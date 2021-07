Tulli paljasti sadan aseen luvattomat maahantuonnit Turussa – aseet tulleet ulkomaanpostin mukana, kymmeniä ihmisiä epäiltyinä ympäri Suomea

Aseet on tilattu pääosin Tšekistä, josta ne on toimitettu Suomeen postilähetyksellä. Aseiden tilaajina on ollut ammattirikollisia, mutta myös tavallisia suomalaisia, jotkat ovat toimineet ajattelemattomasti.

Tulli on paljastanut vuoden sisällä noin 100 laittomien aseiden maahantuontiyritystä. Aseet on takavarikoitu pääosin Turussa ulkomailta saapuvista postilähetyksistä.

Tulli pääsi laittomien aseiden jäljille vuosi sitten normaalin ulkomaanpostin valvonnan yhteydessä.

– Viime heinäkuussa yksittäinen lähetys otettiin tarkastukseen ja sen sisältä paljastui kaasuase. Samalla paljastui, että maahan on tulossa lisää tavaraa samalta lähettäjältä, kertoo tutkinnanjohtaja Kimmo Kaunisto Tullin Turun tutkintayksiköstä.

Kaikki alkoi Turusta

Rikoskokonaisuuden suurin paljastustoimi tehtiin Turussa. Parikymppiseltä mieheltä löytyi 12 luvatonta kaasuasetta. Esitutkinnassa paljastui, että mies oli jo ehtinyt myydä 27 asetta eri puolille Suomea Tor-verkon välityksellä.

Turun seudulla tehtiin toinenkin asiakokonaisuuteen liittyvä merkittävä löydös. Esitutkinnan yhteydessä rikoksesta epäillyn kiinteistöltä löytyi kannabisviljelmän lisäksi verstas, jossa kaasuaseita muutettiin toimiviksi luotiaseiksi. Muunnoksen jälkeen ne toimivat tavallisen ampuma-aseen lailla.

– Esitutkinta on vahvistanut käsitystä ammattimaisesta laittomien aseiden maahantuonnista, tutkinnanjohtaja Kimmo Kaunisto sanoo.

Ammattirikollisuus mukana

Laittomien aseiden tilaamisista epäillään kymmeniä ihmisiä eri puolilta Suomea. Tulli tutkii tapauksia törkeinä ampuma-aserikoksina ja ampuma-aserikoksina.

– Taustalla on monenlaista tilaajaa. On ihan ajattelemattomuutta ja toinen ääripää on rikolliseen tarkoitukseen tilatut aseet eli mukana on kytköksiä järjestäytyneeseen rikollisuuteen, Kaunisto kertoo.

Kotietsintöjen yhteydessä on löytynyt lisää aseita ja myös huumausaineita. Postilähetyksellä tilattujen aseiden osalta on käynnissä edelleen useita esitutkintoja Turun seudulla.

Kimmo Kaunisto pitää sadan aseen takavarikointia merkittävänä asiana rikollisuuden torjunnassa. Tästä huolimatta aseiden laiton maahantuonti ei ole tyystin loppunut.

– Tulli paljastaa niitä edelleen. Ei ehkä sellaisia määriä kuin viime syksynä, mutta kyllä aseita edelleen maahan saapuu ja niitä postivirrasta takavarikoidaan, tutkinnanjohtaja Kimmo Kaunisto sanoo.

