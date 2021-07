19-vuotias feministi päihitti pikkukunnassa monet konkaripoliitikot ja nousi ryhmänsä johtoon, aikoo nyt pistää tuulemaan: "Vahva mandaatti"

19-vuotias Milla Veteläinen on toiminut useamman vuoden aktiivisesti muun muassa Kainuun Keskustanuorissa ja Suomussalmen nuorisovaltuustossa. Keväällä hän valmistui ylioppilaaksi ja aikoo pitää nyt välivuoden.

19-vuotias Milla Veteläinen on toiminut useamman vuoden aktiivisesti muun muassa Kainuun Keskustanuorissa ja Suomussalmen nuorisovaltuustossa. Keväällä hän valmistui ylioppilaaksi ja aikoo pitää nyt välivuoden. Kuva: Mimmi Nietula / Yle

Kesäkuun kuntavaaleissa Suomen valtuustoihin valittiin 48 alle kaksikymppistä valtuutettua. Tässä jutussa kolme heistä kertoo, mistä he aikovat pitää ääntä, kun uusi valtuustokausi alkaa pian.

MILLA VETELÄINEN, 19-VUOTIAS KESKUSTAN VALTUUTETTU, NOIN 7 500 ASUKKAAN SUOMUSSALMEN KUNTA, KAINUU

"Kyllä taisi mimmistä tulla kuntapoliitikko."

Tämä lausahdus jäi elävästi Milla Veteläisen mieleen kesäkuun jännittävästä kuntavaalien tulosillasta. Sen sanoi ääneen hänen ystävänsä, kun ennakkoäänet olivat tulleet julki.

Kun vaalipäivänkin äänet oli saatu laskettua, Veteläinen ei ollut uskoa silmiään. Hän oli yhtäkkiä kivunnut Suomussalmella puolueensa keskustan ehdokkaiden ykköseksi 127 äänellään – ohi monen kokeneemman poliitikon.

– Silloin ajattelin, että tämä on iso, vahva mandaatti, ja minun täytyy olla sen arvoinen.

Vaalitulos toi 19-vuotiaalle valtuustopaikan lisäksi toisen ison roolin: hänen puolueensa valitsi hänet juuri keskustan valtuustoryhmän puheenjohtajaksi.

Nyt Milla Veteläinen ei malta odottaa, että uusi valtuustokausi käynnistyy ensi kuussa. Hän aikoo pistää tuulemaan.

– Kaikkien valtuutettujen pitää pistää tuulemaan ja lähteä motivoituneena tekemään sitä työtä, mihin äänestäjät ovat antaneet heille vallan.

Veteläinen kuvailee itseään maailmankansalaiseksi, vaikuttajaksi sekä feministiksi. Veteläisen mukaan esimerkiksi feminismi ohjaa häntä edistämään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta päätöksenteossa.

Myös oman kotikunnan elinvoimaisuus ja ympäristö ovat asioita, joiden eteen tuore kuntapoliitikko haluaa tehdä töitä. Hän sanoo esimerkiksi, että Suomussalmella kaikilla tulee olla turvalliset tilat elää ja olla – mutta niin, että jokaisen uuden investoinnin ympäristövaikutuksia pysähdytään miettimään tarkasti.

Alle 25-vuotiaille uudeksi palveluksi kuntaan tuore valtuutettu haluaa maksutonta ehkäisyneuvontaa ja -ehkäisyvälineitä.

– Tämä on sellainen asia, minkä voisin nostaa esille, kun käydään neuvotteluja siitä, mihin rahoja laitetaan Suomussalmella.

Milla Veteläinen jakaa poliittisia mielipiteitään ahkerasti muun muassa sosiaalisessa mediassa. Hän on saanut somen kautta ikävää palautetta. Videolla hän kertoo, mitä mieltä on siitä.

MICHAELA JOKINIEMI, 18-VUOTIAS VIHREIDEN VALTUUTETTU, NOIN 4 400 ASUKKAAN VESILAHDEN KUNTA, PIRKANMAA

Michaela Jokiniemi haluaa poliitikkona etsiä kotikunnassaan muun muassa keinoja siihen, miten yksityisautoilua saataisiin ympäristöystävällisemmäksi. Hän pitää yhtenä vaihtoehtona kaasuautoilun lisäämistä. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Jos kuntavaalit olisi pidetty alkuperäisen suunnitelman mukaan huhtikuussa, Michaela Jokiniemi ei olisi nyt kertomassa, miltä tuntuu olla 18-vuotias kunnanvaltuutettu.

Jokiniemi saavutti täysi-ikäisyyden vasta kesäkuun alussa, ja kun vaalit siirtyivät saman kuun puolivälin tietämiin, hän pystyi asettumaan ehdolle.

Se kannatti: Jokiniemi pääsi 69 äänellä vihreiden riveistä Pirkanmaalla sijaitsevan Vesilahden valtuustoon. Mediassa hän on ollut esillä Suomen nuorimpana kunnanvaltuutettuna (siirryt toiseen palveluun) (Iltalehti).

Kuntavaalien jälkeen Michaela Jokiniemi on elänyt kiireistä arkea kesätöiden parissa ravintolassa. Ajatukset ovat kuitenkin pyörineet paljon myös tulevassa valtuustotyössä.

Jokiniemi sanoo, että kuntapoliitikkona hän aikoo pitää jatkossa erityistä huolta siitä, että lapset ja nuoret huomioidaan kaikessa päätöksenteossa Vesilahdella.

Valtuutetun mielestä kunnan täytyy muun muassa pystyä tarjoamaan nuorille riittävästi mahdollisuuksia harrastaa.

Jokiniemi kertoo esimerkiksi pitävänsä hyvänä, jos Vesilahdelle saataisiin tulevaisuudessa moposuora, eli alue, missä nuoret voisivat mopoilla häiritsemättä ketään. Vastaavia on muuallakin Suomessa.

– On ollut surullista seurata keskustelua, jonka mukaan nuoret ovat aina väärässä paikassa, tekevät vääriä asioita ja aiheuttavat melua. Heille pitäisi olla paikka, missä he saavat olla rauhassa, Jokiniemi pohtii.

Michaela Jokiniemi on ehtinyt nuoresta iästään huolimatta olla jo vuosia mukana Vesilahden nuorisovaltuustossa ja erilaisissa lautakunnissa. Motivaatio vaikuttamiseen on tullut esimerkiksi siitä, kun omat vanhemmat ovat aina kannustaneet häntä kertomaan omia mielipiteitään ääneen.

Osalle nuorista politiikka voi kuitenkin tuntua yhdentekevältä. Michaela Jokiniemi pohtii videolla syitä siihen.

ONNI KUIVALA, 19-VUOTIAS KOKOOMUKSEN VALTUUTETTU, VAJAAN 19 000 ASUKKAAN KEMPELEEN KUNTA, POHJOIS-POHJANMAA

Onni Kuivala sai valtuustopaikan Kempeleestä 90 äänellä. "Oli hienoa saada näin iso luottamus." Kuva: Paulus Markkula / Yle

Tämän kevään ylioppilas Onni Kuivala on ajanut lasten ja nuorten asioita eteenpäin kotikunnassaan pienestä asti. Hän on istunut oppilas- ja opiskelijakunnissa niin peruskoulussa kuin lukiossa, ja lisäksi Kuivala on ollut osa kunnan nuorisovaltuustoa.

Päätös lähteä tavoittelemaan valtuustopaikkaa kunnanvaltuustosta syntyi siten luontevasti.

Eniten Kuivalaa pohditutti, minkä puolueen riveistä hän haluaa lähteä pyrkimään paikallispoliitikon pestiin.

– Puolueen valinta oli minulle pitkä prosessi. Valitsin kuitenkin lopulta kokoomuksen, koska ajattelen, että se on kaikkien ihmisten puolue, joka pitää myös huolta talouspolitiikasta. Minulle on tärkeää, että taloutta hoidetaan vastuullisesti, hän perustelee.

Onni Kuivala sanoo, että tulevalla valtuustokaudella hän aikoo tuoda päätöksentekoon nuorta näkemystä siitä, mitä Kempele tarvitsee. Kuivalan mielestä sellaisia asioita ovat esimerkiksi monipuoliset vapaa-ajan palvelut sekä hyväkuntoiset perus- ja toisen asteen koulurakennukset.

– On iso vetovoimatekijä, millaisissa koulurakennuksissa ja oppimisympäristöissä kempeleläiset saavat kasvaa ja kehittyä. Tilojen täytyy olla puhtaita ja terveitä.

Kuivala aikoo nuorena valtuutettuna ajaa eteenpäin myös sitä, että koulukiusaamiseen puututaan kunnassa tehokkaasti ja että kuntalaiset saisivat mielenterveyspalveluita tarpeeksi nopeasti.

Onni Kuivala sanoo, että hän tulee tekemään edellä mainituista teemoista valtuustoaloitteita tulevien neljän vuoden aikana. Aloitteet takaavat sen, että hänen ajamansa asiat nousevat vähintään poliittiseen keskusteluun.

– Toki aion valtuutettuna myös osallistua aktiivisesti keskusteluun, kun käsitellään kaikenlaisia kuntalaisia koskevia asioita.

Miksi on tärkeää, että kuntapolitiikassa on mukana myös nuoria? Onni Kuivala kertoo videolla.

Alle parikymppisiä valtuutettuja vain kourallinen Kunnanvaltuustoihin valittiin kesäkuun vaaleissa yhteensä 8 859 valtuutettua.

Heistä liki 7 000 oli 40-vuotta täyttäneitä ja sitä vanhempia.

Alle 20-vuotiaita valtuutettuja oli valittujen joukossa 48.

Edellisiin, vuoden 2017 kuntavaaleihin verrattuna alle kaksikymppisten valittujen valtuutettujen määrä pysyi liki samana.

Vuonna 2017 alle 20-vuotiaita valtuutettuja valittiin 50. Lähde: Tilastokeskus

