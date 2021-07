Iäkäs mies tuomittiin usean lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä – kosketteli nuoria mökillä

Mökillä ei miehen lisäksi ole ollut muita aikuisia, nuoria sen sijaan on ollut useita. Nuorten kertoman mukaan mies on ollut heille vieras tai lähes vieras henkilö.

Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut iäkkään miehen useista lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä ehdottomaan vankeuteen.

Mies tuomittiin vankeuteen kahdeksi vuodeksi ja neljäksi kuukaudeksi.

Tuomittu oli vienyt 13–15-vuotiaita nuoria mökilleen. Mökkireissuja on ollut vuosina 2017-2019 useita.

Mökillä mies on kosketellut nuoria vaatteiden päältä rinnoista, pakaroista ja sukupuolielinten alueelta.

Mökillä on ollut tarjolla alkoholia ja tupakkaa. Paikalla ei miehen lisäksi ole ollut muita aikuisia, nuoria sen sijaan on ollut useita. Nuorten kertoman mukaan mies on ollut heille vieras tai lähes vieras henkilö.

Syytetyllä ja seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutuneilla nuorilla on tekoaikaan ollut ikäeroa noin 55 vuotta.