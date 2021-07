Naantalilaisen hevostallin rikostutkinta jatkuu pitkään – poliisi: "Menee pahimmillaan ensi vuoden puolelle, asianosallisia on niin monta"

Toukokuussa paljastuneen naantalilaisen hevostallin rikostutkinta on alkutekijöissään. Poliisi epäilee tallia pitänyttä pariskuntaa useista rikoksista, joista raskain on lapsen törkeä hyväksikäyttö. Poliisi on aloittamassa asianosallisten kuulemiset.

Hevostallia pitäneet mies ja nainen vapautettiin tutkintavankeudesta kesäkuun alkupuolella. Kuvituskuva. Kuva: Ilkka Klemola / Yle