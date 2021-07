Sähköpotkulautojen nopeutta aletaan rajoittaa Helsingissä – Liikenneministeri Timo Harakka: Tulemme näkemään merkittävän parannuksen saman tien

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd.) piti tänään keskiviikkona kokouksen sähköpotkulautojen turvallisuudesta. Kokoukseen osallistui alan yritysten edustajia ja viranomaisia.

Harakka kertoo kokouksen sujuneen erinomaisesti. Kaikilla osallisilla on yhteinen halu vähentää ongelmia.

Harakan mukaan sähköpotkulautojen nopeusrajoituksia tullaan Helsingissä lisäämään hyvin pienellä varoitusajalla. Nopeutta tullaan rajoittamaan yöaikaan, minkä lisäksi Helsingin keskusta-alueella myös päiväsaikaan.

– Tulemme näkemään merkittävän parannuksen saman tien, Harakka sanoi.

Lisäksi tiedottamista liikennesäännöistä tehostetaan. Kokouksessa puhuttiin myös sähköpotkulautojen saatavuuden rajoittamisesta joidenkin baarikeskittymien läheisyydessä.

– Jotkut yrityksistä ovat valmiita toteuttamaan dramaattisiakin saatavuuden rajoittamisia vaikka saman tien.

Sähköpotkulautojen aiheuttamat vaaratilanteet ovat viime aikoina herättäneet julkista keskustelua. HUS kertoi juhannusviikolla sähköpotkulautojen työllistävän päivystyslääkäreitä viikonloppuöisin.

Meilahden yleispäivystyksessä oli toukokuun ja juhannusviikon välissä puolet enemmän sähköpotkulautaonnettomuudessa loukkaantuneita kuin polkupyöräonnettomuuksissa loukkaantuneita.

Meilahden pientraumapisteellä on tarvittu lisäpäivystäjiä sähköpotkulautaonnettomuuksien takia.

Voi kokeili nopeusrajoituksia yöaikaan

Yksi alan toimijoista, ruotsalainen sähköpotkulautayritys Voi, teki jo viime viikonloppuna kokeilun, missä laudan maksiminopeutta laskettiin 15 kilometriin tunnissa.

Alennettu nopeus oli käytössä kello 23–06 väliselle ajalle Helsingin ravintola-alueilla, esimerkiksi Mannerheimintiellä, Bulevardilla ja Helsinginkadulla.

Kellonajan mukainen rajoite laudoille oli ensimmäinen Suomessa. Normaalisti Voin lautojen maksiminopeus on 25 kilometriä tunnissa.

– Vaikka humalassa ajo on käyttöehtojemme vastaista, emme voi sitä täysin estää, Voin operatiivinen johtaja Reetta Alastalo sanoi yhtiön tiedotteessa.

Rajoituksia kokeillaan muuallakin. Turussa on käynnissä kokeilu, missä lautojen nopeus alentuu tietyillä jalankulkijoiden suosimilla katuosuuksilla.

Sähköpotkulaudat ovat herättäneet närää jo pitkään. Aluksi suurin ongelma oli holtiton pysäköinti, sillä kaduilla, jopa keskellä katua, lojuneet laudat aiheuttivat törmäyksiä ja vaaratilanteita. Sähköpotkulaudat ovat joutuneet myös ilkivallan kohteeksi.

Keskustelua turvallisuudesta ympäri maailmaa

Sähköpotkulaudat ovat maailmanlaajuinen trendi. Niiden turvallisuudesta keskustellaan nyt monissa maissa.

Lautakieltoja on pohdittu ainakin Kööpenhaminassa (siirryt toiseen palveluun). Laudalla ajoon on myös asetettu promilleraja, 0,5 promillea. Vuonna 2019 Tanskan poliisi sakotti joitain kymmeniä ihmisiä humalassa sähköpotkulaudalla ajamisesta, uutisoi The Local (siirryt toiseen palveluun).

Myös Voi operatiivinen johtaja Reetta Alastalo on toivonut promillerajoituksia Suomeen, uutisoi Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Pariisissa sähköpotkulaudoille on mietitty käyttökieltoa etenkin sen jälkeen, kun jalankulkija kuoli törmättyään sähköpotkulautaan kesäkuussa, uutisoi BBC (siirryt toiseen palveluun).

Lisäksi BBC:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) Lontoossa on kokeiltu nopeuden rajoittamista 25:stä 13 kilometriin tunnissa tietyillä alueilla.

Yhdysvalloissa on kuollut noin 30 ihmistä sähköpotkulautaonnettomuuksiin vuoden 2018 jälkeen. 80 prosenttia onnettomuuksista on liittynyt auton ja laudan törmäykseen, uutisoi yhdysvaltalainen The Conversation (siirryt toiseen palveluun).

