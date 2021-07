Sähköautolla onnistuu jo pidempikin kesälomareissu, mutta reitin suunnittelu vaatii omistajalta ponnistelua

Täyssähköautojen toimintamatkat ovat jo satoja kilometrejä ja tarjolla on useita malleja eri valmistajilta. Edullisimmillaan sähkölla ajaa 100 kilometriä reilusti alle 2 euron. Katso videolta, kuinka sähköautoilijat testasivat ajopelejään radalla.

Riihimäkeläinen Jani Pärnänen hehkuttaa sähköautoilun helppoutta.

– Tällä hetkellä on jopa liian helppoa olla täyssähköautoilija, koska latauspaikkoja on niin hyvin tarjolla.

Sähköalalla työskentelevän Pärnäsen innostus täyssähköautoihin alkoi vuonna 2012. Parin vuoden aikana hän taittoi ensimmäisellä sähköautollaan Nissan Leafilla matkaa 60 000 kilometriä, aina Lapin reissuja myöten. Silloin syttyi täyssähköautoiluun kipinä, joka ei ole sammunut.

– Vuoden 2012 Nissan Leaf maksoi noin 40 000 euroa. Paremmin varustellusta vuoden 2018 mallista maksoin vajaat 40 000 euroa, vaikka siinä oli tuplasti isompi akku ja kaikkia nykyaikaisia järjestelmiä. Sähköauton hinta on puolittunut.

Myös korkotaso on edullinen auton hankkijalle. Hybrideihin tai ladattaviin hybrideihin Pärnänen ei ole innostunut.

– Lataushybridi ei ole mielestäni vaihtoehto, koska se kuluttaa niin paljon bensaa kun sähkö loppuu.

Pärnäsen tämänhetkinen ajopeli on täyssähköinen nelivetoinen Mustang Mach-E. Hän suosittelee ottamaan sähköauton autoliikkeestä koeajoon viikonlopuksi, jolloin on aikaa tutustua sen ominaisuuksiin ja filosofiaan.

– Sähköauto lähtee aina käyntiin napista. Ei tarvitse muuta kuin kääntää suuntavipu eteen tai taakse. Hyvin helppoa. Auto sisältää paljon erilaisia avustimia ja ajelee pitkälti itse säädellen energiataloudellisuutta.

Jani Pärnänen kehottaa harjoittelemaan latausta etukäteen ennen pitempään reissuun lähtöä. Kuva: Markku Lähdetluoma

Harjoittele käyttämään pikalatureita etukäteen

Sähköauton lataus onnistuu tavallisestakin pistorasiasta, mutta useimmiten autoa ladataan kotona voimavirran tai erikseen asennetun latausaseman kautta.

Lataamista kannattaa Pärnäsen mielestä harjoitella erilaisilla latauspisteillä, jotta saa siihen varmuutta ennen pitempää matkaa.

– Ei oikein toimi, jos pelaa Lapin reissulla kännykän kanssa vieraalla latauspisteellä, kun lapset ovat takapenkillä. Kannattaa harjoitella lataamista omissa ympyröissä.

Sähköautoilijat ry:n puheenjohtaja Kirsi Immonen sanoo, että täyssähköauto on käyttökustannuksiltaan pitkällä tähtäimellä huomattavasti edullisempi kuin hybridiversiot.

– Kotilatauksessa hinta on noin alle 2 euroa sataa kilometriä kohti. Se on houkutteleva hinta sähköautoa hankkivalle tai harkitsevalle.

Immonen kertoo, että sähköautoilussa askarruttaa eniten auton lataus ja akun riittävyys.

– Lataus on erittäin tärkeää. Auton ostajan on tiedettävä, missä auton saa ladattua. On se sitten kotona tai julkisilla latausasemilla. Latauskartta.fi näyttää kaikki latauspaikat minne voi mennä autoa lataamaan. (siirryt toiseen palveluun)

Markkinoilta löytyy jo useita pitkän toimintamatkan sähköautoja eri automerkeiltä.

– Esimerkiksi Volkswagen ID 4 on uutuus, jolla voi ajaa 300-450 kilometriä riippuen vuodenajasta ja olosuhteista. Se on jo mukava matka.

Tänä vuonna myydyistä uusista autoista jo noin 30 prosenttia on ladattavia. (siirryt toiseen palveluun) Ladattavien hybridien osuus on 19,5 prosenttia ja täyssähköautojen osuus 10,6 prosenttia.

Sähköautoilijat ry:n puheenjohtaja Kirsi Immonen kertoo, että latausasiat askarruttavat eniten kuluttajia. Kuva: Markku Lähdetluoma

Latausverkkoa täydennetään pohjoista Suomea myöten

Rovaniemelle asti pääsee Immosen mukaan jo erittäin juohevasti. Latausverkko on nyt vielä suppeampi, kun siitä suunnataan ylöspäin tai itään.

– Viimeisimpänä Kuusamoon tuli HPC-suurteholaturi. Sillä voi ladata yksittäistä autoa todella nopeasti, jopa 200 kW eli noin 1 000-1 200 km tunnissa. Tämä toki riippuu ladattavasta autosta.

Jos laturilla on kaksi autoa yhtä aikaa, niin se jakaa kuorman tasaisesti kahdelle autolle eli noin 100 kW, joka on 500-600 km tunnissa. Latausverkko kasvaa nopeasti.

Kirsi Immonen suosittelee, että reissussa kannattaa tulla laturille hieman täydemmällä akulla. Silloin latausaika on noin 10-15 minuuttia.

– Jos akku on tyhjempi, niin helposti latauksessa vierähtää tuntikin. Se kannattaa ajoittaa vaikkapa ruokailun ajaksi.

Taloyhtiöissä on vielä paljon tietämättömyyttä siinä, mitä sähköauton lataus oikeasti tarkoittaa.

– Minusta pitäisi olla niin, että se joka sähköä tarvitsee, hoitaisi asennuskulut. Sen voi vähentää verotuksessa. Puhutaan 500-600 euron kustannuksesta. Se on aika vähän sähköauton hankinnan rinnalla.

Taksikuski Hannu Rasi pohti runsaan vuoden verran ennen kuin vaihtoi dieselinsä sähköautoon. Kuva: Markku Lähdetluoma

Taksikuski hämmästyi sähköauton hyviä talviominaisuuksia

Kuhmalahtelainen taksikuski Hannu Rasi on ajanut Tesla-sähköautollaan nelisen vuotta. Kokemukset ovat hyviä.

– Moni epäilee erityisesti talviajoa, mutta sähköauto on parempi talvella kuin polttomoottoriauto. Ei tarvitse lämmittää moottorin öljyjä, sen kun lähtee liikkeelle. Etäkäyttö lämmityksessä on myös todella näppärää.

Rasi liputtaa hänkin kotilatauksen puolesta.

– Helpottaa elämää paljon, kun auton saa kotona lataukseen. Asumme omakotitalossa ja aina, kun ajan auton talliin, laitan lataustöpselin kiinni autoon.

Hänellä on autotallissa erillinen latausasema.

– Käytännössä kannattaa laittaa erillinen voimavirtalatausasema. Akun lataaminen tyhjästä täyteen kestää reilut 8 tuntia. Aamulla kun aloitan työt, akku on täynnä.

Autoa valitessaan Hannu Rasi päätyi pitkän harkinnan jälkeen Teslaan, koska nelisen vuotta sitten ei ollut olemassa muita varteenotettavia vaihtoehtoja. Nyt tilanne on toinen.

– Akkujen kapasiteetti on kasvanut ja toimintamatkaa on muillakin merkeillä runsaasti. Talvi verottaa toimintamatkaa jonkin verran. Sähköä kuluu 2-2,5 euroa sataa kilometriä kohti.

Rasin autossa on iso akku, jolla voi ajaa yli 500 kilometrejä ilman latausta.

– Minulle se on tuonut rauhallisuutta. Ei ole toimintamatkaan liittyvää ahdistusta, että riittääkö virtaa vai ei.

Sähköauto ei hänen mielestään ole liian tekninen. Jos osaa käyttää älypuhelinta, pärjää sähköautonkin kanssa, tuumii Rasi.

– Autoon tulee päivityksiä samalla tavoin kuin älykännykkään.

