Kovan onnen alus tukki Suezin kanavan viikoksi ja juuttui sitten yli sadaksi päiväksi Egyptiin – nyt se pääsi viimein jatkamaan matkaansa

Egypti vaati Ever Given -konttialuksen omistajilta satoja miljoonia euroja korvaukseksi kanavan tukkimisen ja laivan irrottamisen aiheuttamista kuluista. Pitkän kiistan päätteeksi korvauksista päästiin viikonloppuna viimein sopuun.

Suezin kanavan maaliskuussa lähes viikon ajaksi tukkinut konttialus Ever Given on viimein päässyt jatkamaan matkaansa. Alus ja suuri osa sen miehistöstä ovat olleet Egyptin viranomaisten pysäyttäminä yli kolme kuukautta.

Tänään alus viimein nosti ankkurinsa ja lähti taas liikkeelle.

Maailman suurimpiin kuuluva konttilaiva Ever Given kääntyi keväällä poikittain Suezin kanavassa ja keskeytti liikenteen reitillä kuudeksi päiväksi 23.–29. maaliskuuta.

Ever Given -alus tukki Suezin kanavan keväällä kuudeksi päiväksi. Satelliittivalokuva on otettu 27. maaliskuuta. Kuva: AOP

Laivayhtiön mukaan syynä tapahtuneeseen oli hiekkamyrskyn aikana iskenyt tuulenpuuska. Egyptin viranomaiset ovat puolestaan sanoneet pitävänsä kapteenin tekemää virhettä yhtenä mahdollisena selityksenä.

Suezin kanava on maailmankaupan kannalta erittäin tärkeä reitti Euroopan ja Aasian sekä Itä-Afrikan välillä, joten kanavan päihin ehti syntyä yli 400 aluksen ruuhka tukoksen aikana.

Välimeren ja Punaisenmeren yhdistävän kanavan kautta kulkee vuosittain lähes 19 000 alusta, eli noin 30 prosenttia maailman konttirahdista.

Kuva: Harri Vähäkangas / Yle

400 metriä pitkän ja 59 metriä leveän konttialuksen irrottamiseksi matalikolta tarvittiin toistakymmentä hinaajaa.

Hiekkaa kanavasta ruopattiin noin 30 000 kuutiometrin verran.

Tukos aiheutti kymmenien miljoonien eurojen tulonmenetykset

Egypti takavarikoi konttialuksen, koska maa ei päässyt aluksen omistavan yhtiön kanssa sopuun tukoksen aiheuttamien kulujen korvaamisesta. Alus odotti kohtalonsa ratkeamista ankkuroituneena Suezin kanavan eteläisen ja pohjoisen osan välissä olevalla Isolla Katkerajärvellä.

Suezin kanavahallinto vaati Ever Givenin omistajaa maksamaan satoihin miljooniin nousevat korvaukset muun muassa menetetyistä kauttakulkumaksuista, konttilaivan irrotuksesta ja kanavan vaurioitumisesta.

Kanavaviranomainen on sanonut menettäneensä tukoksen aikana päivittäin 10–13 miljoonan euron tulot. Eri lähteiden mukaan korvausvaatimus oli aluksi yli 770 miljonaa euroa, mutta laski myöhemmin noin 465 miljoonaan euroon.

Ever Givenin omistaa japanilaisyhtiö, sitä operoi taiwanilainen varustamo ja alus on rekisteröity Panamaan.

Ever Given pääsi irti kanavasta 29. maaliskuuta. Kuva: Khaled Elfiqi / EPA

Viikonloppuna aluksen omistajien ja vakuuttajien sekä Egyptin kanavaviranomaisten kerrottiin päässeen viimein sopuun korvauksista. Korvaussumman suuruutta ei ole julkistettu.

Osana sopimusta japanilaisyhtiö lahjoittaa Egyptille hinausaluksen ja maksaa korvauksia Ever Givenin irrottamisen yhteydessä kuolleen miehen perheelle.

Tiistaina egyptiläinen oikeusistuin antoi luvan päästää alus ja sen miehistö poistumaan maasta.

