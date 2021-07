Hitiksi nousseita sähköpotkulautoja on nyt enemmän kuin koskaan: kulkupelien lieveilmiönä on myös niiden tärvely – katso suora lähetys kello 11

Kun sähköpotkulaudat tulivat Suomeen, niitä tärveltiin huomattavia määriä. Arvokkaisiin lautoihin kohdistuu edelleen ilkivaltaa, mutta aiempaa vähemmän, kertovat Ylen haastattelemat alan toimijat.

Esimerkiksi maan suurimpiin vuokraajiin lukeutuvan Voi Technologiesin sähköskuutteja tuhotaan tai varastetaan nykyisin muutamia kymmeniä vuodessa. Luku on selvästi pienempi kuin vuonna 2019, kun vuokraustoiminta Suomessa alkoi. Tuolloin suurten yhtiöiden lautoja hävisi muutamassa kuukaudessa jopa 40.

– Olemme kehittäneet lautoja niin, että niihin on aika vaikea tehdä enää ilkivaltaa. Moni käyttäjä ei välttämättä tiedä, että kaupungeissa on myös aika paljon turvakameroita, joista saa tarvittaessa ilkivaltatapauksissa apua asioiden selvittelyyn, Voin Suomen operatiivisia toimintoja johtava Reetta Alastalo kertoo.

Alastalon mukaan varastelu ja ilkivalta on nykyään marginaalinen ilmiö, kun ottaa huomioon lautojen kokonaismäärän. Pelkästään Voi Technologiesilla on vuokrattavana useita tuhansia lautoja.

Sähköskuuttien vuokraustoiminnan kehitystä useamman vuoden seurannut Ville Haapasalo on Alastalon kanssa samoilla linjoilla. Haapasalo teki yrityksensä kautta aluksi huoltotöitä alan isoille pelureille ja pyörittää nyt itse laajaa vuokrausbisnestä omalla Joe Scooter -tuotemerkillään.

– Ymmärrys siitä, että ilkivalta ei kannata, on lisääntynyt, Haapasalo toteaa.

Sähköpotkulautoja saa useimmissa kaupungeissa pysäköidä varsin vapaasti, mikä voi aiheuttaa laitteiden ryppäitä esimerkiksi puistoihin. Kuva: Seppo Kivimäki/Yle

Joensuussa tihutöistä kymppitonnin tappiot

Poikkeuksiakin on. Yksi niistä on Pohjois-Karjalan pääkaupunki Joensuu, jossa sähköpotkulautoja on voinut vuokrata vajaan kuukauden ajan.

Lautoja vuokraava Nordic Carbide -yhtiön toimitusjohtaja Mika Sorsa kertoo ainakin kahdeksan sähköskuutin joutuneen jo varastetuksi ja kolmen tulleen rikotuksi. Prosentti on kova, sillä tällä hetkellä yhtiöllä on vuokrattavanaan 45 sähköpotkulautaa.

Ilkivallasta on koitunut yhtiölle yli kymmenen tuhannen euron menetykset.

– Kyllä tämä herättää sellaisia ajatuksia, että miksi kukaan näin haluaa tehdä, kun siitä ei hyödy mitään. Ilkivallan tekijät tekevät tällä hallaa itselleen, Sorsa paheksuu.

Ilkivallan takia sähköpotkulautojen käyttöehtoja Joensuussa on äskettäin muutettu. Jatkossa lautoja saa pysäköidä vain niille erikseen merkityille paikoille. Muutoin käyttäjälle napsahtaa 80 euron sakko.

– Näin riski siitä, että laudat päätyvät minne sattuu, pienenee. Olen luottavainen, että ilmiö saadaan kuriin, Sorsa järkeilee.

Move on East -tuotemerkillä varustetuilla Nordic Carbiden laudoilla tehdään päivittäin noin 200 matkaa Joensuussa. Vuokraus on Sorsan mukaan erinomaista bisnestä, mistä osoituksena yhtiö kertoi viikko sitten laajentavansa toimintaansa Kuopioon.

Turussa sähköpotkulautojen lieveilmiöitä on yritetty hillitä erillisillä pysäköintipaikoilla. Kuva: Paula Collin / Yle

Uusissa kaupungeissa ei toistaiseksi lieveilmiöitä

Sähköpotkulautojen vuokrauspalveluita on kritisoitu niihin liittyvien lieveilmiöiden vuoksi. Esimerkiksi tuhansien vuokraskuuttien Helsingissä kulkupeleillä on ajettu holtittomasti, niillä on törttöilty humalassa ja niitä on pysäköity minne sattuu.

Helsingissä sähköpotkulautojen nopeuksia keskeisillä alueilla on äskettäin rajoitettu. Viimeisimpänä sähköskuuteista on jyrähtänyt liikenneministeri Timo Harakka, joka vaatii nopeita ratkaisuja niiden aiheuttamiin vaaratilanteisiin (siirryt toiseen palveluun) (MTV Uutiset).

Hitiksi nousseita sähköpotkulautoja on nyt enemmän kuin koskaan, kun vuokrausyritykset ovat levittäytyneet tänä vuonna useisiin uusiin kaupunkeihin. Niissä lieveilmiöistä ei ole raportoitu juuri ollenkaan.

– Ilmoituksia pysäköinti- tai kaahausongelmista sähköpotkulaudoilla tulee yksittäisiä, mutta ei edes päivittäin, ylikonstaapeli Janne Koskinen Itä-Suomen poliisista kertoo Joensuun osalta.

– Ehkä sitten, jos lautojen määrä merkittävästi lisääntyy, poliisillekin voi tulla niiden tiimoilta tekemistä. Mutta todella hiljaista on toistaiseksi ollut, hän jatkaa.

Mitä mieltä sinä olet sähköpotkulaudoista? Kuuluvatko ne kaupunkien liikenteeseen? Keskustele aiheesta keskiviikkona 6.7. kello 23 saakka.

Lue myös:

Uusi kikka öisten onnettomuuksien estämiseksi: sähköpotkulaudoilla kiihdyttely mahdotonta Helsingin ravintola-alueilla tänä viikonloppuna

Nuoret aikuiset törttöilevät humalassa sähköpotkulaudoilla ja loukkaavat itsensä – HUS joutuu lisäämään lääkäreitä Meilahden päivystykseen

Sähköpotkulaudat kovassa käytössä Lappeenrannassa – täydellä akulla pääsee viitisentoista kilometriä