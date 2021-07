Ed Sheeranista tuli isä ja hän täytti 30 – mullistavan vuoden kokenut supertähti kertoo Ylelle, miten bileet jäivät vähemmälle ja musiikkityylikin muuttui

Ed Sheeran vilkuttaa iloisesti videoyhteyden päästä kotimaastaan Britanniasta. Muusikko ei näytä väsymisen merkkejä, vaikka on tehnyt samana päivänä jo haastatteluja 15 eri maahan ja päivä on vasta puolessa välissä.

Viime viikolla hän teki parisataa radiohaastattelua eri puolille maailmaa. Tahti on mykistävä maailman suosituimpiin artisteihin kuuluvalle laulajalle, joka ei välttämättä haastattelujen tuomaa julkisuutta edes kaipaa.

– Artisti voi olla mysteerinen ja tehdä yhden haastattelun joka toinen vuosi. Sitten voi olla kuten minä eli tehdä kaiken. Olen kaivannut haastatteluja, sillä haluan puhua ihmisten kanssa musiikistani, Sheeran sanoo.

Promootiolle on tietenkin myös syynsä. Laulajan uusin kappale Bad habits julkaistiin juuri, ja se ennakoi loppuvuodesta ilmestyvää uutta albumia. Uusi biisi on tanssibiisi, jollaista ei ole akustisen musiikin tulkitsijana tunnetulta laulajalta aiemmin kuultu.

– Halusin tehdä kesäbiisin hauskanpitoon. Ajattelin, että ihmiset tarvitsevat iloisen kesän. Loppu levystä on enemmän akustista, jollaista musiikkini yleensä on, muusikko paljastaa.

Muutosten vuosi

Korona-aika on tuonut Ed Sheeranin elämään isoja muutoksia. Suurin mullistus tapahtui viime elokuussa, kun hänestä tuli isä. Aika on kulunut pitkälti tyttärestä huolehtimisessa.

– Isäksi tuleminen on yksi parhaista asioista, joita minulle on tapahtunut. Se on myös muuttanut elämäni tärkeysjärjestystä. En ole enää kiinnostunut isoista bileistä. Valitsen tilaisuudet tarkkaan ja lähden sitten ulos isosti, jolloin se on sen arvoista. En enää lähde mihinkään satunnaisena tiistaina.

Muusikko on joutunut käsittelemään myös muita uusia tunteita.

– Hyvä ystäväni menehtyi maaliskuussa, ja suru kosketti minua kunnolla ensimmäistä kertaa. Täytin myös 30 vuotta enkä koskaan ajatellut, että kokisin ikäkriisiä.

Sheeran kertoo, että tulevalla levyllään hän käsittelee kokemaansa ikääntymistä.

Sheeran rakastaa Suomen kesäöitä

Ed Sheeran on yli kymmenen vuotta kestäneen uransa aikana rikkonut lukuisia ennätyksiä.

Esimerkiksi vuosina 2017–2019 toteutettu Divide-kiertue on maailman kaikkien aikojen tuottoisin. Siihen liittyvät kaksi konserttia nähtiin myös Helsingin Malmin lentokentällä kaksi vuotta sitten, ja ne keräsivät yli 100 000 katsojaa.

Sheeran vaikuttaa kunnianhimoiselta artistilta, joka haluaa nimensä historian kirjoihin. Hän sanoo, ettei ole sellainen enää. Ihmiset kuitenkin kysyvät häneltä, aikooko hän tehdä jälleen isomman kiertueen.

– En varmasti pysty siihen ja miksi lähtisin sellaista edes tavoittelemaan.

Kesäkuun lopulla Ed Sheeran kuitenkin rikkoi jälleen uuden ennätyksen, kun hänen striimikeikkansa keräsi videopalvelu Tiktokissa 5,5 miljoonaa erillistä katsojaa.

– Se oli ensimmäinen striimikeikkani, eikä ennätyksen rikkominen ollut tähtäimessä. Kun on ollut musabisneksessä vuosikymmenen, on vaikea löytää uusia keinoja toteuttaa asioita. En voi enää soittaa ensimmäistä stadionkonserttiani, koska olen sen jo tehnyt.

Ed Sheeran haluaa päästä ensi vuonna kiertueelle sekä esiintymään jälleen Suomeen.

Sheeran aikoo toteuttaa seuraavan kiertueensa ensi vuonna, mikäli se koronatilanteen kannalta on mahdollista. Hän sanoo haluavansa palata konsertoimaan Suomeen.

– Rakastan Suomessa sitä, että kesällä voi juoda aamukolmeen ja silti aurinko paistaa. Se on niin kaunista, Sheeran hehkuttaa.

Brittimuusikko kertoo vierailleensa Suomessa muutaman kerran ammattinsa puolesta ja kerran vapaa-ajalla.

– Vietin syntymäpäiväni Suomessa vuonna 2018. Menin pohjoiseen nähdäkseni revontulia. En niitä kuitenkaan nähnyt.

Jalkapallo on yhdistänyt Iso-Britanniaa

Ed Sheeran tunnetaan intohimoisena jalkapallofanina. Meneillään olevien EM-kisojen aikana hänet on muun muassa nähty Lontoon Wembley-stadionilla yhdessä jalkapallolegenda David Beckhamin seurassa.

Laulaja kävi myös heittämässä yksityiskeikan Englannin jalkapallojoukkueelle viime kuussa.

Ed Sheeran oli katsomassa Englannin ja Saksan välistä jalkapallon EM-ottelua Lontoon Wembley-stadionilla yhdessä jalkapallolegenda David Beckhamin kanssa 29. kesäkuuta 2021. Kuva: Justin Tallis / AFP

Sheeran sanoo, että tämä viikko on erityisen jännittävä, sillä Englanti saatetaan nähdä sunnuntaina EM-finaalissa. Muusikon mukaan mestaruuden voittaminen ei ole tärkeintä. Hän on erityisen iloinen siitä, että jalkapallo on pystynyt yhdistämään Iso-Britannian kansaa.

– Brexitin jälkeen koko maa on ollut hyvin jakautunut. Täällä on ollut huono tunnelma ja ihmiset ovat vihaisia toisilleen. Nyt jalkapallo on yhdistänyt kansaa. Tunnelma on lämmin, ja ihmiset halaavat toisiaan. Jos me voitamme, se vain lisää sitä fiilistä.

– Nyt kun semifinaalit ja finaali ovat täällä, se on hirvittävän iso juttu maallemme. Muutamat viime vuodet ovat olleet hirveitä, joten haluan yhtenäisyyttä.

Muusikko Ed Sheeran kertoo, että Englannin menestyminen jalkapallon EM-kisoissa on yhdystänyt brittejä.

