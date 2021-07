Bäätelö on käsityönä lampaanmaidosta tehtyä jäätelöä – harvinaista herkkua tekee enää vain yksi tila Suomessa

Lampuri Siri Taalas rahisuttelee aamuauringossa kauranjyviä ämpärissä Pekkolan tilan laitumella Hämeenlinnassa Hauholla. Pienen metsäkumpareen suojista ilmestyy nopeasti hiukan erilaisen näköisiä lampaita korvat höröllä. Kiltisti uuhet asettuvat jonoon ja seuraavat emäntää kohti lampolaa.

– Ne eivät koskaan tule itsestään portille, vaan ne täytyy hakea, Taalas selittää.

Näin alkavat aamut Pekkolan maitolammastilalla, jossa valmistetaan jäätelöä lampaanmaidosta. Herkkua menee tilapuodista kaupaksi sitä mukaa, kun sitä saadaan myyntiin.

Itäfriisiläiset uuhet tuottavat maidon Bäätelöön

Pekkolassa on lampaita 36, näistä miltei kaikki ovat itäfriisiläisiä maitolampaita. Suomenlampaita korkeammilla määkijöillä on piiskamainen häntä ja pitkät, suipot korvat. Mukana on myös jokunen risteytys.

Katraasta tulevaa maitoa käytetään Bäätelö-nimisen jäätelön valmistukseen. Miehoilan kylässä oleva Pekkolan tila on nykyisin ainoa paikka, jossa tehdään kotimaista lampaanmaitojäätelöä.

Se tehdään gelato-reseptillä ja gelatokoneilla.

– Jäätelöön vatkataan hyvin vähän ilmaa, joka tekee rakenteesta täyteläisen ja pehmeän sekä mausta intensiivisemmän kuin tavallisen kaupan jäätelössä, valottaa Siri Taalas.

Jäätelöä valmistetaan neljää eri makua. Vaniljan, mintun ja suklaan lisäksi on fior di latte -maku. Se on maidon kukka, eli puhdas lampaanmaito. Jäätelöihin ei lisätä keinotekoisia lisäaineita.

Siri Taalas kertoo, että Leeni-lammas on varsinainen linssilude, joka tulee aina ensimmäisenä katsomaan tilalle saapuvia vieraita. Kuva: Dani Branthin / Yle

Bäätelö joutuu odottamaan vuoroaan jäätelöpajassa

Koe-eriä ja reseptiikkaa kehiteltiin yhdessä Pälkäneen puolella sijaitsevan Sarkasen tilan kanssa, jossa on jo pidempään tehty jäätelöä käsityönä lehmänmaidosta.

Viime kesänä Pekkolan tilan Bäätelöä valmistettiin jo tosissaan. Suosio yllätti. Kaupaksi meni satoja purkkeja ja uusi tuote sai nimeä jäätelön ystävien keskuudessa.

Nyt helteinen kesä on pitänyt huolen siitä, että Sarkasen tilan jäätelökoneet ovat hurisseet jatkuvasti. Tilalla on tuotannossa jopa ruuhkaa, joten bäätelösatsi joutuu välillä odottamaan omaa vuoroaan.

Lampaanmaito on paksua ja kellertävää

Pekkolan lampolan lypsykorokkeelle Siri Taalas laskee 12 uuhta kerrallaan. Tottuneesti lampaat keskittyvät mupeltamaan kaura-annostaan samalla kun lampuri kiinnittää lypsimet niiden pinkeisiin utareisiin. Yksi lammas tuottaa päivässä 1-2 litraa, joten maito on arvokasta.

Varmoin ottein Taalas puristelee utareista viimeiset maidot talteen.

- Ne tunnistavat minun kädet. Kun tähän tulee harjoittelija niin lampaat saattavat aluksi olla, että älä lypsä. Minun kanssani ne eivät viitsi rähistä, hän nauraa samalla kun itäfriisiläisen piiskahäntä heilahtaa.

Putkissa kulkeva maito on kellertävää, kermaista ja täyteläistä. Siinä on miltei kaikkea enemmän kuin lehmänmaidossa.

Bäätelöä valmistetaan neljää eri makua, joista yhdessä maistuu puhdas lampaanmaidon oma maku. Kuva: Dani Branthin / Yle

Lampaanmaitoa menee Pekkolan tilalta jäähdytettynä kolmeen pienjuustolaan, mutta jäätelö tehdään tuoreesta maidosta.

Sikka Talu lopetti jäätelön teon

Markkinoille lampaanmaitojäätelöä teki ensimmäisenä Sikka Talu (siirryt toiseen palveluun)-niminen tila Naantalin Rymättylässä. Viime vuonna tila ilmoitti yllättäen keskittyvänsä jatkossa pelkästään juustojen tekoon. Maitolammastiloja on Suomessa tiettävästi vain kolme.

– Moni ei halua tai viitsi lähteä yrittämään. Siihen vaikuttaa ehkä maitolampaiden vaikea saatavuus, tietotaito ja se, että kaikki pitää tehdä itse, pohtii Taalas.

Pekkolan ja Sikka Talun lisäksi maitoa lypsetään jonkin verran Nakkilassa Tsaarinpesässä. Lampaanmaitojäätelön tuotanto on nyt pelkästään Pekkolan tilan harteilla.

Jäätelön perässä pitää matkustaa tilalle

Tänä kesänä jäätelölle ei haalittu juurikaan jälleenmyyjiä, joten Bäätelöä maistaakseen on matkattava Pekkolan tilalle.

– Suurin syy on kapasiteetin puute. Viime kesänä jäätelöä meni paljon. Täksi kesäksi ei uskallettu hakea jälleenmyyjiä, koska pelkäsimme ettei jäätelö riitä.

Taalas on kiinnostunut kehittämään yhteistyötä lähinnä kahviloiden ja ravintoloiden kanssa.

Tilan lampaiden jäätelöä tutkitaan tänä kesänä tarkemmin, jotta saadaan selville mitkä tekijät vaikuttavat maidon laatuun. Siri Taalas tietää kokemuksesta, että jäätelön laatu vaihtelee lypsykauden aikana. Tietoa täytyy saada lisää, jotta tuotantoa voisi laajentaa ja saada aikaan tasalaatuista jäätelöä.

– Meitä lampaanmaidontuottajia on vasta vähän Suomessa, joten vielä ei tiedetä mitkä asiat lampailla vaikuttavat maidontuotantoon. Myös tuotetta ja reseptiikkaa täytyy kehittää edelleen.

Homma hoidettu! Kaurapalkinnon saaneet lampaat ampaisevat takaisin laitumelle, kun lypsyllä on käyty. Kuva: Dani Branthin / Yle

Syksyn tullen jäätelönteko jää tauolle

Talvella lampaita ei lypsetä, joten lampaanmaitojäätelöä saa lähinnä kesällä. Maitoa tuottavat uuhet karitsoivat maaliskuussa. Karitsoimisen jälkeen maito menee uusille karitsoille kahden kuukauden ajan.

Sen jälkeen uuhia lypsetään jäätelöä varten. Maidontulo lakkaa syyskuussa, jolloin Bäätelön aika on siltä kesältä ohitse.

Pekkolan tila on mukana Avoimet maatilat – Taste of Häme! -tapahtumassa lauantaina 10.7.2021, jolloin noin 30 maatilaa Kanta- ja Päijät-Hämeestä pitävät ovet auki lähiruuan ystäville.