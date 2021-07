Puutarhuri sai tehtäväkseen rakentaa vanhasta saha-alueesta ja "limpun näköisestä läjästä" upean puiston – katso, millainen siitä tuli

Kotka tunnetaan puistoistaan ja nyt entistä enemmän naapurikaupunki Haminakin.

Tänään keskiviikkona vietetään Oolanninpuiston avajaisia Haminan Tervasaaressa. Keskeisiltä osiltaan puisto on jo valmis, mutta osittain rakennustyöt jatkuvat edelleen.

Puiston pääsuunnittelijat ovat puutarhaneuvos, Kotkan entinen kaupunginpuutarhuri Heikki Laaksonen ja maisema-arkkitehti Kairi Meos Azalea Maisemasuunnittelu Oy:stä.

Puiston rakentamiseen on Haminan kaupungin mukaan käytetty reilut 1,5 miljoonaa euroa.

Oolanninpuisto ei ole vielä aivan valmis, mutta tästä päivästä lähtien ihmiset pääsevat kulkemaan siellä vapaasti. Kirsi Lönnblad tapasi puutarhaneuvos Heikki Laaksosen ennen puiston virallisia avajaisia.

Nimi ammennettu Oolannin sodasta

Nimensä puisto on saanut historiasta, Oolannin sodasta. Vuonna 1855 Englannin laivasto hyökkäsi Haminanlahdella Haminan linnoitusta vastaan.

– Tarina kertoo, että Englannin laivasto ampui kolmetuhatta laukausta Haminan suuntaan. Haminasta puolustettiin 202 laukausta takaisin. Hyökkäys ei onnistunut ja Englannin laivasto perääntyi, kertoo Haminan kaupunginarkkitehti Milla Koskivirta.

Haminaa puolustettiin pienestä salmiakin muotoisesta varustuksesta. Tämä muoto näkyy puistossa vieläkin puiston korkeimmalla kohdalla.

– Suurin piirtein juuri sillä kohdalla on ollut jonkinlainen torjuntarakenne. Sen takia muoto on salmiakkimainen, niin kuin se on vanhassa sotakartassa piirrettynä, kertoo Laaksonen.

Salmiakkimainen muoto näkyy puistossa edelleen. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Nimi-ideasta, vanhasta karttamateriaalista ja historiallisista tiedoista on kiittäminen Haminan kaupungin edesmennyttä kaupunginarkkitehtia eli Vesa Pohjolaa.

Nykyisen kaupunginarkkitehdin Milla Koskivirran mukaan hänen edeltäjänsä Pohjola on aikoinaan nimennyt puiston kaavaan Oolanninpuistoksi.

Puiston avajaispäivänä juhlistettiin myös Ahvenanmaan itsehallinnon 100-vuotisjuhlavuotta. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Kulkuyhteydet saariin valmistuvat myöhemmin

Laaksosen mukaan Oolanninpuiston tekevät ainutlaatuiseksi puiston edustalla olevat saaret: Jänis ja Voihelli.

– Siinä on kaksi pientä saarta, aivan luonnontilassa, kertoo Laaksonen.

Näitä saaria kehitetään eteenpäin puiston rakentamisen seuraavassa vaiheessa, jolloin saariin tehdään kulkuyhteydet.

Puiston edustalla on kaksi luonnontilaista saarta. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Saarista isompaan eli Jänikseen on jo suunniteltu kaarisiltaa, jota pitkin saareen pääsisi kulkemaan mantereelta. Pienemmästä Voihellistä kaavaillaan juhlasaarta, johon pääsisi kulkemaan pengeryhteyden kautta.

– Siitähän saisi aivan mainion pienen juhlasaaren, jossa voisi pitää perhejuhlia, firman tyhypäiviä ja vaikka häitä. Sinne tulisi pieni kappelihenkinen katos ja se olisi siinä, sanoo Laaksonen.

Laaksonen otti ilolla haasteen vastaan

Kun Haminan kaupungin entinen kehitysjohtaja Matti Filppu otti Laaksoseen yhteyttä muutama vuosi sitten, Laaksonen otti ilolla vastaan haasteen uuden puiston suunnittelusta.

– Ainahan tällaiset suuremmat haasteet ovat kiinnostaneet, kertoo Laaksonen.

Oolanninpuisto on rakennettu vanhan sahan alueelle. Lähes koko 1900-luvun Tervasaaressa toiminut saha siirtyi alueelta pois vuonna 1994.

Puiston suunnittelun alkuvaihe oli Laaksoselle tuttu, sillä lähtötilanne oli pitkälti sama kuin Kotkansaaren eteläkärjessä sijaitsevassa Katariinan meripuistossa 2000-luvun alussa. Kyseinen alue palveli aikaisemmin öljysatamana.

– Siellä maa oli niin pahasti saastunut, että siellä ei oikeastaan ollut mitään sellaista, mitä olisi pitänyt varjella. Ei tarvinnut neuvotella lukemattomien luontoasiantuntijoiden kanssa siitä, mitä saa tehdä ja mitä ei.

Näin Laaksonen pääsi aikanaan Kotkassa keskittymään suurempiin linjoihin, aivan kuten nyt Haminassakin.

Oolanninpuiston alueella oli hyvin tilaa uusien ideoiden toteuttamiseen. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Avokalliot tulivat esiin

Entuudestaan Oolanninpuistossa oli jo vuonna 2017 perustettu Itsenäisyydenpuupuisto. Sinne on istutettu yhteensä sata puuta, jotka edustavat kymmentä suomalaista puulajia.

Kun Heikki Laaksonen aloitti puiston jatkosuunnitelmia, hän kiinnitti huomiota puistoalueen korkeimpaan kohtaan.

– Kun kävin puistossa ensimmäistä kertaa, puiston korkeimmassa kohdassa oli sellainen limpun näköinen läjä, sanoo Laaksonen.

Kaupunginarkkitehdin mukaan läjä oli ainakin osin luonnon muovaama, mutta Laaksosen mielestä puolijalkapallomainen muoto näytti luonnottomalta.

– Nyt kun sitä on muotoiltu ja otettu vähän täytemaita lisää, se ei näytä enää siltä.

Maata muokatessa pintaan on tullut myös avokallioita, jotka Laaksosen mukaan aina rikastuttavat puistomaisemaa.

– Kumpareen mäen päällä on nyt tasainen kenttä. Sehän suorastaan huutaa jotakin maamerkkiä. Sellainen sinne myös toivottavasti tulee viimeistään lähivuosina.

Mäen päällä on sopiva tyhjä paikka tulevalle maamerkille. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Suunnitteilla majakkahenkinen maamerkki

Laaksosella on jo paljon ajatuksia Oolanninpuiston tulevasta maamerkistä.

– Työnimenä meillä on ollut majakka, mutta senhän ei tarvitse olla tällainen perinteinen majakka. Niitä on aika paljon jo tehty muutenkin ihan oikeita ja replikoita. Tehtäisiin sellainen majakkahenkinen rakennus, jossa pääsee myös vähän korkeammalle nousemaan, ehkä noin kolmeen ja puoleen metriin.

Tämä mahdollisesti valaistu maamerkki kiinnittäisi huomion heti sisääntuloväylältä katsottuna Haminaan Kotkan suunnasta saavuttaessa.

Puistot kiinnostavat yhä enemmän

Ennen eläköitymistään Laaksonen toimi Kotkan kaupunginpuutarhurina. Alueellisesti hän katsoo Kotkaa pidemmälle.

– Kotkan puistot, Haminan Oolanninpuisto ja Kesäpuisto, nehän ovat vähän niin kuin samaa aluetta. Kaikkihan nämä tukevat myös toisiaan, kun puistomatkailu on maailmallakin yhä suurempi trendi, sanoo Laaksonen.

Hän on havainnut, kuinka puistot kiinnostavat yhä enemmän. Tähän on vaikuttanut korona-aika.

– Ihan selkeästi on jo nähtävissä puistomatkailijoiden ryhmä, joka lähtee bongaamaan eri puistoja. Tämä vahvistaa seudun vetovoimaa.

Vesi on keskeinen elementti Oolanninpuistossa. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Hiekkalinnoille oma paikkansa

Laaksonen on ammentanut Oolanninpuistoon inspiraatiota aikaisemmista suunnittelemistaan puistoista. Myös niissä vesi on keskeinen asia.

– Oolanninpuisto on oikeastaan jonkinlainen risteytys Karhulan jokipuistoa ja Katariinan meripuistoa. Siellä on samoja hyväksi havaittuja elementtejä.

Oolanninpuistoon ei tule varsinaisesti uimarantaa, mutta vesi on mukana muuten leikkisällä tavalla.

– Sinne tulee ainutlaatuinen lapsille suunnattu hiekkalinnojen, purojen ja patojen tekemisareena. Se voi muuttaa muotoaan vaikka joka päivä.

Tätä varten vesi ohjataan tietyssä kohdassa rajatusti kivettyä puroa pitkin ja sen jälkeen vesi leviää hiekalle.

– Siellä on aina sopivan kosteaa hiekkaa jossakin kohtaa. Uskoisin, että siellä niitä pikkulapion taputtelijoita tulee jatkossa olemaan.

Oolanninpuisto sijaitsee hyvin keskeisellä paikalla Haminassa. Kuva: Pyry Sarkiola / Yle

Ensin viheralueet, sitten tontit

Oolanninpuiston sijainti Haminan Tervasaaressa on hyvin keskeinen.

– Puisto on tukirunko koko Tervasaaren tulevalle alueelle. Puisto ulottuu pitkittäin ydinkeskustasta ihan merenrantaan. Puistosta tavoitellaan kaupunkilaisten yhteistä oleskelu- ja kohtaamispaikkaa, kertoo Koskivirta.

Tervasaaren aluetta on rakennettu tavallisesta poikkeavassa järjestyksessä. Ensin on tehty puisto- ja viheralueet, jonka jälkeen vuorossa on ollut asuin- ja liikerakentaminen.

Laaksonen kokee, että Oolanninpuiston suunnittelu on onnistunut hyvin – paikasta pitäisi aina yrittää ottaa positiiviset asiat irti ja häivyttää ne, mitä ei halua tuoda kauheasti esille.

– Kun pari vuotta menee, ei kukaan voi aavistaakaan, jos ei tiedä, että tuo oli tuollainen kuumaisema vielä hetki sitten.