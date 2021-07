Lomailija: tarkista kartasta kesän suurimmat tieasfaltoinnit – kallis öljy ja romahtaneet määrärahat lähes puolittavat maanteiden päällystykset

Kallistunut öljynhinta vähentää merkittävästi teiden uudelleenpäällystyksiä tänä vuonna. Myös määrärahoja on leikattu selvästi. Korjauksia on lykätty myöhemmäksi etenkin vähäliikenteisiltä tieosuuksilta. Päätiet pyritään pitämään kunnossa.

Hellesäät ovat suosineet maanteiden uudelleenpäällystystöitä tänä kesänä. Asfalttikoneet paahtavat parhaillaan pitkää päivää ympäri Suomea ja monesti myös yötä myöten. Liikenne kun on silloin vähäisempää ja työskentelylämpötila siedettävämpi asfalttityöntekijöille.

Oheisesta kartasta voit tarkistaa, missä on menossa mittavimmat asfaltoinnit juuri nyt keskikesällä ja osin elokuussa. Isoja työmaita on esimerkiksi viitostiellä Kainuussa ja samalla tiellä Mikkelistä Juvan suuntaan.

Päällystyssesongista huolimatta kuluvan vuoden asfaltointikilometrit lähes puolittuvat vuoden takaisesta huippukesästä.

– Viime vuonna päällystettiin pisin määrä 15 vuoteen, noin 4 000 kilometriä. Tänä vuonna jäädään 2 500 kilometriin. Se alittaa hiukan edellisen kymmenen vuoden keskiarvon, sanoo kunnossapito-osaston johtaja Magnus Nygård Väylävirastosta.

Syitä uudelleenpäällystysten romahtamiseen on kaksi. Ensinnäkin valtion määrärahoista on leikattu roimasti tälle vuodelle. Tänä vuonna maanteitä päällystetään noin 180 miljoonalla eurolla, kun vuosi sitten päällystysrahaa oli käytössä 250 miljoonaa euroa.

Toinen syy on kallistunut öljy, joka on samalla nostanut asfaltin raaka-aineen, bitumin, hintaa.

– Viime vuonna bitumin samoin kuin öljyn hinta oli alhaalla. Se antoi vetoapua ja pystyimme päällystämään 4 000 kilometriä. Tänä vuonna bitumin hinta on kaksinkertaistunut ja se näyttää asettuvan korkeimmalle tasolle kymmeneen vuoteen. Toki bitumi on vain osa päällystystöiden kustannuksista, mutta se vaikuttaa selvästi päällystysmääriin, Nygård kertoo.

Magnus Nygårdin mukaan päällystystöitä joudutaan priorisoimaan määrärahojen vähenemisen vuoksi. Kuva: Sini Järnström/ Yle

Summa summarum: päällystyskilometri tiemerkintöineen maksaa tänä vuonna kymppitonnin enemmän kuin vuosi sitten, keskimäärin reilut 72 000 euroa kilometriltä. Nousua on noin 15 prosenttia.

Punakynä viuhunut

Näiden asioiden seurauksena päällystyskilometrit putoavat roimasti ja Väylävirasto on joutunut punakynähommiin: pistämään teitä kiireys- ja tärkeysjärjestykseen.

– Päällystystöitä priorisoidaan liikenteellisen vaikutuksen kautta eli isoimmilla teillä päällystetään ensiksi ja siten tullaan vähäisemmän liikenteen teille. Hiljaisemmilta teiltä joudutaan priorisoimaan. Osittain tehdään vain reikäkorjauksia ja paikkaustöitä sen sijaan, että uusisimme koko tienpinnan, joka kestäisi huomattavasti pidempään, Nygård avaa.

Korjausvelkaa kertyy taas

Päällystyskilometrien väheneminen ei kuitenkaan yllättänyt Väylävirastoa. Nygårdin mukaan he osasivat aika hyvin ennakoida kohdilleen bitumin hinnannousun, joten asia oli tiedossa jo hyvissä ajoin ennen asfaltointikauden alkua. Lopputulos kuitenkin on, että maanteiden korjausvelka kääntyy taas kasvuun.

– Viime vuonna pystyimme poikkaisemaan korjausvelan kehitystä ja parantamaan tilannetta, mutta tänä vuonna suunta on taas heikompaan, Nygård toteaa.

Myös kunnat päällystävät katujaan ja väyliään. Joka kunta tekee omat päätöksensä, mutta yleisesti ottaen kuntien päällystysohjelmat noudattavat tänä vuonna aika lailla normivuoden kaavaa.

Esimerkiksi Helsinki on varannut kuluvan vuoden päällystystöihin nelisen miljoonaa euroa ja sillä vedetään pintaa ajoradoille, jalkakäytäville ja pyöräilyväylille. Tampereen päällystysbudjetti on tälle vuodelle n. 1,5 miljoonaa euroa, missä on laskua viime vuodesta puolisen miljoonaa euroa.

Jalan alla 160 astetta

Kokenut asfalttimies, NCC:n päällystysremmin perämies Jari Väisänen viimeisteli tiistaina asfaltointipätkää Mäntsälän Ohkolassa. Hiljainen tieosuus ei antanut suoraan oikeaa kuvaa ohiajajien suhtautumisesta asfalttityömaahan. Väisäsellä onkin autoilijoiden käyttäytymisestä varsin karu näkemys.

– Kuri on löystynyt aika paljon. Nykypäivänä ei paljon välitetä asfalttimiehistä, nopeusrajoituksista sun muista. Paahdetaan ohi tosi lujaa välittämättä ketä on töissä tai kuinka lähellä ollaan. Se on nykypäivän vitsaus, Väisänen arvioi.

Onnettomuuksia saati läheltä piti tilanteita ei ole Väisäsen työporukalle tänä kesänä kuitenkaan sattunut. Sen sijaan helle on porottanut asfalttimiesten nahkoja liiankin kanssa.

– Ei voi sanoa, että nauttisi enää. Massan lämpötila on 160 asteltta jalan alla, aurinko päällä ja me siinä välissä, niin on aika tukalat oltavat.

Jari Väisäsen mukaan asfalttimiehen unelmakeli on pilvipoutainen päivä, +18 astetta ja tuulta kohtalaisesti. Kuva: Sini Järnström/ Yle

Lue lisää:

Maanteiden asfaltoinnit romahtavat lähes 40 prosenttia viime vuodesta – katso kartasta suurimmat päällystyskohteet

Forssassa käynnistyy yksi Suomen pisimmistä päällystystöistä

Kesän päällystystyöt tuplaantuvat viime vuodesta – romahtanut öljyn hinta voi pienentää maanteiden asfaltointilaskua