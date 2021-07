Vain valikoidut vanhat rakennukset ovat selvinneet tähän päivään – yksi niistä on tämä 130-vuotias koulu, jonka entisöinti on harvinainen projekti

Kaarelan koulun peruskorjauksen on määrä valmistua syksyllä. Sen jälkeen rakennusta on tarkoitus käyttää jälleen kouluna. Korjauksessa haluttiin kunnioittaa rakennuksen historiaa.

Rakennustelineiden keskeltä pilkistää persikan sävyinen talovanhus.

Se on yksi Helsingin vanhimmista kouluista: Kaarelan hirsikoulu. Liki 130 vuotta vanha rakennus on nyt uuden edessä, sillä se on tarkoitus kunnostaa alkuperäiseen loistoonsa.

Perinnerakentamisen asiantuntija, arkkitehtuurin emeritusprofessori Panu Kaila on tyytyväinen näkemäänsä. Täällä tavoitteena on entisöidä vanhaa, ei rakentaa uutta.

– Tästä näkee, että kerrankin otetaan vakavasti vanhan talon korjaus: sekä teknisesti että ymmärretään talon toiminta ja yritetään säilyttää vanhoja asioita, Kaila summaa.

Julkisivuvärit vastaavat alkuperäisiä ja ikkunakruunut, eli ikkunoiden ympärillä olevat koristelistat, tehdään vanhojen mallien mukaan. Myös ikkunat kunnostetaan uudenveroisiksi.

– Tämä on harvinaislaatuinen projekti, etenkin tässä kokoluokassa, Staran rakennuspäällikkö Jari Mikkola kertoo.

Kaarelan hirsikoulu on korjattava, sillä rakennuksessa havaittiin sisäilmaongelmia. Kuva: Suvi Vesalainen / Yle

Mikkolan mukaan työt ovat sujuneet tähän asti varsin hyvin.

– Alkuun avasimme ja tutkimme rakenteita, sillä rakennus on vanha ja vahingot piti kartoittaa. Työskentelemme yhdessä kaupunginmuseon kanssa ja saamme myös heiltä ohjeistusta.

Vanhaa rakennusta korjatessa halutaan välttää uusien materiaalien käyttöä.

– Uusimme koulun hirsiseinät ja tällaisissa tapauksissa kysymyksenä aina on, että mistä saadaan siihen sopivia hirsiä. Tässä tapauksessa uusimme kuitenkin myös lattioita, joista saimme hyviä saman aikakauden hirsiä, joita voimme käyttää.

Koulusalia restauroidaan parhaillaan. Kuva: Suvi Vesalainen / Yle

Vanhaa ja uutta on yhdistettävä taidolla

Arkkitehtuurin emeritusprofessori Panu Kaila uskoo, että vanhat rakennukset voivat opettaa nykyajan rakentajille paljon. Hän vastustaa ajatusta, että uusi rakennus olisi automaattisesti vanhaa parempi.

– Vanhalla talolla on arvoja, joita uusi ei pysty korvaamaan, hän toteaa.

Kaarelan hirsikoulu oli korjattava, sillä rakennuksessa havaittiin sisäilmaongelmia.

– Muutamassa luokkahuoneessa oli oireiltu. Lähdimme avaamaan rakenteita ja katsoimme, missä kunnossa ne olivat. Niistä löytyi lahovaurioita, kertoo entisöintiä valvovan Ideastructura Oy:n projektipäällikkö Teemu Viiala.

Alipaineiseksi todetun rakennuksen alapohja rakennetaan kokonaan uudestaan, yläpohjaa vahvistetaan ja se saa uuden vesikaton. Ilmanvaihtoa on uudistettu niin, että ullakolle tulee ilmanvaihtokone ennen seinissä olleiden räppänöiden sijaan.

– Uuden järjestelmän sovittaminen vanhaan rakennukseen on taitolaji, toteaa Staran rakennuspäällikkö Jari Mikkola.

Hirsikouluun rakennetaan moderni ilmanvaihtokoneisto. Kuva: Suvi Vesalainen / Yle

Rakennuksen julkisivulaudoitusten alta paljastui terveydelle vaarallista PAH-yhdisteitä sisältävää tervapaperia, joten julkisivutkin uusitaan. Mikkola harmitteleekin, että monia rakennuksia, kuten myös Kaarelan koulua, on korjattu osittain vuosien saatossa ilman, että kokonaisuutta on katsottu sen tarkemmin.

Kaiken kaikkiaan kouluvanhus on kuitenkin Mikkolan mielestä kohtalaisessa, ikäisekseen jopa hyvässä kunnossa.

– Ilolla katson, kun vanhoja kohteita korjataan niitä kunnioittaen.

Entisöinti on kasvava trendi

Kaarelan koulun peruskorjauksen on määrä valmistua tämän vuoden syksyllä. Sen jälkeen rakennusta on tarkoitus käyttää jälleen sen alkuperäisessä tarkoituksessa eli kouluna.

Panu Kaila kertoo, että vanhojen rakennusten säilyttäminen ja entisöinti on kasvava trendi. Hän itse kertoo ammentaneensa oppia uransa varrelta kokeneilta rakentajilta.

– Nyt alalle kaivattaisiin nuoria osaajia, mutta rahoitusta heidän kouluttamiseen on kuitenkin vähennetty.

Panu Kaila kertoo, että vanhojen rakennusten säilyttäminen ja entisöinti on kasvava trendi. Kuva: Suvi Vesalainen / Yle

Hintaa Kaarelan koulun entisöinnille tulee noin miljoona euroa. Kaila uskoo, ettei rakennusten entisöintityö mene hukkaan. Hänen mukaansa vanhoihin taloihin sisältyy ikään kuin takuu.

– Ennen oli myös paljon erilaisia röttelöitä, jotka ovat jo lahonneet pois. Vain valikoidut kappaleet ovat selvinneet tähän päivään.

