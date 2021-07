Tampereen Tesomalle voi jo ostaa junalippuja elokuulle – tältä näyttää uudella seisakkeella

Tesomalla pysähtyvät kaikki M-lähijunat ja Pori-Tampere-välin kaukojunat. Matka-aika Tampereen keskustaan on kymmenen minuuttia. Nokialle pääsee kuudessa minuutissa.

Tesomalla pysähtyvät kaikki M-lähijunat ja Pori-Tampere-välin kaukojunat. Matka-aika Tampereen keskustaan on kymmenen minuuttia. Nokialle pääsee kuudessa minuutissa.

Yli neljä miljoonaa maksavan hankkeen kustannukset menevät puoliksi valtion ja Tampereen kaupungin pussista. Uusi seisake monipuolistaa joukkoliikennettä ja sen tavoite on myös vahvistaa Tesoman seutua yleisemminkin.

Tampereen Tesomalle rakennettavan uuden junaseisakkeen rakennustyöt ovat edenneet aikataulussa. VR on jo aloittanut lipunmyynnin Tesomalta. Kyytiin pääsee ensimmäistä kertaa 16. elokuuta, kun VR ottaa käyttöön syysaikataulut.

Seisakkeeseen kuuluu noin 250 metriä pitkä reunalaituri, jolle on Tesomanraitilta on hissi- ja porrasyhteys. Laiturin länsipäässä Ristimäenkadun varressa on uusi, 12 tunnin liityntäpysäköintialue.

Hankkeen kokonaishinta on 4,2 miljoonaa euroa. Kustannukset jaetaan puoliksi valtion ja Tampereen kaupungin kesken.

Uusi seisake monipuolistaa joukkoliikennettä. Se pyrkii myös vahvistamaan Tesoman seutua yleisemminkin. Aseman ympäristöön on jo rakennettu paljon uutta. Tamperen kaupunki on kaavoittanut uudelleen Tesoman seisakkeen läheisyydessä sijaitsevia alueita. Raholaan on kaavailtu uusi asuinalue, jonka väkiluku voi nousta 1 800 asukkaaseen.

