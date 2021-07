Varo! Työnantajan kanssa voi mennä sukset ristiin myös kesälomalla – näillä 10 neuvolla vältät potkut ja pidät pomosi tyytyväisenä

Työsuhteessa olevan on käyttäydyttävä siivosti myös kesälomansa aikana. Puolueettomat työoikeuden asiantuntijat kertovat, kuinka vältät pahimmat sudenkuopat lomallasi.

Työpaikalta saatu kesäloma on useimmille huoletonta aikaa.

Silti lomallakin on syytä muistaa työsuhteen tärkeät pelisäännöt. Myös lomalla tunarointi voi olla potkujen peruste.

Minkälaisten asioiden kanssa kannattaa olla erityisen varovainen? Mitä kaikkea on pidettävä mielessä, vaikka lomailee?

Ylen kysymyksiin vastaavat oikeustieteen tohtorit ja työoikeuden ekspertit Seppo Koskinen ja Jaana Paanetoja.

1 §. Työnantajani pyytää minua keskeyttämään lomani. Mitä teen?

Koskinen: Työnantaja ei voi yksipuolisesti keskeyttää jo myönnetyllä lomalla olemista. Lomaa voidaan lomasuunnitelman mukaisesti jakaa osiin, mutta vuosilomalaissa säännellyn loman osiin jakamisen on tapahduttava aina etukäteen asia ilmoittaen.

Paanetoja: Kannattaa kuitenkin selvittää, miksi työnantaja keskeytystä pyytää, kuinka pitkästä keskeytyksestä mahdollisesti olisi kysymys ja onko käsillä mahdollisesti läsnätyö vai lyhyt etänä hoidettava työ. Jos työnantajalla on akuuttia apua vaativa tilanne, kannattaisi suostumista lyhyeen loman keskeyttämiseen ainakin harkita työntekijän lojaliteettivelvoitteen näkökulmasta.

2 §. Pomoni lähettelee minulle lomani aikana sähköposteja ja tekstiviestejä. Mikä neuvoksi?

Koskinen: Työnantaja ei saa antaa töitä teetettäväksi loman aikana. Asia on syytä saattaa henkilöstön edustajalle hoidettavaksi. Töiden teettäminen loman aikana on vuosilomarikkomus eli rikos.

Paanetoja: Vuosiloma on keino edistää terveyttä ja työkykyä järjestämällä työntekijälle vuorokautista ja viikoittaista lepoaikaa pidempi vapaa työstä. Näin ollen vuosilomalla työntekijän tulee olla vapaa työstään. Reagointia vaativia viestejä ei työpaikalta pitäisi vuosiloman aikana tulla, eikä varsinkaan esihenkilöltä. Itse keskustelisin asiasta esihenkilön kanssa: muistuttaisin vuosilomasta ja sen tarkoituksesta.

3 §. Kesän sukujuhlassa tuli puhuttua hieman ohi suun ja saatoin kertoa työnantajan kehitteillä olevasta innovaatiosta. Kuinka pahan munauksen olen tehnyt?

Koskinen: Työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksien suoja on voimassa myös vuosiloman aikana. Sukujuhlissa ei ylipäätään kannata puhua työasioista. Jos tällainen tarve tulee, puhumisen tulee olla yleistä.

Paanetoja: Työntekijällä on lakiin perustuva uskollisuus- eli lojaliteettivelvoite. Velvoite koskee työntekijän toimintaa myös lomalla. Sukujuhlassa lörpöttelyssä voi olla kysymys lojaliteettivelvoitteen rikkomisesta. Työntekijällä on sen lisäsi lakiin perustuva velvoite pitää salassa työnantajan liikesalaisuudet. Ainakin teoriassa näiden velvoitteiden rikkominen voisi johtaa jopa työsopimuksen purkamiseen. Asia on kuitenkin arvioitava tapauskohtaisesti ja kokonaisuutena.

4 §. Voinko mennä lomallani muualle töihin? Entä, jos kysymys on työnantajani kilpailijan tarjoamasta työstä?

Koskinen: Kilpailevan toiminnan kielto on voimassa myös loman aikana. Jos kyseinen kilpaileva toiminta voidaan katsoa hyvän tavan vastaiseksi ja työnantajaa ilmeisen vahingoittavaksi, työnantaja voi siihen puuttua. Loman aikaiset vähäiset kilpailevat työt eivät yleensä oikeuta työnantajaa huomautusta ankaramman seuraamuksen määräämiseen.

Paanetoja: Laista ei löydy nimenomaista säännöstä, jolla muun työn tekeminen vuosiloman aikana kiellettäisiin. Vuosiloma on kuitenkin tarkoitettu lähtökohtaisesti lepoon työstä. Ihmiset toki lepäävät ja rentoutuvat hyvin eri tavoin. Pelkkä kilpailijalle työskentely ei sellaisenaan ole yleensä laissa tarkoitettua kilpailevaa toimintaa. Sellaisesta voi olla kyse, jos työssä hyödyntää tietoa tai osaamista, joka ilmeisesti vahingoittaa omaa työnantajaa.

5 §. Olen ollut ennen lomaa etätöissä. Jatkanko samalla tavoin loman jälkeen?

Koskinen: Työnantajan tulee työntekijälle tiedottaa, missä työtä loman jälkeen tehdään, mikäli et ole tehnyt etätyötä koskevaa pysyvää sopimusta. Mikäli mitään ei ilmoiteta, voit jatkaa samalla tavoin kuin ennen lomaa.

Paanetoja: Työnteon paikasta voidaan sopia työnantajan ja työntekijän kesken. Se, jatkuuko etätyö vielä loman jälkeen, riippuu siitä, mitä on sovittu tai mitä työnantaja on ilmoittanut.

6 §. Sairastun vakavasti heti lomani toisena päivänä. Pelisäännöt?

Koskinen: Jos sairaudesta johtuva työkyvyttömyys alkaa vuosiloman tai sen osan aikana, työntekijällä on oikeus pyynnöstään saada siirretyksi vuosilomaan sisältyvät kuusi lomapäivää ylittävät työkyvyttömyyspäivät. Työntekijän on viivytyksettä pyydettävä työnantajalta vuosiloman siirtoa sekä työnantajan pyynnöstä esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestään. Loman siirto-oikeus koskee vain omaa sairastumista. Alaikäisen lapsen sairastuminen ei siis oikeuta loman siirtämiseen.

Paanetoja: Loman aikana tapahtunut sairastuminen kuluttaa kuitenkin lomapäiviä, ellei sitten kysymys ole yli kuusi lomapäivää kestävästä tapauksesta. Nämä kuusi omavastuupäivää eivät saa kuitenkaan vähentää työntekijän oikeutta neljän viikon vuosilomaan. Näin ollen käytännössä omavastuuaikasäännös koskee vain työntekijöitä, joilla on oikeus yli neljän viikon eli 24 arkipäivän vuosilomaan.

7 §. Olen ongella, ja työnantajan minulle hankkima työsuhdepuhelin putoaa järven syvyyksiin. Kuka maksaa viulut?

Koskinen: Työsuhdepuhelin on työnantajan omaisuutta. Jos olet syyllistynyt tahalliseen huolimattomuuteen toisen omaisuuden käsittelyssä, voi vahingonkorvausvastuu toteutua.

Paanetoja: Työlaeista ei löydy tähän suoraan vastausta. Käytännössä kysymys ratkeaa työnantajan ottaman vakuutuksen perusteella. Työnantajan tarjoamista työvälineistä on silti huolehdittava asianmukaisesti myös lomalla.

8 §. Terassi-illan jälkeen kirjoitin someen työpaikastani kerrankin totta. Kaverini ovat jakaneet hapanta tarinaani. Saanko potkut?

Koskinen: Työnantajan tulee käyttää työntekijän moitittavaan toimintaan puuttumisessa aina lievintä mahdollista seuraamusta. Normaalisti tulee ennen potkuja antaa työntekijälle myös irtisanomisuhkainen varoitus. Tavallisesti työntekijää tällaisessa tilanteessa ei heti irtisanota, vaan häntä ohjeistetaan asianmukaiseen some-viestittelyyn.

Paanetoja: Tässä voi olla kyse työntekijän lojaliteettivelvoitteen rikkomisesta. Velvoite on otettava huomioon myös sosiaaliseen mediaan kirjoitettaessa. Ääritapauksessa kysymykseen voisi tulla työsopimuksen päättäminen irtisanomalla tai purkamalla riippuen siitä, mitä työntekijä on kirjoittanut ja millainen vaikutus sillä on ollut.

9 §. Kesäloma tuo eteeni uusia työmahdollisuuksia, ja haluan jättää nykyisen työpaikkani. Voinko irtisanoa työsopimukseni vuosiloman aikana?

Koskinen: Työntekijä voi aina irtisanoutua. Tämä oikeus on myös vuosiloman aikana. Irtisanomisaika alkaa kulua irtisanoutumisesta.

Paanetoja: Työntekijä voi irtisanoa työsopimuksensa normaaliin tapaan, eikä vuosiloma siihen vaikuta. Työntekijän irtisanominen ei vaadi mitään perusteita. Tärkeää on kuitenkin toimia oikein: antaa irtisanomisilmoitus työnantajalle ja noudattaa irtisanomisaikaa.

10 §. Lomalla tuli tissuteltua vähän liikaa. Kamalat tärinät, ja huomenna pitäisi mennä töihin. Mitä teen?

Koskinen: Tissuttelu on syytä lopettaa hyvissä ajoin ennen vuosiloman loppumista. Asia on rehellisesti keskusteltava työnantajan kanssa. Normaalisti työnantaja suostuu palkattomaan vapaaseen ja työterveyshuollon mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin.

Paanetoja: Työntekijän tulee huolehtia siitä, että hän pääsee palaamaan työhön loman jälkeen. Jos hän on sairas, voi siitä aiheutuva työkyvyttömyys oikeuttaa palkalliseen sairauspoissaoloon. Mikäli poissaolo aiheutuu liiallisesta alkoholinkäytöstä ja sen aiheuttamasta työkuntoisuuden puutteesta, ei käsillä ole sairauden aiheuttama työkyvyttömyys. Tällöin työntekijän tulee ilmoittaa poissaolostaan normaalilla tavalla, ja poissaolo on pääsääntöisesti palkaton.

