Redin tyhjät liiketilat herättävät jälleen keskustelua – Kauppakeskusjohtaja: koronan säikäyttämät yrittäjät eivät uskalla uusia vuokrasopimuksia

Kalasataman kauppakeskus Redissä 15 prosenttia liiketilasta on tyhjillään. Osa tilasta on varattu uudistushankkeelle, joka tuo Rediin S-marketin ja uudistuneen ravintolamaailman. Osittain luku selittyy myös vuokrasopimusten päättymisellä.

Kauppakeskus Redin tyhjyyttään ammottavat liiketilat Helsingin Kalasatamassa ovat herättäneet ihmetystä sosiaalisessa mediassa. Useampi liikeyritys, kuten Telia kauppa, Life-myymälä, ja ravintolat Chalupa ja Amore Mio ovat vastikään lopettaneet toimintansa.

Liiketilat ovat jääneet tyhjäksi.

Syyskuussa 2018 avattu Redi on ollut toisinaan vaikeuksissa asiakkaiden haalimisen kanssa. Liiketilojen käyttöaste, eli käytössä olevan liiketilan prosenttiosuus, on Redissä nyt 85 prosenttia. Luku on pudonnut koronaa edeltävästä ajasta runsaat kolme prosenttia.

Nykyiset tyhjät liiketilat selittyvät osin vuokrasopimuskausien päättymisellä. Kauppakeskus teki aloittaessaan vuonna 2018 useita kolmen vuoden sopimuksia, jotka purkautuvat nyt.

Redin kauppakeskusjohtaja Aleksi Salminen mukaan korona on tehnyt yrittäjistä varovaisia, joten sopimuksia ei jatketa niin innokkaasti.

– Etenkin kansainväliset yritykset ovat olleet varuillaan ja pienentäneet liiketilamääriään, Salminen sanoo.

Vetovoimaa haetaan uudesta ravintolamaailmasta

Toinen selittävä tekijä tyhjille tiloille on käynnissä oleva uudistusprojekti. Kauppakeskuksen pohjakerrokseen avataan HOK-elannon suurin S-market syksyllä 2022, joten monet liiketilat siirretään sen tieltä ylempiin kerroksiin.

Noin viisi prosenttia nyt tyhjillään olevasta liiketilasta on varattu uudistushankkeen vaiheita varten, joten ne eivät ole vuokrattavissa.

Uudistusprojektiin kuuluu myös liiketilojen rakenteellisia uudistustöitä, ja kauppakeskuksen kulkuväylien selkeyttämistä. Lisäksi Redi pyrkii luomaan täysin uudistuneen ravintolamaailman, joka ei olisi matkittu muista kauppakeskuksista.

Uudistushankkeen rakentaminen aloitettiin toukokuussa, ja sen on tarkoitus valmistua vuonna 2023. Tuolloin liiketilojen käyttöasteen toivotaan nousevan 93-95 prosenttiin. Salmisen haaveena on, että Redin kulta-aika käynnistyisi viimeistään silloin.

– Jos silloin pääsisi nauttimaan kasvaneen sadon hedelmistä. Nyt ollaan oikeilla jäljillä, hän sanoo.

Redi on jäänyt osin varjoon kiihtyneessä kauppakeskuskilpailussa. Kauppakeskuksen sijainnillinen valttikortti on ostoskeskuksen yhteydessä oleva Kalasataman metroasema, mutta metro ei ole pelastanut haasteilta. Redissä vierailee päivittäin keskimäärin 26 000 - 27 000 ihmistä.

Triplassa liiketilojen käyttöaste on pysynyt noin 96 prosentissa

Espoon Tapiolassa metroaseman varrella sijaitsevassa kauppakeskus Ainoassa liiketilojen käyttöaste on 92 prosenttia. Tyhjiä liiketiloja on tällä hetkellä 12 kappaletta. Ainoassa vierailee päivittäin noin 21 000 - 23 000 kävijää.

Metroradan varrella olevat Espoon Matinkylän kauppakeskus Iso Omena ja Helsingin Vuosaaren kauppakeskus Columbus eivät kerro liiketilojensa käyttöasteita, mutta kertovat olleensa yllättyneitä etenkin kahvila- ja ravintolatilojen menekistä kevään aikana.

– Isossa Omenassa vaihtuvuus on ollut melko pientä. Korona vei joitain toimijoita, mutta uusia saatiin tilalle. Columbus taas säästyi yllättävän hyvin korona-ajalta, sanoo kauppakeskukset omistavan Cityconin liiketoimintajohtaja Mari Laaksonen.

Noin vuosi Rediä myöhemmin avatussa Pasilan Triplassa liiketilojen käyttöaste on pysynyt noin 96 prosentissa koko aukiolonsa ajan. Kauppakeskuksessa on kiinni Pasilan juna-asema, mikä on Suomen toiseksi vilkkain juna-asema. Kävijöitä kauppakeskuksessa on noin 50 000 - 60 000 päivässä.

– Meillä on vain muutama liiketila nyt tyhjänä. Joudutaan jopa myymään eioota, kun liiketiloja ei ole halukkaille tarpeeksi, sanoo Triplan kauppakeskusjohtaja Kati Kivimäki.

Sijainti on luonut Triplasta myös suositun lomakohteen. Lähettyvillä on muun muassa paljon puistoja ja huvipuisto Linnanmäki.

