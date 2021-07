Analyysi: Ylen kannatusmittaus on huono uutinen vihreiden Ohisalolle – kokoomuksen Orpon murhe vaihtunut hymyyn

Hallitusta voi helpottaa, että keskusta on noussut pahimmasta kannatuskuopastaan, politiikan toimittaja Antti Pilke analysoi.

Ylen tuoreesta kannatusmittauksesta löytyy yksi selvä voittaja ja useita häviäjiä tai junnaajia.

Suurin keikaus on tapahtunut oppositiossa, jossa kokoomus on vaihtanut paikkaa perussuomalaisten kanssa.

Vielä muutama kuukausi sitten kokoomus jäi perussuomalaisten varjoon, eikä pitkään hallituksessa olleen porvaripuolueen puheenjohtaja Petteri Orpo näyttänyt löytävän rooliaan oppositiossa. Puolueen sekoilu Helsingin pormestariehdokkaan valinnassa ei parantanut kuvaa. Nopeimmat olivat jo pohtimassa Orpolle seuraajaa.

Perussuomalaiset sen sijaan nousi loppuvuonna SDP:n ohi suosituimmaksi puolueeksi. Ylen edellisissä, eduskuntavaalien kannatusta mitanneissa kyselyissä kokoomus jäi kolmanneksi ja kauas perussuomalaisten ja SDP:n taakse.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi jo lehtihaastattelussa (siirryt toiseen palveluun), että olisi valmis Suomen pääministeriksi.

Osat ovat kuitenkin vaihtuneet. Suurin voittaja on nyt kokoomus.

Kokoomus ratsasti kesäkuussa neljättä kertaa kuntavaalien voittoon. Väki näyttää hypänneen jälleen niin sanottuihin voittajan vankkureihin, sillä tuoreen kyselyn perusteella kokoomus parantaisi kannatustaan ja nousisi suurimmaksi myös eduskuntavaaleissa.

Kuva: Ilkka Kemppinen / Yle

Kokoomuksen suosio hätyyttelee Ylen mittauksessa nyt 20 prosentin rajaa, jota yksikään puolue ei ylittänyt vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Niissä tuolloinen hallituspuolue kokoomus sai 17 prosentin kannatuksen.

Kokoomuksen nousu on vielä selvempi, kun sitä vertaa Ylen edelliseen eduskuntavaalien kannatusta mitanneeseen kyselyyn. Joulukuisesta kyselystä kokoomuksen kannatus on noussut 3,6 prosenttiyksikköä.

Kärkipaikka eduskuntavaalikyselyssä vahvistaa Orpon asemaa, joka näyttää vaalivoiton jälkeen muutenkin turvatummalta.

Perussuomalaisten kannatus sen sijaan jäi Ylen tuoreessa kyselyssä 17,8 prosenttiin. Puolueen suosio on tippunut vuodenvaihteesta yli neljä prosenttiyksikköä.

Puoluejohtaja Halla-aho ilmoitti viime kuussa, ettei tavoittele jatkoa puoluejohtajana. Suuri kysymysmerkki on, miten perussuomalaisten suosiolle käy Halla-ahon väistyessä. Seuraaja ei ole tiedossa.

Perussuomalaisten tilanne ei ole sikäli huono, että suosio on lähes sama kuin runsaan kahden vuoden takaisissa eduskuntavaaleissa. Kannatus on selvästi parempi kuin kuntavaaleissa, jotka tosin ovat olleet puolueelle vaikeat.

Vihreät suurin pudottaja

Tuore kysely on puoleen vuoteen ensimmäinen Ylen mittaus, jossa vastaajat kertoivat mitä puoluetta he äänestäisivät eduskuntavaaleissa.

Alkuvuosi on kysytty kuntavaaleista, mutta viimekuisten kuntavaalien jälkeen palattiin taas vakiokysymykseen eduskuntavaaleista.

Edellisiin, vuoden 2019 eduskuntavaaleihin verrattuna suurin pudottaja on vihreät. Ylen mittauksen perusteella puolueen kannatus on 10,4 prosenttia. Pudotusta on runsas prosenttiyksikkö viime vaaleista.

Lukema on heikoin, jota vihreille on mitattu Ylen kannatuskyselyissä tällä hallituskaudella.

Uutinen on huono sisäministeri Maria Ohisalolle, joka kertoi keskiviikkona tavoittelevansa jatkoa puolueen johdossa. Kuntavaalien tulos oli jo suuri pettymys vihreille. Monet vihreiden uusimmista poliitikoista olivat ehtineet tottua pelkkiin vaalivoittoihin.

Keskusta noussut pahimmasta kuopasta

Hallituksen kiistakumppanien, vihreiden ja keskustan kannatuskäyrät osoittavat nyt eri suuntiin.

Keskustan kannatus nousi ensimmäistä kertaa tämän hallituskauden aikana yli 13 prosentin.

Lukema on moninkertaiselle pääministeripuolueelle yhä surkea, mutta selvä nousu viimevuotisista, huonoimmillaan kymmenellä alkaneista kannatuslukemista. Keskustan itsetuntoa on nostanut myös kuntavaalien pelättyä parempi tulos.

Hallituksen kannalta keskustan parempi kannatus voi tarkoittaa rauhallisempia aikoja, kun keskustan ei tarvitse enää taistella olemassaolostaan samalla tavalla kuin keväällä.

Toisaalta keskusta voi vetää myös johtopäätöksen, että kannatusta voi kohentaa hallituksen ajaminen hajoamisen partaalle, kuten se teki monipäiväiseksi venyneessä hallituksen kevään kehysriihessä.

Kun keskustan paineet helpottuvat, vihreillä ne ovat kasvaneet. Seuraava koetinkivi hallitukselle on syksyn budjettiriihi, jossa on odotettavissa kiistaa ainakin päästöjen leikkaamisesta ja työllisyystoimista.

SDP kakkosena, mutta koronalisä sulanut

Pääministeripuolue SDP:lle on Ylen kyselyssä monta viestiä.

SDP:lle mitattu 19,6 prosentin suosio tarkoittaa, että puolueen kannatukseen korona-aikana tullut lisä on auttamattomasti sulanut. Eduskuntavaalikannatus oli samalla tasolla viimeksi maaliskuussa 2020, jolloin koronakriisi alkoi.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) aikana tullut kannatusnousu ei ole kuitenkaan kadonnut. SDP on kakkossijalla, ja puolueen kannatus on lähes sama kuin kokoomuksella.

Nyt mitattu vajaan 20 prosentin suosio on lähes kaksi prosenttiyksikköä korkeampi kuin puolueen kannatus edellisissä eduskunta- ja kuntavaaleissa ja selvästi parempi kuin Ylen kyselyissä edellisen pääministerin Antti Rinteen (sd.) aikana.

Vuoden 2023 eduskuntavaaleihin on vielä lähemmäs kaksi vuotta aikaa. Sinä aikana asetelmat voivat politiikassa muuttua päälaelleen.

Uudet maakuntavaalit ovat kuitenkin jo tammikuussa, jonne nyt saatu noste tai alavire voi hyvinkin kantaa.

