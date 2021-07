Viinavaras möläytti kaverinsa nimen valvontakameralle – tekijät jäljitettiin somessa, mutta poliisikaan ei voinut estää kaupantekoa Snapchatissa

Kotkassa sijaitsevasta Tulikukko-ravintolasta vietiin viikonloppuna kaksi repullista väkeviä alkoholijuomia ja korillinen mietoja juomia keskellä yötä.

Varkaiden pakomatka ei kuitenkaan ollut pitkä, ja siitä avuliaat sosiaalisen median käyttäjät pitivät huolen.

Ravintolaan murtauduttiin lauantain ja sunnuntain välillä. Kahvila-ravintola Tulikukon ravintolapäällikkö Laura Rasi kertoo, että takana oli loistava ilta myynnin kannalta. Varkaat ilmestyivät ilmeisesti paikalle jo silloin, kun työntekijät olivat lähdössä kotiin.

– Istuimme vielä työporukalla ulkosalla ja juttelimme. Näimme, että kauempana istui kaksi henkilöä oudon näköisesti kuin kyttäämässä. Ihmettelimme ihan ääneen, että mitäs nuo tuolla oikein aikovat, mutta emme sitten ajatelleet asiaa enempää. 20 minuuttia siitä ja valvontakamera oli alkanut nauhoittaa, kun kaksi poikaa tulee sisään, Rasi kertoo.

Rasi kertoo, että videolla näkyy, kun kaksi poikaa täyttää reppunsa alkoholijuomilla. Matkaan lähti muun muassa Aperol-pullo ja kirkkaita vahvoja alkoholijuomia. Myös yksi korillinen miedompaa juomaa napattiin mukaan.

Varomattomat sanat olivat ratkaiseva vihje

Rasi kertoo, että suuttumus seuraavana päivänä rikospaikalla oli valtava.

– Ravintoloissa omavastuut ovat korkeat. Näiden kahden mukaan lähti sen verran vähän alkoholia mukaan, että korvauksia ei ole luvassa. On raivostuttavaa, että edellinen ilta on hurjan hyvä ja sitten joku vetää katteet päältä, Rasi sanoo.

Varkaudesta vihastunut Rasi lähti etsimään syyllisiä sosiaalisen median avulla. Rasi halusi saada varkaat mahdollisimman nopeasti kiinni, jotta varastetutjuomat saataisiin takaisin. Hän jakoi henkilökohtaisen tilinsä nimissä etsintäkuulutuksen ja toivoi, että joku tietäisi jotakin.

Videokuva oli Rasin mukaan hyvää, mutta rikollisten jäljille johtikin lopulta valvontakameran ääniraita. Varomattomista varkaista toinen puhutteli rikoskumppaniaan etunimeltä, ja Rasi mainitsi tämän etsintäkuulutuksessaan.

– Videolla toinen heistä sanoo, että hei (nimi), tässä tilassa ei ole liikkeentunnistinta.

Vihje oli ratkaiseva. Sana kiiri, ja alle tunnin kuluttua Rasi sai kuulla, että samanniminen nuori myy sosiaalisessa mediassa Snapchat-sovelluksessa juuri samoja alkoholituotteita, joita Tulikukosta oli viety.

Rasi lähti tietojensa kanssa maanantaina poliisilaitokselle tekemään rikosilmoitusta.

Todistajat sosiaalisesta mediasta

Poliisi soitti Rasille vielä tiistaina rikosilmoituksesta ja kertoi, että kiinniottoa varten tarvitaan todistaja. Todistajan tulisi varmistaa, että Snapchatissa olleen myynti-ilmoituksen tekijä todella on yhdistettävissä Rasin tekemään etsintäkuulutukseen ja tuntomerkkeihin.

Todistaja löytyikin lopulta sosiaalisesta mediasta. Kaksi ihmistä oli tunnistanut Snapchat-sovelluksessa alkoholia myyvän nuoren, ja toinen heistä suostui todistamaan.

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario Mika Salminen vahvistaa, että asiasta on tehty rikosilmoitus ja että poliisilla on nyt lisätietoja mahdollisista tekijöistä. Se, mitä varastetuille alkoholijuomille on tapahtunut ja onko viinakauppa käynyt, on vielä mysteeri. Voi olla, että alkoholeja ei saada takaisin.

Kaksi repullista on lopulta Salmisen mukaan aika pieni menetys, joten varkaus ei pääse poliisin listoilla tämän hetken tärkeimmäksi tapaukseksi. Draaman kaari ei ole huipentumassa näyttävään kiinniottoon.

– Meillä on tiettyjä lausuntoja asiasta, jotka ovat auttaneet tekijöiden jäljille. Emme lähde ryskäämään heidän kotiinsa, vaan todennäköisesti kutsumme heidät kuulusteluihin, Salminen kertoo.