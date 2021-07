HUSin ylilääkäri Asko Järvinen: EM-kisaturismin piiloon jäävät tartuntaketjut huolettavat, joitakin tartuntoja voi vielä tulla esiin

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen asukkailla on tähän mennessä todettu vajaat 400 EM-kisoihin liittyvää tartuntaa tai niistä syntynyttä jatkotartuntaa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueen asukkailla on tähän mennessä todettu vajaat 400 EM-kisoihin liittyvää tartuntaa tai niistä syntynyttä jatkotartuntaa. Kuva: Silja Viitala / Yle

HUSin alueella on tähän mennessä tullut esiin vajaat 400 EM-kisaturistien Pietarista saamaa tartuntaa tai niiden jatkotartuntaa. HUSin ylilääkärin Asko Järvisen mukaan testeihin hakeutuneet ihmiset näyttävät välttäneen kontakteja hyvin.

Huuhkajien kannattajien jalkapallon EM-kisoista saamat tartunnat nostivat koronatartuntojen määrää kesäkuun lopussa. Miltä tilanne näyttää nyt, kun Pietarissa pelatuista Suomen peleistä on kulunut kaksi viikkoa?

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUSin) ylilääkärin Asko Järvisen mukaan EM-kisatartuntojen suurin riski ovat ne tartunnat, joita ei saada kiinni.

– Se, mikä huolestuttaa, ovat piiloon jääneet tartunnat ja tartuntaketjut. Välttämättä emme myöhemmin osaa niiden yhteyttä enää EM-jalkapalloon liittääkään, Asko Järvinen sanoo.

Piiloon jäävistä koronatartunnoista voi lähteä yleistymään ketjuja, joita ei saada katkaistua samalla tavalla kuin niitä, joihin päästään kiinni tartunnanjäljityksen avulla. Ne aiheuttavat Järvisen mukaan uusien tartuntojen riskin varsinkin suurissa kokoontumisissa, kuten juhlissa ja yleisötapahtumissa.

Piiloon jäävät tartunnat voivat päästä leviämään huomaamatta ja lisätä tartuntoja myöhemmin.

– Silloin on tartuntapesämunaa, joka jää pyörimään ja odottamaan otollisempaa tilannetta, jolloin ihmiset kokoontuvat uudestaan, palataan lomilta töihin ja ollaan enemmän yhteydessä muiden ihmisten kanssa, Asko Järvinen sanoo.

HUSissa lähes 400 EM-kisoihin yhdistettyä tartuntaa

Jalkapallon EM-kisojen pelejä on käynyt Pietarissa katsomassa vähintään 4 500 suomalaista.

Tähän mennessä HUSin alueen asukkailla on Asko Järvisen mukaan todettu 325 tartuntaa, jotka on kyetty liittämään suoraan EM-kisoihin. Näistä on syntynyt lisäksi 64 jatkotartuntaa.

Valtaosa EM-kisoissa saaduista tartunnoista on todettu juuri HUSin alueella asuvilla ihmisillä. Pietarin kisaturismiin liittyviä tartuntoja on todettu melko runsaasti myös esimerkiksi Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa.

Tähän mennessä HUSin alueella tietoon tulleet 64 jatkotartuntaa kuulostavat HUSin ylilääkärin Asko Järvisen mukaan varsin vähäiseltä määrältä.

– Se kertoo siitä, että ne, jotka ovat testeihin hakeutuneet, ovat pyrkineet kontaktejaan selvästikin vähentämään. Altistustilanteita ei ihan hirvittäviä määriä ole tullut.

Kisaturismiin on liittynyt myös joitakin sairaalahoitoa vaativia koronatartuntoja. Tällä hetkellä HUSissa on Asko Järvisen mukaan sairaalahoidossa viisi koronapotilasta, joiden tartunnat ovat yhteydessä EM-kisamatkailuun. Vakavaa tautia on nuorillakin henkilöillä.

Deltamuunnos yleistynee Suomessakin kesän aikana

Pietarista saadut tartunnat huolettavat erityisesti siksi, että Venäjällä leviää koronaviruksen deltamuunnosta eli Intian muunnosta, joka tarttuu aiempia muunnoksia herkemmin. Venäjän koronatilanne on pahentunut alkukesän aikana.

– Nyt näyttäisi ilmeiseltä, että Venäjältä tulevista tartunnoista valtaosa tai ainakin iso osa on deltavarianttia, HUSin ylilääkäri Asko Järvinen sanoo.

THL kertoi viime viikon lopulla, että alustavat, Venäjän rajalla jalkapallon EM-kisojen aikana otettujen koronavirusnäytteiden sekvensoinnit ovat valmistuneet. Pienen otannan sekvensoinnissa jokainen näyte oli deltamuunnosta. Tarkempia tuloksia näytteistä saadaan kuitenkin vasta myöhemmin tällä viikolla.

Asko Järvisen mukaan koronatilanne näyttää Suomessa kaikkiaan tällä hetkellä kohtalaisen rauhalliselta. Hän arvioi, että deltamuunnos yleistyy Suomessakin kesän mittaan.

– Todennäköistä on, että deltavirus tulee muodostumaan meillä valtavirukseksi tämän kesän aikana.

Deltamuunnoksen yleistyminen ei liity vain jalkapallomatkailuun, vaan Järvisen mukaan se yleistynee muunkin matkailun myötä. Venäjän-matkailun osalta THL suosittelee, että ihmiset välttäisivät toistaiseksi kokonaan sinne matkustamista.