Katso suorana kello 9: Saimaan verkkokalastuskielto on ohi, ja ainakin yksi kuutti on jo kuollut sotkeuduttuaan verkkoon

Saimaan verkkokalastuksen kiellosta on väännetty kättä pitkin kevättä. Kalastajille heinäkuu on vuoden tärkein kuukausi, mutta saimaannorpan kuuteille verkot ovat uhka.

Verkkokalastuskielto saimaannorpan tärkeimmillä pesimisalueilla päättyi 1. heinäkuuta. Heti seuraavana päivänä saimaannorpan kuutti kuoli toukokuussa voimaan tulleiden säädösten mukaiseen (siirryt toiseen palveluun) verkkoon Saimaan Pihlajavedellä. Kuhaverkkoon kuollut kuutti oli 20-kiloinen uros.

Metsähallitus ja ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen ovat vedonneet Saimaalla kalastavia välttämään verkkokalastusta norppa-alueilla myös heinäkuussa (siirryt toiseen palveluun). Silloin suositellaan kalastusta katiska- ja vapapyynnillä saimaannorpan elinalueilla.

Saimaalla oma erätarkastaja

Metsähallitus on lisännyt erävalvontaa palkkaamalla Saimaalle oman erätarkastajan. Paavo Väisäsen apuna on kaksi kausivalvojaa heinäkuun loppuun saakka. Tarkoituksena on valvoa saimaannorpan suojelemiseksi asetettuja kalastusrajoituksia.

– Olemme muutamia valvontapäiviä pitäneet, eikä tuolla nyt niin mahdottoman paljon verkkoja ole ollut, Väisänen sanoo.

Kalastajille heinäkuu on vuoden tärkein kuukausi ja tärkeä tulonlähde osakaskunnille. Norpansuojeluväen mielestä suojelua heitetään hukkaan, jos verkkoja lasketaan heinäkuussa.

– Kaupalliselle kalastukselle heinäkuun verkkokalastuskiellolla ei ole juurikaan merkitystä. Heinäkuu on kyllä tärkein kalastuskuukausi, mutta muilla pyyntivälineillä, sanoo Saimaalla ammattikseen kalastava Terho Laitinen.

WWF, Suomen Luonnonsuojeluliitto, Saimaan Norppaklubi ja Itä-Suomen yliopisto ovat esittäneet verkkokalastuksen täyskieltoa heinäkuun loppuun saakka.

Verkkokalastus suurin uhka norpalle

Verkkokalastus on saimaannorpan suurin uhka. Verkkoihin kuolleista saimaannorpista noin 80 prosenttia on alle 24-kiloisia kuutteja. Keskimäärin kuutti saavuttaa 24 kilon painon elokuussa.

Metsähallituksen tilastojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) (Metsä.fi) tänä vuonna on kuollut 25 norppaa, joista kaksi on kuollut kalastusverkkoihin.

