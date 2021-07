Mansikoiden pakastajien kannattaa olla liikkeellä nopeasti – eteläisen Suomen pääsatokausi on loppuvaiheessa, kausi on lyhyt ja ytimekäs

Mansikan pääsatokausi on eteläisessä Suomessa jo loppuvaiheessa. Muuallakin Suomessa pääsatokauden ajankohta on tavallista varhaisempi. Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton mukaan eteläisessä Suomessa tämä viikko on vielä hyvää pakastusaikaa.

Mansikan pääsatokausi alkoi tänä vuonna tavallista aiemmin. Kausi on lyhyt ja ytimekäs. Kuva: Merja Siirilä / Yle