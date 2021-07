Floridan turmatalo räjäytettiin maan tasalle ja uhrien etsintä on aloitettu uudelleen

Miamissa Yhdysvalloissa on Suomen aikaa aamuyöllä purettu räjäytyksen avulla juhannuksena romahtaneen kerrostalon vielä pystyssä ollut osa. Pelastusmiehistöt ovat saaneet luvan mennä raunioihin etsimään kadonneita.

Suur-Miamin alueeseen kuuluvassa Surfsidessa on onnistuneesti räjäytetty 12-kerroksisen talon runko. Räjäytys tehtiin sunnuntaina paikallista aikaa ennen keskiyötä.

Räjäytyspäätöstä vauhditti meteorologeilta tullut säätieto, että lähestyvän trooppisen Elsa-myrskyn sateet ja tuulet voivat lennättää talon osia ympäriinsä ja jopa romahduttaa heikoimpia osia.

Pelastusmiehistöt saivat pian räjäytyksen jälkeen luvan alkaa siirtää kalustoaan tontille takaisin. Tavoitteena on päästä tutkimaan rakennuksen autotalleja ja kellareita, joista toivotaan löytyvän uhreja. Kateissa on yhä 121 ihmistä. Kuolleita on löydetty 24.

Raunioista löydettiin eloonjääneitä muutama tunti romahduksesta. Selviytyneitä ei ole löytynyt sen jälkeen. Talon romahduksen syytä tutkitaan yhä.