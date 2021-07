Emma ja Matti suunnittelivat häitä kaksi vuotta, ja lähes kaikki meni viime hetkillä uusiksi – seurasimme, millaista on järjestää häät korona-aikana

Emma Liukka-Kauppinen ja Matti Kauppinen vihittiin Lappeen Marian kirkossa. Lappeenrannan seurakuntayhtymän kirkoissa vihitään tänä kesänä 45 hääparia. Se on tuplasti viime kesään verrattuna ja hieman enemmän kuin toissa kesänä.

Emma Liukka-Kauppinen ja Matti Kauppinen vihittiin Lappeen Marian kirkossa. Lappeenrannan seurakuntayhtymän kirkoissa vihitään tänä kesänä 45 hääparia. Se on tuplasti viime kesään verrattuna ja hieman enemmän kuin toissa kesänä. Kuva: Anna Pulliainen

"Tahdon" on pieni sana, joka on alttarilla nopeasti sanottu.

Kun Emma Liukka-Kauppisen ja Matti Kauppisen häitä juhlitaan helteisessä Lappeenrannassa, kaikki on kohdallaan: on idyllinen hääpaikka, ruokaa ja juomaa, paikalla lähisuku ja ystävät.

Ulospäin ei ehkä arvaisi, että matka alttarille on ollut käänteitä täynnä. Niin voi käydä, kun suunnittelee isoja juhlia korona-aikana.

Tässä jutussa seurataan, kuinka parin juhlasuunnitelmat muuttuivat viime metreillä. Pari vihittiin kesäkuun loppupuolella, ja haastattelut on tehty huhti-kesäkuussa.

Hääpari kertoo juhlavalmistelujen käänteistä, kun juhliin on vajaat kolme viikkoa. Video: Kalle Purhonen.

Jalka paketissa Tinder-treffeille

Aloitetaan kuitenkin alusta. Oli kevät 2017, kun Matti Kauppinen ja Emma Liukka tapasivat ensimmäisen kerran.

– Se oli niinkin romanttinen paikka kuin Tinder. Kasvokkain taisimme nähdä pari viikkoa myöhemmin, Kauppinen kertoo.

Hän ja Liukka asuivat samalla kadulla Lappeenrannan keskustassa, ja ensitapaaminen sovittiin Liukan talon eteen. Sieltä matka jatkui läheiseen kahvilaan – hitaasti könkäten, sillä Liukalla oli jalka kipsissä.

– Mietin, että voi hittolainen, eihän kukaan jaksa seurata tällaista meininkiä, kun tulen yhdellä jalalla perässä. Mutta ehkä se jotenkin mätsäsi, kun Matti on fysioterapeutti ammatiltaan, Liukka nauraa.

Kun jalka parani, yhteinen matka jatkui juosten.

– Ensimmäisenä yhteisenä talvena lähdimme maratonkouluun. En ollut aiemmin juossut kuin lentokenttää ympäri, mutta maratonkoulu oli mielenkiintoinen ja hyvä yhdistävä tekijä, Kauppinen kertoo.

Ulkopaikkakuntalaista ajatus lentokentän ympäri juoksemisesta saattaa ihmetyttää, mutta Lappeenrannassa moni käy juoksemassa ja hiihtämässä kenttää kiertävällä kuntopolulla.

Matti Kauppista ja Emma Liukkaa yhdistävät samanlainen arvomaailma sekä liikunta ja urheiluseuratoiminta. ”Kumpikin meistä tykkää pallopeleistä, vaikka lajit ovatkin eri", Kauppinen kertoo. Kuvassa on mukana myös Oiva-snautseri. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

2 vuotta häihin: Yllätyskosinta ja hääpaikan varaus

Pari vuotta ensitapaamisen jälkeen Kauppinen päätti kosia Liukkaa. Oli Emman nimipäivä ja sattumalta myös Euroviisujen finaalipäivä, ja Liukan kaveriporukka piti pariskunnan kotona kisakatsomoa.

– Menin yläkertaan "nukkumaan", kun Emma jäi katsomaan viisuja. Laitoin parempaa seppälää päälle, ja kun Emma tuli hetken päästä yläkertaan, kysyin, haluaisiko hän ottaa sormuksen. Emma ei tainnut alkuksi tajuta tilannetta todeksi ja kysyi, että ai mihin sormeen. Vastasin, että vasempaan nimettömään. Myöntävä vastaus tuli!

Sekä häiden suunnittelu että juhlakassan säästäminen alkoivat nopeasti. Juhlien suuret linjat, kuten vihkiminen, juhlapaikka ja bändi varattiin lähes kaksi vuotta ennen hääpäivää. Hääbudjetiksi sovittiin 13 000 euroa.

Reilu vuosi häihin: Kutsut postiin Bailantain varalta

Kun koronaepidemia rantautui Suomeen alkuvuodesta 2020, hääpari oli rauhallisin mielin.

Omaan hääpäivään oli vielä aikaa, ja mahdollisia koronarajoituksia enemmän mietitytti Antti Tuiskun Bailantai-konsertti, joka oli osumassa häiden kanssa samalle päivälle.

Vieraille päätettiin lähettää save the date -kortit eli alustavat kutsut noin vuosi ennen häitä, jotteivät he ehtisi hankkia lippuja Tuiskun keikalle.

Vieraslistalla oli tässä vaiheessa noin sata nimeä.

Tulevalla hääparilla ei ollut aavistustakaan, että vielä vajaat kolme kuukautta ennen hääpäivää kaikki olisi samaan aikaan melkein valmista että aivan kesken.

3 kuukautta häihin: Valmisteluja on tehtävä, vaikkei tulevasta tiedä

Keväällä 2021 koronarajoitukset ja -suositukset tuntuvat muuttuvan jatkuvasti, eikä kesän tilannetta uskalla vielä arvailla.

Liukka ja Kauppinen tekevät juhlavalmisteluja sen mukaan, miten pystyvät.

– Juuri tänään varmistin, että bändi on edelleen tulossa soittamaan, jos vain juhlapaikan puolesta saamme siihen luvan, Kauppinen kertoo.

Hääkutsut on määrä lähettää pian. Niissä kerrotaan, että juhlasuunnitelmia muutetaan tarvittaessa koronatilanteen mukaan.

Jos isoja juhlia ei voi järjestää, pari aikoo pitää pienet pihajuhlat. Naimisiinmenoa he eivät halua lykätä.

– Eihän sitä tiedä, olisiko tilanne taas vuoden päästä sama kuin nyt, Kauppinen miettii.

Näin lienee pohtinut korona-aikana moni muukin hääpari.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 vihittiin lähes yhtä monta hääparia kuin vuonna 2019, vaikka solmittujen avioliittojen määrä on ylipäätään ollut viime vuosina laskussa.

Tilastokeskuksen mukaan touko-heinäkuussa 2020 vihittiin vähemmän pareja kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Koronatilanne saattoi osaltaan vaikuttaa asiaan, mutta tilastoja heiluttelevat myös esimerkiksi erikoisemmat päivämäärät, kuten karkauspäivä ja 10.10.2020. Kuva on arkistosta. Kuva: Antti Kolppo / Yle

Siviilivihkimisiä tekevän digi- ja väestötietoviraston (DVV) mukaan kesä-elokuussa vihitään yleensä noin 3000 paria.

Tänä ja viime kesänä vihkivarausten määrä on DVV:ssä jopa hieman kasvanut, mutta viikonlopuille varauksia on tehty korona-aikana aiempaa vähemmän. Kuluvan kesän osalta varausmäärät voivat vielä muuttua.

Kirkkovihkimisten määrästä ei ole saatavilla valtakunnallista ennakkotietoa, vaan seurakunnat hallinnoivat vihkivarauksiaan itse.

Kesähäitä Helsingin ja Lappeenrannan seurakunnissa Helsingin tuomiokirkkoseurakunnassa on kesä-elokuussa yhteensä 163 vihkimistä ja avioliiton siunaamista. Kesällä 2020 näitä oli yhteensä 154 ja kesällä 2019 yhteensä 189.

Lappeenrannan seurakuntayhtymässä vihkimisiä ja avioliiton siunaamisia on tänä kesänä yhteensä 48. Kesällä 2020 näitä oli yhteensä 25 ja kesällä 2019 yhteensä 45.

Tämän kesän lukumäärät perustuvat osin vihkivarauksiin, joten luvut voivat vielä muuttua.

Hääpari oli pitkään luottavainen, että häitä päästään juhlimaan suunnitellusti. ”Tämän kevään ravintolasulku oli ehkä se ensimmäinen sykäys, kun mietti, että tämä ei ehkä onnistukaan. Siitä tuli aika surullinen olo”, Emma Liukka kuvailee. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

2 kuukautta häihin: Varasuunnitelmat uusiksi

Muutama kuukausi ennen häitä alkaa näyttää siltä, että juhlapaikka saattaa vaihtua.

Pari vuotta aiemmin hääpaikaksi varattu Lappeenrannan Kehruuhuone on ollut jo tovin suljettuna koronan takia, eikä paikan avajaispäivästä ole tietoa.

Ajatus pihajuhlista ja mahdollisesta kaatosateesta alkaa stressata. Hääpari päättää kysyä, olisiko lappeenrantalaisella Pulsan asemalla heidän juhlapäivänään vapaata. Ehkä vähän yllättäenkin tilaa löytyy, ja pari tekee alustavan varauksen.

Varapaikka on puolet pienempi kuin alkuperäinen, mutta myös sadan hengen juhlien toteutuminen näyttää koronatilanteen valossa epätodennäköiseltä.

Juhliin on ilmoittautunut vasta muutama vieras, mutta se ei liene ihme: ilmoittautumisaikaa on jäljellä vielä useita viikkoja.

Kauppinen arvelee, että osa lähipiiristä on unohtanut ilmoittautua, koska juhliin osallistuminen on heille itsestäänselvää. Toisaalta osa vieraista on myös empinyt osallistumista koronatilanteen takia.

– Onneksi joku uskaltautui kysymään suoraan, suututaanko me, jos he eivät koronan vuoksi saavukaan juhliin. Se oli heidän mielessään painanut. Sanoimme tietysti, että emme suutu, Liukka kertoo.

Hääpari sai apua juhlajärjestelyihin kaasojen ja bestmanien lisäksi muilta läheisiltä. Kuvassa askarrellaan pöytiin paikkakortteja. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

1,5 kuukautta häihin: Juhlapaikka vaihtuu

Nyt varmistuu, etteivät alkuperäisen juhlapaikan ovet aukea hääpäivään mennessä. Paikan vaihtuminen pieni pettymys, mutta myös helpotus.

– Tietynlainen taakka putosi harteilta, kun ei tarvitse enää jännittää, kuinka juhlapaikan käy, Kauppinen kuvailee.

– Tuo on totta. Aiemmin sitä pyöritteli päässään tuhatta vaihtoehtoa. Nyt tietää, että meillä on pienempi porukka ja paikka, minne päästään, Liukka summaa.

Käänteistä huolimatta Liukka muistaa kehua juhlapaikkojen henkilökuntaa: kaikki on käynyt joustavasti ja tieto on kulkenut.

Juhlapaikan vaihtuminen tarkoittaa sitä, että ainakin puolet kutsuista perutaan.

– Meillä oli molemmilla omat vieraslistat, jotka jaettiin kolmeen ryhmään. Ensimmäinen oli välttämättömät tyypit. Toinen oli sellainen, että heidätkin haluaisi mukaan, jos mahdollista, ja kolmas ryhmä peruttiin, Liukka kertoo.

Vieraat ovat hääparin mukaan ymmärtäneet kutsujen perumisen hyvin.

– He ovat harmitelleet mutta ymmärtävät, että tälle ei mahda minkään, Liukka kertoo.

Toistaiseksi ei tiedetä, joudutaanko vierasmäärää karsimaan enemmänkin. Haastatteluhetkellä toukokuussa Etelä-Karjalassa suositellaan korkeintaan kuuden henkilön yksityistilaisuuksia, mutta hääpari toivoo suosituksen höllentyvän vielä ennen juhlia.

– Olen toiveikas ainakin 20 vieraan suhteen. Juuri viime viikonloppuna soittelin yhden Joensuussa asuvan sukulaisen kanssa, ja hän sanoi, että siellä on raja on 50, Kauppinen pohtii.

5 viikkoa häihin: Paukut loppuvat ja rima laskee

Kun juhlapaikka vaihtuu, esimerkiksi ruokailut täytyy miettiä uudelleen. Bändin hääpari peruu, sillä uudelle juhlapaikalle mahtuu rajallisesti ihmisiä.

Into yksityiskohtien pohtimiseen alkaa olla vähissä, ja Liukka ja Kauppinen päättävät luottaa juhlapaikan tarjoamaan apuun.

– Annoin kaikki avaimet juhlapaikan yrittäjälle. Saavat tehdä mitä ruokia haluavat. Totta kai tiedämme, että heiltä saa hyviä ruokia, joten heidän uskaltaa antaa suunnitella. Menun lisäksi koristelut ja tällaiset menevät uusiksi, mutta nyt on vähän paukut loppu, Liukka kuvailee.

Käänteet on otettava huumorilla.

– Kuukausi enää, niin se on melkein ohitse, Kauppinen summaa.

Hän kertoo päässeensä juhlavalmisteluissa hieman puolisoaan helpommalla, sillä Liukka on aiemmalta koulutukseltaan restonomi ja tottunut järjestämään tapahtumia.

Kun juhlat pienenevät alkuperäisestä, ne myös maksavat suunniteltua vähemmän.

– Meillä oli kokonaisbudjetti 13 000 euroa, kun aloimme suunnitella häitä. Olemme halunneet säästää kaiken itse ja yrittäneet jakaa kuluja pitkin tätä kahta vuotta. Surkuhupaisaa huomata, että alkuperäiselle juhlapaikalle olisi mennyt noin 6000 euroa ja nyt se tippuu puoleen, Liukka sanoo.

Muutama viikko häihin: Järjestelyissä loppurysäys

Häitä edeltävät viikot kuluvat juoksevia asioita hoitaen. Juhlapaikalle rakennetaan esimerkiksi baaritiski, ja pöytiin askarrellaan paikkakortit. Samassa hötäkässä Liukka ja Kauppinen juhlivat myös polttareita omilla tahoillaan.

– Meistä kumpikaan ei ole viimetingan ihminen. Nyt joutuu totuttelemaan tällaiseen, että joskus asiat vain jäävät viime tinkaan, Liukka kertoo.

Järjestelyissä auttaa se, että apua on saatavilla. Perhe ja ystävät auttavat, ja myös vieraslistan ulkopuolelle jääneet tutut ovat kysyneet, voivatko olla järjestelyissä avuksi.

Viikko häihin: Isot juhlat saisikin järjestää

Vierasmäärälle saadaan varmistus noin viikkoa ennen häitä. Etelä-Karjalassa voisi uusien rajoitusten ja suositusten puolesta järjestää jopa alun perin suunnitellut isot juhlat.

– Ei se enää tässä vaiheessa harmita. Kuukausi sitten olisi varmasti harmittanut enemmän, mutta nyt, kun juhlia on tehty pienemmälle porukalle, olen ihan innoissani näistä, Liukka kuvailee.

Myös pieni jännitys on alkanut nostaa päätään.

– Hääpäivään kohdistuu suuria odotuksia, tietysti ihan itse luotuja. Mutta minulla on luotto siihen, että kaikki menee hyvin, Liukka kertoo.

Kauppinen uskoo mahdollisen jännityksen iskevän vasta, kun juhlajärjestelyt on saatu hoidettua. Häitä edeltävät päivät täyttyvät esimerkiksi tavaroiden viemisestä juhlapaikalle.

– Jos jännittää, niin se jää viime tippaan, mutta eiköhän sitten olla kalpeita kuin lakanat.

Liukan ja Kauppisen mukaan vieraat olivat huolissaan juhlien toteutumisesta jo paljon ennen hääparia ja kyselivät varasuunnitelmista. ”Kysymyksiin on vaan pitänyt vastata, että niillä mennään mitä annetaan”, Kauppinen kertoo. Kuvassa näkyy hääpaikalle tehty baaritiski. Kuva: Kalle Purhonen / Yle

Häiden jälkeen: Juuri näin sen pitikin mennä

Viikko häiden jälkeen on aika katsoa taaksepäin.

Emman sukunimi on vaihtunut Liukka-Kauppiseksi, ja juhliin kuokkavieraiksi saapuneiden hyttysten pistot ovat parantuneet.

– Luulen, että meille kävi paremmin kuin hyvin. Saimme kivat, hyvät juhlat, vaikka valitettavan nopeasti päivä pyörähtikin, Liukka-Kauppinen kuvailee.

Häitä vietettiin vajaan 50 hengen porukalla. Hääpari kuvailee tunnelmaa rennoksi ja intiimiksi. Kun vieraita oli vähemmän, kaikkien kanssa ehti vaihtaa ainakin muutaman sanan.

– Selvästi huomasi, että ihmiset ovat kaivanneet yhdessäoloa ja sukulaisten tapaamista, jotakin kivaa juhlaa. Se heijastui suuresti läpi, Liukka-Kauppinen kertoo.

Muille hääjärjestelyjen kanssa painiville Matti Kauppinen ja Emma Liukka-Kauppinen antavat etenkin yhden vinkin.

– Apua kannattaa ottaa vastaan, jos sitä tarjotaan. Varmasti meilläkin säästyi tässä paljon aikaa ja vaivaa, kun muut auttoivat, Kauppinen summaa.

Häistä säästyneet rahat pari aikoo käyttää häämatkaan ja remonttiin. Matkasuunnitelmia he eivät ole vielä tehneet – reissu saa odottaa tasaisempia aikoja.

