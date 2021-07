Suomalaisesta romaanista puuhataan viimein Hollywood-elokuvaa – valmiiksi produktioksi on päässyt viimeksi Waltarin Sinuhe 1950-luvulla

Kirjailija Antti Tuomainen on jo tehnyt läpimurtonsa kansainvälisillä markkinoilla kirjailijana. Nyt hän jännittää, toteutuuko Jäniskerroin-romaanista kaavailtu Hollywood-elokuva.

Kirjailija Antti Tuomainen on jo tehnyt läpimurtonsa kansainvälisillä markkinoilla kirjailijana. Nyt hän jännittää, toteutuuko Jäniskerroin-romaanista kaavailtu Hollywood-elokuva. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Suomalaisista kirjoista on tehty Hollywoodiin useita optiosopimuksia, ja ne ovat aina olleet isoja uutisia meillä. Valkokankaalle asti ne eivät ole edenneet vuosikymmeniin. Nyt näyttää kuitenkin lupaavalta.

Antti Tuomaisen Jäniskerroin-romaani saattaa tehdä historiaa. Teoksesta puuhaavat elokuvaa erittäin vakuuttavat tahot Yhdysvaltain elokuvabisneksessä. Voisi melkein sanoa, että hanke on toteuttamista vaille valmis.

Jäniskerroin ilmestyi syksyllä 2020. Tähän mennessä siitä on myyty käännösoikeudet 15 maahan. Tuomainen on yksi kansainvälisesti menestyneimmistä suomalaiskirjailijoista.

Keväällä tuli puhelu, joka veti sanavalmiin kirjailija Tuomaisen hiljaiseksi. Hänen ruotsalainen agenttinsa kertoi, että yhdysvaltalainen tuotantoyhtiö Mandeville Films, elokuvalevittäjä Amazon Studios ja näyttelijä Steve Carell olivat kiinnostuneita muokkaamaan hänen romaaninsa elokuvaksi Hollywoodissa.

– Agenttini vähän huolestui ja kysyi, oliko kaikki ok. Vai enkö minä tiedä kuka Steve Carell on. Se oli vähän koominen puhelu ja huikea juttu, Tuomainen nauraa.

Antti Tuomainen tietää hyvin, kuka näyttelijä Steve Carell on. Pelkkä tämän nimen sanominen ääneen saa kirjailijan myhäilemään.

Steve Carell näytteli Office-komediasarjan amerikkalaisessa versiossa vuosina 2005-2010. Carell on kuvassa keskellä.

Carell tunnetaan muun muassa Konttori(Office) -sarjan jenkkiversiosta sekä komedioista 40 v. ja neitsyt, Bruce taivaanlahja ja Foxcatcher. Carell toimii myös kameran takana. Hän käsikirjoittaa, ohjaa ja tuottaa elokuvia. Ja nyt hän siis on iskenyt silmänsä Jäniskerroin-teokseen.

Myös pitkän linjan elokuvakriitikko ja tietokirjailija Kalle Kinnunen on seurannut Carellin uraa ja on vaikuttunut siitä, että tämä on suomalaisen kirjan mahdollisen filmatisoinnin takana.

– Steve Carell kuuluu ehdottomasti Hollywoodin A-luokan koviin nimiin, Kinnunen hehkuttaa.

Kinnusen mukaan Carellin tiedetään etsivän Tuomaisen kirjan tapaisia tekstejä, joissa yhdistetään huumoria ja vakavaa asiaa. Jäniskerroin-elokuvasta voisi siis tulla vaikka yksi 58-vuotiaan näyttelijän uran tähtihetkistä.

Hollywoodin toistaiseksi tunnetuin suomalaishahmo on Sinuhe egyptiläinen

Joitakin suomalaisten romaanien elokuvaoikeuksia on ostettu Hollywoodiin. Usein asiasta on uutisoitu näyttävästi suomalaisessa mediassa, mutta sen jälkeen hankkeesta ei olekaan kuulunut enää mitään. Näin on käynyt muun muassa Salla Simukan, Kjell Westön (siirryt toiseen palveluun), Max Seeckin (siirryt toiseen palveluun) ja Tuutikki Tolosen (siirryt toiseen palveluun) kirjojen kohdalla.

Viimeisin valkokankaalle päätynyt suomalaiseen kirjaan perustuva Hollywood-elokuva on Sinuhe, egyptiläinen (The Egyptian). Michael Curtizin ohjaama elokuva valmistui vuonna 1954.

Siispä Tuomaisen kirjaa koskeva uutinen on kiistattomasti harvinaislaatuinen, sanoo Kalle Kinnunen.

– Tämä ei ole vain suomalaisen tahon pyrkimystä saada huomiota tekijälle ja teokselle.

– Tieto suunnitelmista filmatisoida Jäniskerroin on uutisoitu Yhdysvalloissa alan tärkeissä ammattijulkaisuissa. Se kertoo, että iso pyörä on pyörähtänyt liikkeelle.

Elokuvakriitikko ja tietokirjailija Kalle Kinnunen on vakuuttunut ja vaikuttunut tahoista, jotka ovat tarttuneet Jäniskerroin-kirjaan. Kuva: Katriina Laine / Yle

Antti Tuomaisen Jäniskerroin on englanninkieliseltä nimeltään The Rabbit Factor. Kirja on ensimmäinen osa trilogiasta, jonka toinen osa ilmestyy elokuussa.

Jäniskertoimen päähenkilö on vakuutusmatemaatikko Henri Koskinen. Koskinen perii veljensä omistaman seikkailupuiston ja sekaantuu sitä kautta tahtomattaan alamaailman bisneksiin.

Matemaatikon rationaalinen järjenjuoksu ei tahdo pysyä perässä, kun tapahtumat alkavat vyöryä.

Jäniskerroin-kirjan säntillinen päähenkilö törmää alamaailman lainalaisuuksiin

Tuomaisen romaanin elokuvalliset ansiot on helppo havaita ensilukemalla.

Teoksessa on paljon toimintaa. Lasten seikkailupuisto laitteineen ja rakennelmineen on kiehtova ympäristö. Puiston naispuolinen kenttäpäällikkö tutustuttaa jäyhän vakuutusmatemaatikon sekä lemmen että taiteen saloihin. Näistäkin elementeistä riittää ammennettavaa.

Rikostarina tuo oman tasonsa juoneen.

Tuomainen aloitti kirjallisen uransa tummanpuhuvilla dystopioilla ja dekkareilla. Parantaja-teos voitti Suomen dekkariseuran Vuoden johtolanka -palkinnon vuonna 2011. Sittemmin kirjoihin on hiipinyt mukaan mustaa huumoria.

Kirjailija Antti Tuomainen on kirjoittamassa ensimmäistä kertaa trilogiaa. Jäniskertoimen jatko-osa Hirvikaava ilmestyy elokuussa 2021. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Jäniskerroin-kirjan laskelmiinsa luottava matemaatikko syntyi kirjan hahmoista ensimmäisenä. Tuomainen oli tehnyt töitä työhuoneellaan ja katsonut sen jälkeen uutisia. Maailma näyttäytyi hämmentävänä ja hulluna paikka.

– Lähdin kävelemään kotiin. Silloin tuli mieleen ajatus, että mitä jos jossain olisi yhä sellainen ihminen, joka ajattelee, että kaikkien asioitten pitää olla järkeviä. Sillä hetkellä Henri Koskinen syntyi, muistelee Tuomainen.

Päähenkilön mukana romaaniin tuli valmis jännite. Kaikki lähtee liikkeelle siitä, kun järkeilijä törmää tahtomattaan elämän kokoiseen kaaokseen.

Aikuisille kelpaavat minisarjat, jotka voi katsoa omassa olohuoneessa

Koska Jäniskertoimen myllytys toisenlaisen välineen tarpeisiin on vasta alkumetreillä, kukaan ei vielä tiedä, syntyykö siitä elokuva valkokankaalle vai suoratoistoon tai kenties tv-sarja.

Televisio on vahvoilla viihdemarkkinoilla, ja minisarjoista on tullut aikuisille suunnatun viidehtarjonnan tärkeimpiä muotoja.

Kalle Kinnusen mukaan Yhdysvalloissa on havaittu, että aikuisille kuluttajille kelpaa kotisohva ja laadukas minisarja elokuvateatteria paremmin. Koronalla on tietysti oma vaikutuksensa kuluttajien käyttäytymiseen.

Elokuvateatterissa nähdään jatkossakin kunnianhimoisia, erityisesti eurooppalaisia leffoja sekä suuren budjetin spektaakkelielokuvia. Jälkimmäisistä valtaosa on tänä päivänä aiempien elokuvien toisintoja ja jatko-osia. Osa taas perustuu johonkin muuhun aiemmin julkaistuun materiaaliin kuten kirjaan, sarjaan tai peliin.

Tuomainen on yksi käännetyimmistä suomalaiskirjailijoista. Jäniskerroin kirjan englanninkielinen nimi on The Rabbit Factor. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Immateriaalikoikeuksien, aineettomien omaisuuksien oikeuksien, kanssa pelaaminen on Hollywoodin lakimiesarmeijan ja tuotantokoneiston tärkeimpiä tehtäviä.

Tunnettujen elokuvien uudet versiot ja suosittujen kirjojen filmatisoinnit pelaavat tunnettuudella.

– Mutta on siinä sekin, että näiden olemassa olevien teosten ideat on jo kertaalleen testattu ja osattu pistää pakettiin. Ne ovat elokuvantekijöille siinä valmiina, sanoo Kalle Kinnunen.

Jäniskertoimestakin saattaa tulla elokuvan sijaan sarja. Jos siitä muokataan elokuva, se saattaa päätyä joko leffateattereihin tai suoratoistopalveluun. Kaikki on vielä auki.

Kävi niin tai näin, Antti Tuomainen on varautunut siihen, että hänen tekstinsä käy aikamoisen mankelin läpi.

– Koska elokuva ja kirja ovat niin erilaisia kertomisen tapoja, lopputulos tulee näyttämään joltain, mitä en ole koskaan osannut edes ajatella, Tuomainen uumoilee.

Tuomaisen kirjaan pohjautuvan tv-sarjan, Mies joka kuoli, kuvaukset sulkivat Haminan keskustan 1. heinäkuuta. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Tuomaisen vuonna 2016 ilmestyneestä kirjasta Mies joka kuoli ollaan tekemässä tv-sarjaa täällä kotimaassa. ReelMedian tuottaman sarjan kuvaukset ovat meneillään, ja sarja tulee Elisa Viihde Viaplay -suoratoistopalveluun syksyllä 2022. The Rabbit Factor-Jäniskerroin- filmatisoinnin kanssa joudutaan odottamaan huomattavasti pidempään.

