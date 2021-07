Herätys: Ylen kyselyssä enemmistö kansanedustajista jättäisi uskonrauhan ennalleen, suomalaiselokuvat kisaavat Cannesissa, helteet jatkuvat

Ylen kyselyssä yli puolet kansanedustajista haluaisi pitää ennallaan rikoslain kohdan uskonrauhasta

Kysymys uskonrauhasta yhdisti Ylen kyselyyn vastanneet perussuomalaiset ja vihreät, jotka molemmat olivat sitä mieltä, että nykyisellä lakikohdalla sananvapautta rajoitetaan liikaa. Lain ennallaan säilyttämistä puoltavat ovat sitä mieltä, että uskonrauhan turvaamisella ylläpidetään yleistä rauhaa yhteiskunnassa. Kyselyyn vastasi 105 kansanedustajaa 200:sta.

Hotellissa yöpyminen on nyt halpaa, mutta suosituissa kesäkaupungeissa voi odottaa yllätys

Hotellien kesäkaudesta odotetaan hyvää. Parannusta odotetaan erityisesti pääkaupunkiseudun hotellien yöpymislukuihin. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Isojen kaupunkien hotellien kesästä odotetaan viime vuotta parempaa. Viime heinäkuussa pääkaupunkiseudun hotelliyöpymiset jäivät miltei puoleen normaalista, koska kansainväliset matkailijat eivät päässeet Suomeen samalla tavalla kuin ennen koronavirusta. Tänä kesänä Helsingissä huoneita on tarjolla melkein puolet normaalia halvemmalla ulkomaisten turistien puuttuessa.

Islannissa kokeiltiin lyhennettyä työviikkoa – tulokset rohkaisevia

Tietyömaa Islannin pääkaupungissa Reykjavíkissa. Usean vuoden lyhennetyn työviikon kokeilussa huomattiin merkittäviä myönteisiä tuloksia. Arkistokuva. Kuva: AOP

Islannissa on saatu hyviä tuloksia kokeilussa, jossa työntekijät kokeilivat lyhennettyä työviikkoa vuosina 2015–2019. Kokeilussa huomattiin, että kun työviikosta vähennettiin viidestä neljään työviikkoa, tuottavuus joko parani tai pysyi ennallaan. Kokeiluun osallistuneet kertoivat myös jaksavansa paremmin töissä.

Cannesin elokuvajuhlat alkavat, ja suomalainen elokuva on hyvin esillä

Näyttelijät Seidi Haarla ja Juri Borisov elokuvassa Hytti nro 6. Kuva: Festival de Cannes

Maailman arvostetuin elokuvafestivaali käynnistyy Cannesissa, ja suomalainen elokuva kilpailee palkinnoista himotuimmasta eli Kultaisesta palmusta. Elokuva on Juho Kuosmasen ohjaama Hytti nro 6. Kriitikkojen viikon ohjelmistossa taas on ohjaaja Khadar Ayderus Ahmedin ensimmäinen pitkä elokuva Guled & Nasra. Suomalaisia tekijöitä on mukana myös muissa teoksissa.

Tiistai jatkuu kuumana

Kuva: Yle

Tiistaina sää on yhä erittäin lämmintä koko maassa. Lounaassa pilvisyys kuitenkin lisääntyy, ja iltaa kohden sade- ja ukkoskuurot ovat mahdollisia maan eteläosassa. Sade- ja ukkoskuurot liikkuvat keskiviikoksi pohjoiseen.

Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.