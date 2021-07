Neljän lapsen äiti Riikka Natunen ostaa ja myy nettikirppiksillä – markkinajohtajan mukaan vertaisverkkokaupan kasvua vauhdittaa sen ekologisuus

Vertaiskauppa käy kuumana: Riikka Natunen on yksi monista, jotka käyttävät nettikirppiksiä jatkuvasti

Ihmisten välinen kauppa kukoistaa verkossa: markkinajohtaja Tori.fi on ennätyskasvun vauhdissa, ja hyvin menee monella muullakin myyntialustalla. Säästö ja ekologiset syyt siivittävät sitä, että käytetty kiertää.

Kokkolalainen Riikka Natunen alkoi käyttää Facebookin kirppisryhmiä kymmenisen vuotta sitten lasten vaatteiden ja tavaran kierrättämiseen.

Nettikirppiksiltä nykyiseen kotiin ovat löytyneet esimerkiksi iso osa huonekaluista, tv, PlayStation 4, monet verhot, matot ja koriste-esineet.

– Juuri löysin pojalle Ninja-asun, jota hän oli pitkään toivonut enkä löytänyt muualta. Ihania löytöjä tulee lapsillekin tehtyä, sanoo Natunen.

Natunen ostaa nettikirpparilta vain tarpeeseen, heräteostokset ovat jääneet alkumetreille. Hän myös myy tarpeettomaksi käynyttä tavaraa.

– Mulle on tosi tärkeää, että tavara saa uuden kodin ja menee jollekin hyvään käyttöön. En ajattele rahallista arvoa niinkään, vaan että saa tavaran liikkumaan eteenpäin ja sille tulee jokin merkitys, sanoo Natunen.

Riikka Natunen teki pitkään töitä vanhan, puna-keltaiseksi maalatun pulpetin kanssa. Se kuuluu nyt niihin tavaroihin, joista hän ei aio luopua. Uusimpia nettikirppishankintoja on PS4, jota lapset ovat toivoneet pitkään. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Natunen ei ole yksin. Vertaisverkkokauppa eli ihmisten keskenään netissä tekemä kauppa porskuttaa jatkuvia kasvulukuja.

Tampereen yliopisto ja Kaupan liitto arvioivat kolmen vuoden takaisessa tutkimuksessaan (siirryt toiseen palveluun), että vertaiskaupan kokonaismarkkina on noin 480 miljoonaa euroa. Siitä 80 prosenttia toteutuu netissä.

Suosituin nettikirppis on Tori.fi, jota tutkimukseen vastanneista kaupan tekijöistä käytti ostamiseen 44 prosenttia ja myymiseen yli 55 prosenttia.

12 vuotta toiminnassa olleen alustan käyttö on kasvanut joka vuosi. 2020 oli osin koronan ansiosta ennätysvuosi: kasvua tuli lähes 20 prosenttia kaikilla mittareilla kävijöiden ja ilmoitusten määrästä myydyn tavaran arvoon.

– Kasvua, kasvua, kasvua, mikä on hienoa tietysti! Välillä on alkanut itselläkin usko loppua, että vieläkö tämä vertaiskauppa voi tulla suuremmaksi, sanoo Tori.fi:n liiketoimintajohtaja Jenni Tuomisto.

Näyttää voivan, sillä 2021 ensimmäinen vuosipuolisko näyttää 25 prosentin kasvuvauhtia.

Tuomiston mukaan kehitystä ohjaavat yhä enemmän ekologiset tekijät. Tavaran käyttöikää saa pidennettyä kiertotalouden avulla, eikä toista samanlaista tarvitse tuottaa.

– Suomalaiset ovat siitä ihailtavia, että arkijärki on mukana hankinnoissa. Täällä on hvahduttu siihen, ettei aina tarvitse ostaa uutta eikä maapallo kestäkään sitä, että joka ikinen tarve täytettäisiin uudella esineellä, sanoo Tuomisto.

Muun muassa tämän tekstitaulun Riikka Natunen on ostanut käytettynä. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Facebook-kirppareita löytyy kaikkialta

Tori.fi on vain yksi netin kauppapaikoista, joskin suosituin. Alueelliset ja paikalliset Facebook-kirpputorit ovat myös iso tekijä. Vuoden 2018 tutkimuksen mukaan niissä kauppaa teki vajaat 30 prosenttia vastanneista. Huuto.netin osuus on selvästi pienempi.

Facebook-kirpputoreja löytyy pohjalaismaakuntien alueelta useita maakuntaa kohti, osa niistä keskuskaupunkivetoisia. Jäseniä niissä on enimmillään 20 000 luokkaa.

Tori.fi:n liiketoimintajohtaja Jenni Tuomisto ei ole kilpailusta moksiskaan. Tori.fi:n pahin kilpailija ei hänen mukaansa olisi toinen vastaava palvelu, vaan esimerkiksi kesämökki jonne viedään käyttökelpoista mutta tarpeetonta tavaraa varastoon.

– Suosittelen, että laitetaan ne aktiivikäyttöön jollekin, joka niitä tarvitsee. Tapahtuuko kiertotalous muualla, on toissijaista, kunhan se tapahtuu.

Pohjalaiset etsivät moottorisahoja

Ennätyskuukauden aikana kaikkiaan 3,4 miljoonaa suomalaista käytti Tori.fi:tä. Ilmoituksia alustalla on koko ajan 1,6 miljoonaa, ja suosituimmat tuotteet ovat sisustustavaraa, huonekaluja ja vaatteita.

Sesonki näkyy kuitenkin vahvasti: kesällä piha, puutarha, harrastusvälineet ja kesäautot. Syksyllä aletaan etsiä koululaisille padia ja puhelinta, sitten välikausivaatetta, talvirenkaita ja lopulta suksia.

Kaikilla alueilla käyttö ei kuitenkaan ole yhtä vilkasta. Uusimaa, Pirkanmaa, Varsinais-Suomi ja Pohjois-Pohjanmaa kerryttävät 55 prosentta Tori.fi:n liikevaihdosta.

Sen sijaan Keski-Pohjanmaa ja Pohjanmaa makoilevat tilastopahnojen pohjimmaisina. Keskipohjalaisten kaupoissa liikkui viime vuonna 3,4 miljoonaa euroa, Pohjanmaalla hieman enemmän ja Etelä-Pohjanmaa on pohjalaismaakunnista vilkkain kaupanteossa.

Liiketoimintajohtaja Jenni Tuomisto muistuttaa, ettei tilanne välttämättä kerro kiertotalouden heikkoudesta.

– On muitakin kauppapaikkoja eikä ole mitään syytä epäillä, etteivätkö ekologiset draiverit olisi yhtä voimakkaat pohjalaismaakunnissa kuin muuallakin, sanoo Tuomisto.

Myyntiartikkeleissakin on erikoisuuksia: Pohjanmaalla moottorisahoja etsitään tasaisesti läpi vuoden. Keski-Pohjanmaalla suosituimpia hakuja ovat lelut, Bemarit, Iittalan astiat ja läskipyörät.

Etelä-Pohjanmaalla halutaan ilmeisesti löytää tavara mahdollisimman läheltä, sillä käytetyimpiä hakuja ovat paikkakunnat. Kymmenestä suosituimmasta hausta vasta kolme viimeistä koskevat tuotteita: Marimekkoa, sohvia ja lipastoja.

Valtaosa Natusen kodin huonekaluistakin on hankittu käytettyinä. Kuva: Kalle Niskala / Yle

Pohjalainen erikoisuus syntyi maanviljelijöiden tarpeista

Pohjanmaalla Tori.fin kanssa kilpailee myös alueellinen nettiportaali, joka aloitti toimintansa vuonna 2004 Agrolink-yrityksen alla. Aluksi kyseessä oli alueen maanviljelijöiden osto- ja myyntipaikka, mutta kiinnostuksen kasvaessa se lanseerattiin muutaman vuoden kuluttua laajemmalle yleisölle Findit.fi-nimellä.

Vuonna 2020 Findit irrotettiin omaksi yrityksekseen, jonka rahoitus tulee mainostuloista. Korona-aikana yritysten satsaus markkinointiin notkahti, mutta nyt tilanne on taas kääntynyt.

Myös kaupanteko on vilkastunut.

– Kevään ja kesän aikana erityisen kova kysyntä on ollut vapaa-ajan asunnoista, omakotitaloista ja veneistä, kertoo toimitusjohtaja Niclas Östman.

Findit on kasvanut tasaisesti 10–20 prosentin vuosivauhtia. Tieto portaalista kulkee lähinnä suusta suuhun asiakkaiden kautta. Kävijöitä on noin miljoona kuukaudessa ja sivunäyttöjä kahdeksan miljoonaa. Viime vuonna tavaraa liikkui 200 miljoonan euron arvosta.

Finditin päätoiminta-alue on yhä Pohjanmaa, missä suurin osa asiakaskunnasta on, mutta käyttäjiä on Ahvenanmaalta Ouluun.

– Tavoite on saada Findit kasvamaan kaikilla rintamilla ja kehittää käytetyn tavaran kauppaan uusia palveluita, mutta fokus pysyy paikallisuudessa, sanoo Östman.

Lisääntyykö ammattimaisuus myös vertaiskaupassa?

Vertaiskaupasta Vaasan yliopistossa tehdyssä pro gradu -tutkielmassa (siirryt toiseen palveluun) etsittiin vastausta siihen, ketkä käyttävät Tori.fi:tä ja miksi. Yleisesti kaupantekoa motivoivat käytännönläheiset ja arkiset syyt. Tarpeeton tavara liikkuu vaivattomasti, ja raha on suuri motivaattori, mutta ympäristötietoisuuskin on lisännyt vertaiskaupan suosiota.

Ville Salo löysi toissavuotisessa työssään muutamia arkkityyppejä, jotka hän nimesi vihreiksi, myyntitykeiksi, vertaiskauppaturisteiksi ja eksperteiksi. Heidän välillään on eroja esimerkiksi siinä, paljonko raha tai ekologisuus motivoi kaupantekoa.

Toistaiseksi vähemmistössä ovat ne, jotka ostavat tavaraa myydäkseen sitä nettikirppiksillä, mutta Salo uskoo heidän osuutensa kasvavan myös tällä alustalla.

