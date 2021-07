Ylen eduskuntavaalimittaus: kokoomus ja SDP kärjessä, perussuomalaiset kolmosena – kuntavaalit piristäneet hieman keskustaa

Kuntavaalit voittanut kokoomus on suosituin puolue Ylen uudessa eduskuntavaalimittauksessa. Vain karvan verran sen takana on pääministeripuolue SDP, joka koki kuntavaaleissa tappion (siirryt toiseen palveluun).

Kokoomusta äänestäisi eduskuntavaaleissa 19,8 ja SDP:tä 19,6 prosenttia vastaajista.

Kolmanneksi suosituin puolue on perussuomalaiset 17,8 prosentin kannatuksella.

Tämänkertaista Taloustutkimuksen tekemää mittausta tarkastellessa on syytä ottaa huomioon, että nyt mitattiin nimenomaan puolueiden eduskuntavaalien kannatusta. Koko alkuvuoden ajan Ylen mittauksissa on kysytty, mitä puoluetta vastaajat äänestäisivät kuntavaaleissa.

Siksi tämänkertainen tulos ei ole kunnolla vertailukelpoinen Ylen edellisen, kesäkuussa julkaistun kannatusmittauksen kanssa.

Kunkin puolueen kuntavaalimenestys toki vaikuttaa myös niiden eduskuntavaalikannatukseen. Lisäksi vaalien läheisyys on aktivoinut äänestäjiä. Tavallista suurempi osuus, reilut 70 prosenttia vastaajista, ilmoitti tässä kyselyssä puoluekantansa.

Voit muistuttaa mieleen kuntavaalien tuloksen täällä (siirryt toiseen palveluun) tai vertailla uuden mittauksen tuloksia edelliseen puolueiden eduskuntavaalikannatusta mitanneeseen Ylen kyselyyn täällä.

Tuntuvia muutoksia edellisestä eduskuntavaalikyselystä

Edellisen kerran eduskuntavaalikannatusta mitattiin tammikuun alussa julkaistussa kyselyssä. Tuohon mittaukseen verrattuna kannatusmuutokset ovat joillakin puolueilla melko suuria.

Kokoomuksen eduskuntavaalikannatus on nyt 3,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuoden vaihteessa, jolloin puolue oli vasta kolmanneksi suosituin perussuomalaisten ja demareiden jälkeen.

– Kokoomuksen kannatuksessa varmasti näkyy heidän hyvä kuntavaalituloksensa, kun puolue oli selkeä vaalivoittaja, toteaa Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Tuomo Turja.

Perussuomalaisten kannatus puolestaan on 4,1 prosenttiyksikköä matalampi kuin edellisessä eduskuntavaalimittauksessa vuoden vaihteessa, jolloin perussuomalaiset oli suosituin puolue.

Kuntavaaleissa puolueelle tuli reipas voitto, mutta moni perussuomalaisten kannattaja saattoi odottaa vielä enemmän. Jussi Halla-ahon ilmoitus väistyä puheenjohtajan tehtävästä ei sanottavasti näytä vaikuttaneen kannatukseen.

– Heti ilmoituksen jälkeen oli pieni lasku kannatuksessa, mutta ei voi sanoa että Halla-ahon ilmoituksella olisi ollut suuri vaikutus, Taloustutkimuksen Tuomo Turja sanoo.

SDP:n kannatus puolen vuoden takaiseen eduskuntavaalimittaukseen verrattuna on pudonnut kaksi prosenttiyksikköä. Se on kuitenkin säilyttänyt kakkosasemansa ja on hyvin lähellä kokoomuksen lukemia.

Keskustan eduskuntavaalikannatus piristyi, vihreiden ei

Keskusta on uuden mittauksen neljänneksi suosituin puolue 13,5 prosentin kannatuksella.

Vaikka lukema jää selvästi jälkeen puolueen 14,9 prosentin kuntavaalituloksesta, se lienee keskustaa jokseenkin tyydyttävä. Tämä on ensimmäinen kerta sitten kevään 2019, kun keskusta saa Ylen mittauksessa yli 13 prosentin eduskuntavaalikannatuksen.

– Keskustan kannatus on mittausjaksolla ollut suurinta heti kuntavaalien jälkeen. Keskustassa vaalitulos on tulkittu torjuntavoitoksi ja se on varmaan innostanut puolueeseen positiivisesti suhtautuvia, Tuomo Turja sanoo.

Kuntavaaleissa odotuksiaan heikommin menestyneiden vihreiden eduskuntavaalikannatus on nyt 10,4 prosenttia. Se on alempi kuin Ylen edellisessä eduskuntavaalimittauksessa ja prosenttiyksikön verran heikompi kuin puolueen edellinen eduskuntavaalitulos.

Vasemmistoliitto saa uudessa mittauksessa puolueelle tyypillisen 8 prosentin kannatuksen.

RKP:tä äänestäisi eduskuntavaaleissa 4,5 prosenttia, kristillisdemokraatteja 3,3 prosenttia ja liike-nytiä 1,9 prosenttia vastaajista.

Näin eduskuntavaalimittaus tehtiin Taloustutkimus haastatteli 2 634 ihmistä. Haastateltavilta kysyttiin, minkä puolueen ehdokasta he äänestäisivät, jos eduskuntavaalit olisivat nyt. Haastattelut tehtiin 14.06.–06.07.2021 Puoluekantansa kertoi 1 868 haastateltua. Mittauksen virhemarginaali on 1,9 prosenttiyksikköä suuntaansa. Voit ladata kannatusmittauksen aineiston täältä (siirryt toiseen palveluun).

