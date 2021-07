Lapin talvimatkailua myydään jo täyttä häkää Eurooppaan, mutta mistä löytyvät työntekijät? Pandemia vei osaajia muille aloille

Lapin matkailuyrittäjät ovat saaneet viimein kertoa ulkomaisille asiakkailleen, että Suomeen saa matkustaa talvilomalle. Eduskunta hyväksyi perjantaina maahantulomallin eli ehdot, joilla turisti voi tulla Suomeen.

Hotelliketju Lapland Hotels lähetti heti viestiä asiakkailleen eli Lapin matkoja myyville matkatoimistoille ja matkanjärjestäjille eri puolille Eurooppaa ja kauemmaksikin. Vastaanotto oli toimitusjohtaja Ari Vuorentaustan sanoin erittäin positiivinen.

– Meille on jo pitkän aikaa tullut kyselyitä siitä, mikä se malli on. Etenkin Euroopassa on myyty ensi talvea varsin hyvin eli kysyntää on olemassa. Nyt sitä on mahdollista myös kotiuttaa.

Molemmat rokotukset saaneille tai koronan sairastaneille maahantulo on vapaata ensi viikosta alkaen. Yhden rokotteen saaneet velvoitetaan testiin maahantulon jälkeen. Rajoitukset ovat voimassa lokakuun puoleen väliin saakka, minkä jälkeen Suomeen pääsee näillä näkymin vapaasti.

Pettymys matkailualalle oli kuitenkin se, että hallitus ilmoitti tiistaina tiukennuksista matalan riskin maan luokitteluun. Tiukennus on voimassa elokuun loppuun.

Britit palaavat ensimmäisenä

Myös Bearhill Huskies -koiravaljakkoyrityksessä ollaan tyytyväisiä. Edellisistä asiakkaista on jo kuukausi, mutta talvelle tippuu varauksia tasaiseen tahtiin.

– Tosi hyvä, että on tullut selkeät ohjeet. Meille se tarkoittaa, että jonkinlaista matkailusesonkia on odotettavissa, jos tilanne viruksen kanssa pysyy kohtuullisesti hallinnassa, toteaa yrittäjä Veronika Butinova.

Sekä suuri hotelliketju että 65-jäsenistä huskylaumaa pyörittävä perheyritys uskovat, että parhaimmillaan talvi voi olla varsin hyvä. Arvio asettuu noin 80 prosenttiin pandemiaa edeltäneistä asiakasmääristä edellyttäen, että lentoyhteydet ovat kunnossa.

Arvioissa lasketaan Lapin tärkeimmän lähtömaan Iso-Britannian ja muiden ripeää rokotusvauhtia pitäneiden Keski- ja Etelä-Euroopan maiden varaan. Brittiaikuisista yli 60 prosenttia on saanut jo molemmat rokotukset.

– En näe mitään syytä, miksi brittejä ei tulisi. Vaikka tartuntoja voi tulla, rokote estää vakavat tautitapaukset, Vuorentausta toteaa.

Bearhill Huskies -yrityksen omistajat Valentin Beets ja Veronika Butinova kertovat, että ilman kustannustukia yritys ei olisi selvinnyt menneestä vuodesta millään. Yli 30:lle huskykoiralle on etsitty uusi koti, jotta kuluista selvitään. Kuva: Annu Passoja / Yle

Britit yhä Lapin sydänystäviä - Lappiin tuli vuonna 2019 eniten matkailijoita Britanniasta, Ranskasta, Saksasta, Alankomaista ja Kiinasta - Joulukuu on selvästi vilkkain lomakuukausi, sen jälkeen eniten lomailijoita on maaliskuussa ja helmikuussa. - Matkailu työllisti Lapissa noin 8000 ihmistä ennen pandemia-aikaa

Finnairilta todetaan, että Lapin talvea kohtaan tunnettu kiinnostus on noteerattu ja yhtiöllä on valmius lisätä lentoja Lappiin kysynnän mukaan. Yhtiö odottaa matkustamisen lisääntyvän asteittain erityisesti Euroopasta nyt, kun vapaa-ajan matkustus Suomeen sallitaan.

Myös tilauslentoja Britanniasta ja Keski-Euroopasta lentävät yhtiöt valmistautuvat talveen. Rovaniemen lentoaseman päällikkö Johan Juujärvi kertoo, että yhtiöiden esittämät alustavat aikataulut eivät vielä ole pandemiaa edeltäneellä tasolla, mutta toisaalta tilauslentoja voidaan nopeastikin lisätä.

Aasiasta sen sijaan ei turisteja tänä talvena odoteta. Kiinassa ja Japanissa pidetään suitset hyvin tiukalla matkustuksen suhteen ja ulkomailla käynyttä odottaa vähintään kahden viikon karanteeni. Ryhmämatkojen myynti ulkomaille kiellettiin Kiinassa toimivilta matkatoimistoilta heti pandemian alussa.

Kiinassa 40 prosenttia väestöstä on viranomaisten mukaan rokotettu, Japanissa täysi rokotesuoja on noin 15 prosentilla.

Moni jätti matkailualan pysyvästi

Talveen valmistautuvien matkailuyritysten seuraava etappi on työntekijöiden rekrytointi viimeistään kesän kääntyessä syksyksi. Se ei tule olemaan helppoa, tietää henkilöstöpalveluyritys Eezyn yrittäjä Esa Auer.

Auer on jo aloittanut talven työntekijöiden etsinnän joillekin matkailuyrityksille.

– Voin sanoa että aika laihoin tuloksin, vaikka haku on ollut päällä jo monta viikkoa.

Matkailu- ja ravintola-alalta on Auerin mukaan lähtenyt valtava määrä ammattilaisia muille aloille. Vaikeinta on löytää kokkeja ja ravintolatyöntekijöitä. Lapland Hotels -ketjussa on mietitty työntekijöiden hankkimista esimerkiksi oppisopimuskoulutuksen avulla.

Heidi Kurikkala työskenteli vielä viime vuonna Lapland Hotelsin palveluksessa Rovaniemellä, mutta muutti sitten vakituisen työpaikan perässä Oulun seudulle. Kuva: Annu Passoja / Yle

Pandemiamylläkkä ei ole varsinaisesti lisännyt houkutusta alalle, jonka hakijamäärät olivat laskussa jo ennen koronaa. Kun vielä vuonna 2015 matkailualan perustutkintoon oli noin 800 ensisijaista hakijaa, tänä vuonna heitä oli puolet vähemmän.

"Uskon vasta kun näen"

Matkailualalle kouluttautunut Heidi Kurikkala ei vaihtanut alaa, mutta Lapin hän jätti. Viime talvena Kurikkala teki töitä hotellin vastaanotossa ja aamiaistarjoilijana nollasopimuksella eli vailla varmuutta työtunneista.

Kurikkala ehti miettiä alanvaihtoakin, mutta sai sitten vakituisen työpaikan oululaisesta hotellista. Rovaniemi ja Lappi sai jäädä.

– Tykkäsin työstä. Jos vakipaikka olisi irronnut, olisin varmasti vieläkin Rovaniemellä, nykyään Kempeleessä asuva Kurikkala sanoo.

Huskytilalla työntekijäpula ei huoleta. Työhakemuksia kopsahtelee sähköpostiin ennen kuin paikasta ehtii edes ilmoittaa.

– Tällainen aktiivinen, koirien kanssa ulkona tehtävä työ on erityistä. Ihmiset, jotka tätä haluavat tehdä, hakevat vaikka paikkoja ei olisi auki, Butinova sanoo.

Huskykoiria ei juoksuteta helteillä. Lämpötilan täytyy laskea ennen kuin harjoitukset voivat taas alkaa. Kuva: Annu Passoja / Yle

Butinova ja puoliso Valentin Beets ovatkin viime päivät miettineet sitä, kuinka monta työntekijää talveksi pitäisi ja uskaltaisi rekrytoida. Pandemia-ajan vaihtuvien ja monitulkintaisten määräysten jälkeen yrittäjillä ei ole täysi luotto siihen, että Suomeen varmasti pääsee talvella vapaasti.

– Uskon sitten, kun ollaan vaikkapa maaliskuussa. Sitten tiedän, saiko tulla, Butinova naurahtaa.

Tiettyyn varovaisuuteen on syytä. Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila kertoo, että koronatilannetta seurataan tarkasti myös lokakuun jälkeen.

– Tilanteen vakavuus määrittää, tarvitaanko rajoituksiin tai lainsäädäntöön muutoksia, Varhila toteaa.

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit osallistua keskusteluun Yle Tunnuksella 9.7. kello 23 saakka.