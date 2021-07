Tiesitkö tätä: Kyy saattaa liftata uimarin selässä, eikä siitä kannata hermostua – "Käärmeet ovat mielestäni kauniita ja aika täydellisiä", sanoo tutkija

Arkihavaintojen mukaan kyitä on tänä kesänä tavallista enemmän. Tutkijatohtori Janne Valkonen on eri mieltä. Helle tekee kyistä aktiivisia, koska niiden ei tarvitse käyttää aikaansa lämmittelyyn.

Kyiden myrkky on tarkoitettu ravinnon hankintaan. Ne eivät pure ihmistä kovin herkästi. Kuva: Erhard Nerger / imageBROKER / Shutterstock / All Over Press