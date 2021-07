Rakennustyömailla törmätään aiempaa useammin muinaisjäännöksiin – ja sillä voi olla vaikutusta siihen, kuinka syvälle asukas saa pihallaan kaivella

Arkeologi Kari Uotila sanoo, että arkeologia on siirtynyt lähemmäs nykypäivää eli yhä nuoremmat vuosisadat dokumentoidaan.

Keravan tulevalla asuntomessualueella pohjatyöt on tällä viikolla aloitettu arkeologisilla kaivauksilla. Maan alta paljastunut tulisija vahvisti, että nyt kaavoitetulla omakotitontilla on asuttu jo 500 vuotta sitten.

Keravalla osattiin aavistaa, että tulevalla asuntomessualueella on ehkä asuttu joskus aikaisemminkin.

Yllätys oli silti suuri, kun kaivuri iski kauhansa alueen lounaisosaan: maan alta paljastui rikkonainen kivetys – ehkä jäänne liedestä tai tulisijasta.

– Kivetys on hyvä indikaattori, joka kertoo, että olemme asuinrakennuksen tai käyttörakennuksen lähettyvillä. Savitiiviste siellä puolestaan antaa aikatason, että olemme noin 1500–1600-luvulla tai sitä vanhemmassa ajassa, kertoo arkeologi Kari Uotila Muuritutkimus Oy:stä.

Keravan kartanon kupeesta on löytynyt 1500-luvun tulisijan kivetystä sekä savitiivistettä. Kuva: Matti Myller / Yle

Juuri alueen historia sai kaupungin kutsumaan paikalle arkeologin tekemään koetutkimuksia.

Vuoden 2024 asuntomessut rakentuvat Keravan kartanon ympäristöön. Vaikka kartano on vuosisatojen kuluessa ehditty rakentamaan useamman kerran uudestaan, paikkatietojen perusteella sen historia ulottuu aina 1500-luvulle asti.

Nyt paikalle on kaavoitettu tontit 2020-luvun omakotitaloille.

Arkeologia siirtyy lähemmäs nykypäivää

Keravan kaupunkisuunnittelujohtaja Pia Sjöroos ei muista urallaan kaavoitustyössä törmänneensä aiemmin vastaavanlaisiin muinaisjäännöksiin.

– Normaalia toki on, että arkeologisia tutkimuksia tehdään kaavoitusta varten. Yleisemmin löytyy pienempiä esinelöytöjä.

Muinaisjäännelöytö otettiin Keravalla vastaan positiivisena yllätyksenä, vaikka tutkimustyö aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia ja kiristää messualueen tiukkaa rakennusaikataulua entisestään.

– Selvitysten kustannukset eivät tule vaikuttamaan tonttien hintoihin, Sjöroos sanoo.

Keravan kaupunkisuunnittelujohtaja Pia Sjöroos iloitsee, että tulevalla asuntomessualueella on kiinnostava tarina ja historia. Kuva: Matti Myller / Yle

Tutkimustiedon kehityttyä rakennustyömailla tullaan törmäämään jatkossa aiempaa useammin muinaisjäännöksiin.

Arkeologi Kari Uotilan mukaan vielä 20–30 vuotta sitten tutkimustyössä keskityttiin "kivikautisiin asuinpaikkoihin", jotka sijaitsivat pääsääntöisesti hiekkaisilla eteläpuolen harjanteilla.

Tänä päivänä muinaisjäännösten kirjo on entistä laajempi. Arkeologia siirtyy lähemmäs nykypäivää ja keskittyy aiempaa enemmän myös tuoreempiin vuosisatoihin.

– Nykyään pitää tarkistaa myös, onko paikalla sattumalta ollut 1500-luvulla kylä tai 1700-luvulla torppa, Uotila tiivistää.

Erityisesti Uusimaa on Suomessa vanhempien kylien ja maaseutuasutuksen tutkimuksen kärkialue.

– Vanhoja kyliä sekä kartanoiden ja maalaistalojen paikkoja voi löytyä vähän joka puolelta, siinä mielessä Uusimaa on ykkösasemassa.

Jos pihalla on muinaisjäännösmerkintä, ei asukas saa tonkia yli puoleen metriin

Keravalla tutkimusalue osuu kolmelle pientalotontille. Kenttäkaivaukset tehdään noin tuhannen neliön alueella.

Tavoitteena on, että kenttätutkimusten jälkeen vanhat rakenteet ja esinelöydöt on kaivettu pois koko alueelta ja se on täysin vapaa rakentamiselle, arkeologi Kari Uotila kertoo.

– Rakentaja tai kaavoittaja voi mielensä mukaan sijoittaa tulevat rakennukset niin, miten ne luontevimmin sopivat tontille. Siinä vaiheessa ei enää tarvitse väistellä vanhempia rakenteita.

Muinaisjäännökset kaivetaan pois ja dokumentoidaan. Sen jälkeen alueelle voi rakentaa vapaasti. Kuva: Matti Myller / Yle

Tosin joissakin tapauksissa Uotila kertoo tutkimusalueen olleen niin suuri, että se on nostanut myös tutkimuskustannukset pilviin.

Tällaisissa tapauksissa taloudelliset realiteetit tulevat vastaan ja kenttätutkimus rajataan ainoastaan tulevan omakotitalon tai autotallin kohdalle.

Muu osa pihapiiriä voidaan jättää tutkimatta, jolloin kaavaan jää muinaisjäännösmerkintä, eivätkä asukkaat saa tonkia omalla pihallaan turhan syvälle.

– Marjapensaita voi istuttaa, mutta yli puolen metrin syvyyteen ei saa kajota, Uotila sanoo.

Uotilan mukaan normaalistikin suomalaisessa asutussa maastossa ylin puoli metriä on usein sekoittunutta maata. Luonnonvaraisessa maastossa puolestaan voi olla, että muinainen asutus on heti nurmen alla.

– Ja kyllähän aika monet suomalaiset tänäkin päivänä asuvat muinaisjäännösten päällä, ettei se mitenkään ainutlaatuista ole.

"Nyt saamme vahvistuksen sille, että olemme oikeassa paikassa"

Vuosi 2024 on tärkeä merkkipaalu, sillä tuolloin Keravan kauppalan perustamisesta tulee kuluneeksi 100 vuotta sekä edellisistä Keravalla pidetyistä asuntomessuista on kulunut tasan 50 vuotta.

Keravalla pidettävien asuntomessujen projektipäällikkö Sofia Amberla kehuu ripeää yhteistyötä museoviranomaisten kanssa, jotta messualue pysyisi rakennusaikataulussaan.

– Muinaismuistolain mukaan olemme neuvotelleet Museoviraston ja alueellisen vastuumuseon kanssa ja vaikuttaa, että löydösten tutkimisen jälkeen alue voidaan vapauttaa rakentamiskäyttöön.

Myöskään tontteja ei ole vielä luovutettu rakentajille, joten kenttätutkimus ei ole omakotirakentajan rasitteena.

– Hyvä puoli on se, ettei tutkimus ole ison kerrostalotontin nurkalla. Omakotitalojen suunnittelu ja rakentaminen on nopeampaa, joten tonttien tutkimukselle on enemmän aikaa.

Keravan kaupunki uskoo, että vuoden 2024 asuntomessutonteista kiinnostavat erityisesti nämä, joilla on historiallinen taustatarina. Kuva: Matti Myller / Yle

Keravan kaupunkisuunnittelujohtaja Pia Sjöroos iloitsee Kivisillan alueen sadoista uusista asukkaista, jotka jatkavat sukupolvien ketjua kaupungissa.

– Onhan se hienoa, yhdelle omakotitalotontin tulevalle asukkaalle voimme kertoa, että tässä sinun tontillasi oli liesi, jolla laitettiin ruokaa jo satoja vuosia sitten, ja nyt sinä saat asua tässä. Kyllähän se tuo asukkaallekin kylmät väreet, Sjöroos toteaa.

Projektipäällikkö Amberlan mielestä löydökset ovat kuin viesti menneisyydestä, ja hän uskoo tapauksen lisäävän mielenkiintoa asuntomessualueeseen ja erityisesti kyseisiin tontteihin.

– Nyt saamme vahvistuksen sille, että olemme oikeassa paikassa, tämä on ollut hyvä elinympäristö ihmiselle jo ennen kuin nykytekniikka oli olemassa.

Voit keskustella aiheesta keskiviikkoon 14. heinäkuuta kello 23:een saakka.

