"Kansallinen sankari" taistelee sairaalassa hengestään – tunnettua hollantilaista toimittajaa ammuttiin Amsterdamissa

Tunnettua hollantilaista rikostoimittajaa on ammuttu Amsterdamissa illalla. Päähän ammutun 64-vuotiaan Peter R. de Vriesin vammat ovat vakavat, kertoo muun muassa hollantilainen De Telegraaf (siirryt toiseen palveluun) -lehti.

Silminnäkijöiden mukaan hän oli poistunut rakennuksesta lähellä Leidseplein-aukiota ja kävelemässä autoonsa, kun häntä ammuttiin lähietäisyydeltä päähän. Poliisi on vahvistanut miestä ammutun lähietäisyydeltä.

Hollantilainen yleisradioyhtiö NOS (siirryt toiseen palveluun) kertoo lähteidensä perusteella, että laukauksia olisi ollut kaikkiaan viisi. De Telegraafin mukaan ampuminen tapahtui paikallista aikaa illalla puoli kahdeksan aikoihin. Hollanti on tunnin jäljessä Suomen aikaa.

Poliisin edustajan Frank Paauwin mukaan mahdollinen ampuja on saatu otettua kiinni. Poliisi on lehden mukaan ottanut kiinni kaksi epäiltyä pysäytettyään mahdollisen pakoauton moottoritiellä, minkä lisäksi kolmas epäilty on pidätetty Amsterdamissa.

De Telegraafin mukaan poliisin pääasiallisena kiinnostuksen kohteena on moottoritiellä pysäytetty auto. Paauw ei kuitenkaan kerro, onko autosta mahdollisesti löytynyt asetta.

Poliisi etsi De Telegraafin mukaan laajassa etsinnässä useita epäiltyjä. Poliisi julkisti netissä myös luonnehdinnan ampujaksi epäillystä miehestä.

Pormestari kuvailee hyökkäystä pelkurimaiseksi

Amsterdamin pormestari Femke Halsema kutsui lehdistötilaisuudessa de Vriesiin kohdistunutta rikosta julmaksi ja pelkurimaiseksi. NOS:n mukaan Halsema kuvaili puolestaan sairaalaan joutunutta toimittajaa kansalliseksi sankariksi.

– Tässä kohtaa tiedämme vain sen, että hän on vakavasti haavoittunut ja taistelee hengestään, Halsema sanoi NOS:n mukaan.

Halseman mukaan Leidspleinillä oli hyökkäyksen aikaan vilkasta. Pormestari kertoi, että ampumisen tai sen jälkeen maassa makaavan uhrin nähneille on tarjolla kriisiapua.

NOS kertoo, että sosiaalisessa mediassa on jaettu useita videoita tiistai-illalla tapahtuneesta hyökkäyksestä. Poliisi on erikseen pyytänyt, ettei hyökkäyksestä julkaistaisi kuvastoa sosiaalisessa mediassa. Youtuben edustaja on kertonut Twitterissä (siirryt toiseen palveluun), että alustalta on poistettu satoja hyökkäykseen liittyviä videoita.

"Hyökkäys lehdistön vapautta vastaan"

Hollannin väistyvä hallitus on niin ikään järkyttynyt hyökkäyksen vuoksi, kertovat pääministeri Mark Rutte ja oikeusministeri Ferd Grapperhaus NOS (siirryt toiseen palveluun):n mukaan.

– Kyseessä on hyökkäys rohkeaa journalistia ja jatkeena myös hyökkäys lehdistön vapautta vastaan, Rutte sanoi NOS:n mukaan ja jatkoi lehdistönvapauden olevan välttämätöntä maan demokratialle.

Rutte kutsui hyökkäystä järkyttäväksi ja käsittämättömäksi tapahtumaksi.

Myös Hollannin hovi on ilmaissut järkytyksensä hyökkäyksen jälkimainingeissa. Kuningashuoneen Twitter (siirryt toiseen palveluun)-tilille julkaistussa viestissä kuningas Willem-Alexander ja kuningatar Maxima kertovat tuntevansa yhteyttä kaikkiin, jotka ovat sitoutuneet lehdistön vapaan toiminnan takaamiseen.

– Journalistien on pystyttävä tekemään tärkeää työtään vapaasti ja ilman uhkaa, hallitsijapari kirjoitti.

De Vries oli kertonut olevansa tappolistalla.