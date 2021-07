Ulkoministeri Pekka Haavisto: Afganistanista voi tulla iso pakolaisjoukko Eurooppaan, kun Taliban valtaa alaa

Eurooppaan saattaa tulla entistä enemmän pakolaisia Afganistanista, jos Taliban pystyy valtaamaan lisää alaa maassa, arvioi Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.).

– Jos Afganistanissa Taliban valtaa alaa ja ihmisten elämä entisestään vaikeutuu, on mahdollista, että nähdään uusi pakolaisvirta Afganistanista, Haavisto sanoi Ylen Ykkösaamun haastattelussa keskiviikkona.

Haaviston mukaan Turkki voisi silloin olla pakolaisten kauttakulkureittinä Eurooppaan.

Taliban-kapinalliset ovat YK:n mukaan saaneet hallintaansa jo yli 50 aluetta sen jälkeen, kun Yhdysvallat aloitti vetäytymisen Afganistanista toukokuussa.

Voit kuunnella Haaviston haastattelun kokonaisuudessaan tästä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kertoo, miten Suomi reagoi Liettuan rajan yli tuleviin siirtolaisiin.

Haavisto: Liettuan siirtolaiskriisissä kyse Valko-Venäjän "kiusasta"

Siirtolaisten määrä Euroopassa on herättänyt huolta jo aiemmin, kun Liettua joutui julistamaan hätätilan Valko-Venäjän rajan yli tulevien siirtolaisten vuoksi. Suomen ulkoministeriön tietojen mukaan rajan yli Liettuaan on tullut noin 1200 siirtolaista, joista suurin osa on alun perin Lähi-Idän maista.

Ulkoministeriön tietojen mukaan Valko-Venäjän pääkaupunki Minskiin on tullut lennoilla hotelleihin siirtolaisia Lähi-Idästä.

Haaviston mukaan on selvää, että siirtolaistilanteessa on kyse siitä, että Lukashenko on aiemmin kertonut kostavansa Euroopan Unionin Valko-Venäjälle määrämiä pakotteita.

– Tämä on hybridioperaatio, jolla pyritään tekemään kiusaa Euroopan Unionille ja vaikuttamaan rajan turvallisuuteen, Haavisto sanoo.

Turkkiin ja Irakiin on lähdössä liettualaisdelegaatiot, jotka pyrkivät vaikuttamaan tilanteeseen. Haavisto uskoo, että neuvotteluista voidaan saada aikaan tuloksia eli siirtolaisten määrän vähenemistä.

– Olen tavannut Irakin ulkoministerin. Hän tuntuu ainakin halukkaalta kantamaan vastuuta omista kansalaisistaan, Haavisto kertoo.

Myös Suomen rajavartiolaitos on lähettänyt partioita avuksi Liettuaan.

"Tilanteessa, jossa humanitäärinen kriisi on näin polttava, työtä täytyy tehdä kritiikistä huolimatta"

Haavisto kommentoi Ykkösaamussa myös Etiopian sisällissotaa ja Tigrayn alueen tilannetta.

Etiopian ulkoministeriö julkaisi kesäkuussa tiedotteen, jossa se kritisoi kovin sanoin Haaviston puhetta Tigrayn konfliktista.

EU-parlamentin ulkoasiainvaliokunnalle pitämässä alustuksessaan Haavisto kertoi, että Etiopian johtajat olisivat suljettujen ovien takana sanoneet hänelle, että he tulevat ”hävittämään tigraylaiset maan tasalle sadaksi vuodeksi”.

Etiopian ulkoministeriö kiisti tiedotteessaan keskustelun jyrkästi ja tuomitsi Haaviston kommentit naurettaviksi, epädiplomaattisiksi ja vastuuttomiksi.

–Huoli on, että Tigrayssa tulee nälänhätä ja humanitaarinen kriisi kasvaa päivä päivältä, Haavisto kertoo Ykkösaamun haastattelussa.

Haavisto uskoo pystyvänsä jatkamaan EU:n erikoislähettiläänä Etiopiassa kritiikistä huolimatta.

– Kritiikkiä pitää aina ottaa vastaan, mutta tilanteessa, jossa humanitäärinen kriisi on näin polttava, työtä täytyy tehdä kritiikistä huolimatta.