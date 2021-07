Valtaako Isis yhä enemmän alaa Afrikassa? Yle matkusti Mosambikiin ja selvitti, miksi maa tuottaa julmia islamistikapinallisia

Jo 800 000 ihmistä on paennut raakaa väkivaltaa Pohjois-Mosambikissa.

Jo 800 000 ihmistä on paennut raakaa väkivaltaa Pohjois-Mosambikissa. Kuva: Liselott Lindström / Yle

Isis otti nimiinsä keväällä tehdyn hyökkäyksen Palman kaupunkiin, mutta Mosambikin ääri-islamistien polttoainetta on paikallisten nuorten tyytymättömyys. Raakuuksia paenneet mosambikilaiset kertovat, että he pelkäävät terroristien valloittavan uusia alueita.

PEMBA / MONTEPUEZ Mosambikin pohjoisrannikon valkoiset hiekkarannat ja turkoosi meri ovat pitkään olleet matkailijoiden suosiossa. Nyt tänne ei tungeksi turisteja, vaan julmuuksia pakenevia, traumatisoituneita ihmisiä.

Kivenheiton päässä Pemban paratiisirannalta istuu Abibo Moapa. Hän on saapunut sukulaistensa nurkkiin pari päivää aiemmin.

Moapa koki kaaoksen, kun islamistikapinalliset hyökkäsivät hänen kotikaupunkiinsa Palmaan maaliskuun loppupuolella. Hän työskenteli Palmassa turvamiehenä.

– Se oli täysi shokki. Emme osanneet varautua siihen ollenkaan, hän kertoo.

Sukulaiset ovat pelkkänä korvana: he kuulevat ensi kertaa, miten Abibo Moapa ja tämän perhe pääsivät pakoon kapinallisjoukkioita, jotka ryöstelivät, tappoivat ja raiskasivat Palman asukkaita.

Abibo Moapa pakeni jalan ja veneellä, kun julmat ääri-islamistit hyökkäsivät Palman kaupunkiin maaliskuussa. Kuva: Luke Dray

Palmasta maailmalle levinneissä järkyttävissä videoissa näkyi nyljettyjä ruumiita ja kaduille ripoteltuja ruumiinosia: irtonaisia päitä, käsiä ja jalkoja.

Moapa pakeni perheineen maastoon. Yli kaksi kuukautta kestäneen pakomatkan jälkeen he pääsivät lopulta alueen pääkaupunkiin Pembaan – väsyneinä, sairaina ja traumatisoituneina.

Onnekkaimmat oli lennätetty turvaan helikoptereilla. Amnestyn haastattelemien silminnäkijöiden mukaan ensin pelastettiin valkoiset.

Kuva: Lasse Isokangas / Yle

Isis ei sanele Mosambikin jihadistien toimia

Palman teurastuksen otti nimiinsä Lähi-idästä tunnettu terroristijärjestö Isis.

Kuvailut raa'asta väkivallasta muistuttivat Isisin hirmuvallan aikaisia uutisia Syyriasta ja Irakista.

Isis on julistanut Mosambikin Cabo Delgadon maakunnan keskisen Afrikan provinssikseen, mutta järjestön kytkökset Mosambikin al-Shabaabiin ovat epäselvät.

Pohjois-Mosambikissa päämajaansa pitävä, al-Shabaabiksi kutsuttu ryhmä ei liity Somalian samannimiseen ryhmään, vaan al-Shabaab tarkoittaa yksinkertaisesti arabiaksi nuorisoa.

Asiantuntijat ovat arvioineet, että Isisillä ei ole päätösvaltaa Mosambikin islamistikapinallisiin. Ne kuitenkin hyödyttävät toisiaan: kapinalliset toivovat Isisiltä tukea ja resursseja, Isis tukea brändilleen.

Isisin kaltaiset ääriliikkeet haluavat laajentaa verkostoaan Afrikassa, missä on otolliset olosuhteet radikalisoitumiselle.

Nuorten tulevaisuudennäkymät ovat monin paikoin heikot ja ihmiset tyytymättömiä keskushallintoon. Samat juurisyyt ovat Nigerian pohjoisosia pitkään terrorisoineen Boko Haramin ja Somaliaa terrorisoineen al-Shabaabin taustalla.

Lapset jonottavat ruokaa Pemban stadionilla. Moni lapsi on Cabo Delgadossa aliravittu. Kuva: Liselott Lindström / Yle

"Sitten armeijakin vandalisoi kaupungin"

Punaisiin päähuiveihin pukeutuneet islamistikapinalliset jäivät hyökkäyksen jälkeen Palmaan viikoksi.

Huhtikuun alkupuolella Mosambikin armeija sanoi vallanneensa kaupungin takaisin. Asiantuntijat ovat epäilleet, että armeija ei ole pystynyt karkottamaan kaikkia jihadisteja. Ryhmässä arvioidaan olevan noin 4 000 jäsentä.

Niin maailmalla kuin Mosambikissa on ihmetelty, missä maan armeija viipyi iskun aikaan?

Ennen iskua Mosambikin hallitus oli ehtinyt julistaa suuria voittoja kapinallisista. Hyökkäykset olivatkin hetkellisesti vähentyneet – mutta nyt tiedetään, että se ei johtunut armeijan ansioista vaan siitä, että islamistit suunnittelivat hiljaisuudessa suurempaa iskua.

Lopulta armeija tuli, mutta ei suostunut evakuoimaan siviilejä alueelta ilman maksua, Abibo Moapa kertoo. Myös hänen perheensä pääsi evakuointilistalle, mutta eteen kiilasi aina joku, jolla oli varaa maksaa enemmän.

– Sitten armeijakin lähti ryöstelyretkelle ja vandalisoi kaupungin, Moapa sanoo ääni väristen.

Mosambikin hallitus vähätteli pitkään konfliktin vakavuutta. Tänä vuonna konflikti on kärjistynyt, ja pakolaismäärät ovat hurjassa kasvussa. Kuva: Luke Dray

Paikallisia jäytää kaasuvarojen valuminen eliitin taskuun

Palman isku sai paljon kansainvälistä huomiota, koska osa uhreista oli ulkomaalaisia, etenkin eteläafrikkalaisia, jotka olivat kaupungissa rakentamassa kaasuvoimalaa.

Kaasu on merkittävä syy sille, miksi koko kriisi on leimahtanut Cabo Delgadossa.

Alueelta löydettiin joitakin vuosia sitten valtavia maakaasuvaroja. Ranskalainen energiayhtiö Total alkoi rakentaa Palman lähistölle 20 miljardin dollarin arvoista voimalaa.

Se on suurin yksittäinen, yksityinen sijoitus koko Afrikan mantereella.

Investointipäätöksen jälkeen iskut Cabo Delgadossa ovat lähteneet räjähdysmäiseen kasvuun. Mosambikin turvallisuusjoukkoja ei ollut turvaamassa Palmaa muun muassa siksi, että ne olivat turvaamassa kaasuvoimalan rakennustöitä.

Rakennushanke on nyt jäissä. Jo ennen iskua se oli kärsinyt keskeytyksistä heikon turvallisuustilanteen takia.

Mies lastaa ruoka-apua pyörän selkään lähellä Montepuezin kaupunkia Cabo Delgadossa. Kuva: Liselott Lindström / Yle

Cabo Delgado on Mosambikin köyhin maakunta, mutta rikas luonnonvaroiltaan. Maakaasun lisäksi sieltä on löytynyt öljyä ja rubiinikaivoksia.

Alueen rikkauksista on odotettu vauhtia koko Mosambikin kehitykselle. Tämä on nyt uhattuna.

Paikalliset ovat tyytymättömiä, koska voitot valuvat pois maakunnasta. Asukkailla on vahva tunne, että eliitti yrittää viedä heille kuuluvat luonnonvarat.

Se on yksi konfliktin kipinöistä.

Naisia on pidetty seksivankeina Mosambikin "Raqqassa"

Punertavassa hiekassa näkyy lukemattomia pyöreitä varpaanjälkiä. Puut on kaadettu nopeasti kyhättyjen majojen ja telttojen tieltä.

Kylä lähellä Montepuezin kaupunkia sisämaassa on päättänyt ottaa vastaan jihadisteja pakenevia ihmisiä.

Tenzi Issa Alifa puhaltaa kivien väliin ja yrittää saada puutikut palamaan. Hän asuu pienessä majassa poikansa ja miehensä kanssa.

Hänen matkansa tänne oli yhtä helvettiä.

Tenzi Issa Alifa ei halua puhua kaikesta, mitä hänelle tapahtui islamistien vankina. Hän onnistui lopulta pakenemaan, kun vartijat olivat sammuneet. Kuva: Luke Dray

Kapinallisjoukkio otti Alifan mukaansa, kun se poistui viimein Palmasta. Pariin viikkoon taistelijat eivät koskeneet häneen.

Matka viidakon läpi oli uuvuttava: Alifa toimi taistelijoiden kokkina, mutta ei saanut itse syödäkseen.

Lopulta joukko saapui Mocimboa da Praian rannikkokaupunkiin. Sitä voi luonnehtia Mosambikin "Raqqaksi."

Raqqa oli aikoinaan Isisin pääkaupunki Syyriassa, jonne kukaan ei uskaltanut mennä. Mocimboa da Praia on ollut kapinallisten hallussa elokuusta 2020 asti.

Siellä Tenzi Issa Alifaa pidettiin seksivankina. Kun hän vastusteli, hänet raiskattiin kaikkien edessä, Alifa kertoo. Niin tapahtui hänen mukaansa muillekin naisille.

– Miten he voivat häpäistä naimisissa olevaa naista näin? Väittävät olevansa muslimeja, hän sanoo ja naurahtaa, jotta ei purskahtaisi itkuun.

Suuri osa pakolaisista rakentaa uutta elämää kaukana kotoaan. Nainen tiivistää uuden kotinsa seiniä hiekkaseoksella. Kuva: Liselott Lindström / Yle

Islamistit ovat sekä Mosambikista että ulkomailta

Tenzi Issa Alifa on muslimi, kuten suuri osa Cabo Delgadon väestöstä. Hän ihmettelee monien haastateltujen tavoin kapinallisten motiiveja.

Al-Shabaab pakotti ihmisiä moskeijaan rukoilemaan, vaikka paikalliset tekisivät niin muutenkin. Taistelijoilla oli rastat ja tatuointeja, ja he käyttivät huumeita ja alkoholia, mikä ei kuulu islamiin, Alifa sanoo.

Kun Tenzi Issa Alifa oli heidän vankinaan, hän onnistui näkemään Mocimboa da Praian pääleiriin saapuneita ihmisiä. He olivat hyvin pukeutuneita paikallisia, mutta joillakin oli vaaleampi iho. Osa tuli lentokoneella tai helikopterilla, osa autoilla.

Hän kuuli monia kieliä: paikalliskielten ja Mosambikissa puhuttavien portugalin ja swahilin lisäksi arabiaa ja vieraita kieliä.

Mosambikin hallitus on pitänyt teoriasta, että kapinalliset tulevat lähinnä ulkomailta. Liikkeen perustajat ja johtajat vaikuttavat olevan radikaalisaarnaajia Tansaniasta, mutta yhä suurempi osa jäsenistä on turhautuneita paikallisia miehiä.

Kriisi on kytenyt alueella jo yli kymmenen vuotta. Vaikka sen moottorina on radikaali islam, polttoainetta on mosambikilaisten tyytymättömyys.

Nuoria miehiä houkutellaan liikkeeseen rahalla ja naisilla. Taistelijoihin osallistuville maksetaan bonuksia.

Nuori nainen on saapunut perheensä kanssa Pembaan ja asuu nyt paikallisella stadionilla. Kuva: Luke Dray

Kriisi saa erittäin vähän huomiota

Pemban kaupungissa on sisäpelistadion. Normaalisti täällä pelattaisiin koripalloa ja muita lajeja, mutta nyt urheiluhalli on täynnä pakolaisia.

Taaperot istuvat riveissä odottamaan riisiä ja kanaa. Tänne saapuu lapsiperheitä, joilla ei ole paikkaa minne mennä.

Cabo Delgadossa väkivaltaa on paennut jo noin 800 000 ihmistä. Määrän odotetaan nousevan pian miljoonaan. Se tarkoittaa, että lähes puolet maakunnan asukkaista on pakosalla.

Apua saavat ne, jotka onnistuvat pääsemään maakunnan eteläosiin. Pohjoisosissa laajat alueet ovat kapinallisten hallinnassa, eikä ole tietoa, miten ihmiset siellä pärjäävät. Tilanteesta tiedetään vähän, koska alueen tietoliikenneyhteydet ovat olleet poikki.

Margarida Loureiro kertoo, että tämä on pahin turvallisuuskriisi, jonka hän on kokenut. Hän on YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n johtaja Cabo Delgadossa.

– Tämä kriisi saa niin vähän huomiota, Loureiro tuskailee.

Kriisin pahin piirre on siviileihin kohdistuva raaka väkivalta, sanoo UNHCR:n Margarida Loureiro. Kuva: Luke Dray

Sotilaallinen väliintulo voi olla riski

Juhannuksen alla eteläisen Afrikan maiden yhteistyöelin SADC päätti lähettää joukkoja Mosambikiin. Joukkojen koosta tai tulon ajankohdasta ei ole vielä tietoa.

Mosambikin naapurimaat ovat olleet Palman iskun jälkeen peloissaan väkivallan leviämisestä maan rajojen ulkopuolelle.

Mosambikin hallitus on jo aiemmin yrittänyt kutsua ulkomaalaisia apuun: Cabo Delgadossa on nähty sekä venäläisiä että eteläafrikkalaisia palkkasotureita.

Venäläinen Wagner-ryhmä vetäytyi, kun se koki suuria menetyksiä.

Kriisin ratkaisemiseksi tarvitaan sotilaallinen väliintulo, mutta se ei riitä: nuorten tyytymättömyyteen ja muihin juurisyihin täytyy puuttua. Näin todetaan International Crisis Groupin kesäkuisessa raportissa (siirryt toiseen palveluun).

Kapinallisliikkeeseen liittyneille nuorille pitäisi tarjota vaihtoehto. Muuten väliintulolla on vain väliaikainen vaikutus, kriisien ratkaisemiseen keskittyvä järjestö toteaa.

Jos armeija iskee alueelle väkivaltaisesti, se saattaa lisätä nuorten halua liittyä liikkeeseen.

Nuori isä leikkii puolivuotisten kaksostensa kanssa tilapäisessä majapaikassa Pemban stadionilla. Perhe pakeni Palmasta. Kuva: Liselott Lindström / Yle

On vain ajan kysymys, milloin islamistikapinalliset valtaavat uusia alueita, myös Pemban, pelkää Pembassa sukulaisten luona majaileva Abibo Moapa.

Sukulaismies keskeyttää Moapan haastattelun ja käskee puhumaan hiljempaa.

– Ei voi tietää. Naapurissa oleva voi yhtäkkiä tulla tänne ampumaan meidät, hän varoittaa.

Abibo Moapa koskettaa kasvojaan hermostuneesti.

– Olen kertonut todellisuudestamme ja siitä, mitä he ovat meille tehneet. Tämä kriisi vain jatkuu, koska kapinalliset ovat nyt jopa kodeissamme, hän sanoo.

Miten Mosambikin kaltainen köyhä maa voi taistella terrorismia vastaan? Voit keskustella aiheesta lauantaihin kello 23:een asti.

