Olisitko valmis vuokraamaan mökkitontin 10 000 euron vuosihintaan? Tonttien hintahaitari on laaja, ja viime vuosina hinnat ovat nousseet

Kesämökkien kauppa on vilkastunut, mutta tontin hinta voi yllättää. Vuokrasopimusajat ovat pitkiä, ja vuokra voi nousta reilusti, kun sopimusta aletaan uusia. Yleensä vuokraajat ostavatkin tontin omakseen, kun ovat keränneet varallisuutta.

Mökkitonttien hinnat ja vuokrat ovat saattaneet saada tonttia haluavan hieraisemaan silmiään pariin otteeseen. Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Risto Kyhälä vahvistaa, että hinnat ovat nousseet viime vuosina.

– Vapaa-ajalle ja virkistysaluekäyttöön tarkoitetut maat ja tontit ovat kallistuneet huomattavasti, Kyhälä kertoo.

Yksi tontteja myyvistä ja vuokraavista tahoista on Metsähallitus, jolla on tällä hetkellä parisen tuhatta tonttia ympäri maan. Tonttien keskiko on noin 4 000 neliötä.

Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla Vaalan Manamansalossa Metsähallitus vuokraa tonttia, jossa vuosivuokra kohoaa yli 4 600 euroon. Metsähallituksen myyntipäällikkö Kari Männistö kertoo, että tonttien hintahaarukka on 500 euron vuosivuokrasta yli 10 000 euroon.

– Ensin hinnoittelemme tontin ja vuosivuokra on kuusi prosenttia tästä myyntihinnasta.

Vuokratonttien suhteen Metsähallitus tekee yleensä 40 vuoden sopimuksia. Ajatuksena on, että vuokrasopimus kattaisi yhden sukupolven, sanoo Männistö.

Metsähallitukselta tontin vuokrannut voi kokea yllätyksen, kun vuokra-aika tulee päätökseen ja on uuden sopimuksen aika.

– Siinä vaiheessa tontin hinta tarkastellaan. Esimerkiksi 25 vuotta sitten tehty sopimus voi tuoda uuteen sopimukseen kuusinkertaisen vuokrahinnan. Joistakin se on kohtuuton. Me tietysti kerromme, mistä nousu johtuu. Toisaalta vuokralainen on saanut olla viimeiset vuodet halvalla vuokralla, Männistö summaa.

Vuokrat voivat kuulostaa kalliilta, mutta Männistön mukaan pitäisi ensin miettiä tontin hintaa. Alla olevasta audiosta voit kuunnella, miten tontin hinta määräytyy:

Yli puolet tonteista vuokrataan

Yleensä vuokraajat ostavat mökkitontin omakseen jossain vaiheessa, kun ovat saaneet mökin rakennettua ja kerättyä varallisuutta. Kiinteistömaailman toimitusjohtaja Risto Kyhälä näkee Metsähallituksen vuokratontin tuottoarvon olevan linjassaan siihen, mitä arvo valtakunnallisestikin on.

– Se on noin viiden prosentin luokkaa. Olen katsonut Metsähallituksen tonttivarantoa ja hinnat ne ovat hyvin loogisia ja seuraavat markkinahintaa. Ei niissä ole vinoumaa.

Maan omistaminen kiinnostaa Kyhälästä monia.

– Asuntosijoitus on jo niin hyväksytty sijoitusmuoto suomalaiselle keskiluokalle, että siihen pääsee lähes kaikki kiinni.

