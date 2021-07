Näin Suomeen saa tulla ensi maanantaista alkaen – matalan riskin maa, täysi rokotussarja tai sairastettu koronatauti pelastavat jatkotoimilta

Suomeen saapuminen muuttuu ensi maanantaina. Silloin joistakin maista voi rajan yli kulkea ilman minkäänlaista koronatodistelua ja testausta. Toisista maista tullessa taas pitää olla paperit kunnossa tai sitten on mentävä testeihin sakon uhalla.

Valtioneuvosto päätti eilen tiistaina uusista maahantulosäännöistä (siirryt toiseen palveluun). Ne koskevat kaikkia, jotka tulevat Suomeen muualta eli tänne tulevia turisteja ja muita matkustajia. Ne koskevat myös yhtä lailla suomalaisia, jotka palaavat kotiin ulkomaanmatkalta.

Tämä on nyrkkisääntö: kun tulee Suomeen maista, joissa koronatartuntoja on vähän, ei tarvitse osallistua terveystarkastukseen tai koronatesteihin. Myöskään koronaan liittyviä todistuksia ei tarvitse esittää, eikä olla karanteenissa maahantulon jälkeen.

Velvollisuus käydä testissä koskee yli 16-vuotiaita.

Lisäksi on myös joitakin poikkeusryhmiä, joita todistus- ja testivaatimus ei koske. Luettelo poikkeusryhmistä on tämän jutun lopussa.

Matalan riskin maat

Mikä sitten on koronatartuntojen suhteen turvallinen maa? Tähän asti se on määritelty hallituksen niin sanotussa liikennevalomallissa (siirryt toiseen palveluun) vihreäksi maaksi. Se on edellyttänyt, että kahden viime viikon aikana koronatartuntoja on ollut alle 25 tapausta 100 000:aa asukasta kohti.

Uuden asetuksen mukaan tämä tiukkenee maanantaista lähtien ja on näillä näkymin voimassa elokuun loppuun asti. Nyt edellytetään alle kymmentä tartuntaa per 100 000 asukasta.

Asetuksessa tällaisiksi maiksi tai alueiksi katsotaan Australia, Hongkong, Islanti, Israel, Kiina, Macao, Malta, Puola, San Marino, Singapore, Uusi-Seelanti ja Vatikaani sekä Norjan Omasvuonon, Kaivuonon, Raisin, Koutokeinon, Kaarasjoen, Tenon, Uuniemen ja Etelä-Varangin kunnat.

Sosiaali- ja terveysministeriön perustelujen (siirryt toiseen palveluun) mukaan alle kymmenen tapauksen ilmaantuvuus vastaa epidemian perustasoa, eikä taudin leviämisestä ole suurta vaaraa. Tilanne vastaa Suomen viime kesää.

Toiminta muista maista tullessa

Muut maat ovatkin sitten kiihtymis- tai leviämisvaiheessa ja matkailu niistä aiheuttaa riskin epidemian leviämiselle. Ne ovat siis riskimaita ja niistä tullessa on kolme tapaa toimia. Näin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL (siirryt toiseen palveluun)) ne määrittelee:

Kun sinulla on todistus hyväksyttävästä COVID-19-rokotussarjasta tai 6 kuukauden sisällä sairastetusta koronavirustaudista, sinun ei tarvitse osallistua koronavirustestiin maahantulopisteellä tai 3–5 vuorokauden kuluessa Suomeen tulosta.

Kun sinulla on todistus negatiivisesta tuloksesta koronavirustestissä, joka on otettu korkeintaan 72 tuntia ennen Suomeen saapumista tai koronarokotussarjan ensimmäisen rokoteannoksen saamisesta vähintään 14 vuorokautta ennen, sinut ohjataan testiin 3–5 vuorokauden aikana Suomeen saapumisesta.

Jos sinulla ei ole mitään yllä mainituista todistuksista, sinut ohjataan terveystarkastuksessa koronavirustestiin maahantulopisteellä ja toiseen testiin 3–5 päivän aikana Suomeen saapumisesta.

THL:n mukaan pitäisi olla vielä karanteenissa eli välttää kontakteja siihen asti kunnes kolme vuorokautta maahantulon jälkeen otettu testi on osoittautunut negatiiviseksi.

Testiin velvoitetaan rangaistuksen uhalla. Jos täysi-ikäinen kieltäytyy pakolliseksi määrätystä terveystarkastuksesta, siitä voi tartuntatautilain mukaisesti saada sakkorangaistuksen. Ulkomaalainen voidaan käännyttää takaisin.

Poikkeusryhmät eivät tarvitse todistuksia tai testejä

Lopuksi vielä tiistaina hyväksytyssä asetuksessa olevat poikkeusryhmät. Seuraavien henkilöiden ei tarvitse maahan tullessa esittää koronavirukseen liittyviä todistuksia tai osallistua koronatesteihin:

Henkilökohtaista koskemattomuutta nauttivat ulkovaltojen edustustojen tai kansainvälisten valtioidenvälisten järjestöjen jäsenet ja heidän perheenjäsenensä sekä muualle kuin Suomeen akkreditoitujen diplomaatti- tai virkapassin haltijat heidän kulkiessaan Suomen kautta virkapaikalleen tai kotimaahansa.

Kuljetus- tai logistiikka-alalla toimivilta matkustaja- tai tavaraliikenteen kuljettajat, alusten, ilma-alusten tai junien miehistöt heidän työtehtävissään ja vaihtomiehistöt heidän siirtyessä työtehtäviin tai työtehtäviin.

Henkilöt, joiden maahantulon peruste on äkillisen terveyttä tai turvallisuutta uhkaavan yhteiskunnan infrastruktuuriin kohdistuvan vaaran torjunta.

Lentoliikenteessä matkustavat, kun he eivät poistu lentoasemalta.

Suomen ja Norjan rajalla toimivat tulliviranomaiset välttämättömissä virkatehtävissä.

Saamelaiset, jotka harjoittavat elinkeinoaan tai kulttuuriaan saamelaisten kotiseutualueella.

Juttua täsmennetty 7.7. klo 21.10: Uusien sääntöjen mukaan yli 16-vuotiaiden on käytävä koronatestissä Suomeen matkustaessaan. Jutussa luki aiemmin, että lapsien ja nuorien jotka ovat syntyneet vuonna 2006 tai sen jälkeen, eli on 16-vuotias tai nuorempi, ei tarvitsisi käydä koronatestissä tai esittää koronaan liittyviä todistuksia.