorisalaatti. Ruokaviraston mukaan pitkä kuljetusmatka ei lisää tautiriskiä, jos tuotteiden valvonta on kunnossa.

Salmonellaepidemia on ruokkinut keskustelua siitä, pitäisikö laitoskeittiössä suosia nykyistä enemmän suomalaisia tuoretuotteita. Kuvituskuva. Kuva: Jaana Polamo / Yle